La start-up Bump.sh lève 4M€ pour optimiser la collaboration dans les écosystèmes d’APIs Cet investissement porté par Galion.exe, Bpifrance, via son fonds Digital Venture et un cercle de business angels, reflète la nécessité de construire une nouvelle génération d’outils pour faire face à l’explosion du nombre d’APIs et la complexification des écosystèmes.

Bump.sh, start-up spécialisée dans la gouvernance des écosystèmes d’APIs, annonce aujourd’hui une levée de 4 millions d’euros en Seed. Cette dernière a été menée par le fonds d’investissement Galion.exe, Bpifrance, via son fonds Digital Venture et un cercle de business angels.



La start-up permet aux développeurs de collaborer efficacement dans des écosystèmes d’APIs devenant toujours plus complexes. Elle propose une expérience unique et unifiée grâce à sa compatibilité avec plusieurs technologies d'API, et une approche radicalement différente des outils déjà existants. Son moteur d’abstraction et d’automatisation permet aux entreprises de créer une source de vérité unique de leurs APIs.



Aujourd’hui, plus de 200 entreprises font déjà confiance à Bump.sh, dont Meilisearch, Memo Bank, Canopy Servicing et Forto.



Une levée de fonds pour donner un coup d’accélérateur à la start-up

Premier outil capable de proposer la même expérience utilisateur pour différentes technologies d'API, Bump.sh s'est d’abord focalisée sur l'automatisation de la génération de portails d'APIs.



La start-up va continuer d’améliorer son produit pour le transformer en une véritable plateforme capable de supporter toutes les technologies d'API. Elle compte également développer des fonctionnalités de collaboration avancées (change reviews, workflows automatisés, notifications, gestion fine des accès, etc ...), et proposer de nombreuses intégrations.



« Cette levée de fonds est la reconnaissance de l’expertise de Bump.sh, et de notre vision unique. En prenant en compte dès le départ l'arrivée des nouvelles technologies d'APIs et l'hybridation des écosystèmes, nous avons pris une avance considérable sur les autres acteurs. Cette levée de fonds va nous permettre de creuser cet écart, et de transformer notre produit en une plateforme de collaboration incontournable. » explique Sébastien Charrier, CEO de Bump.sh.



Pour soutenir son accélération, Bump.sh va recruter 20 personnes : Engineers (front, back, full-stack), Product Manager, Product Designer, Head of Product Marketing, et Developer advocates.



Le marché des APIs en croissance exponentielle

Si les APIs existent depuis de nombreuses années, leur usage s'est fortement accéléré dernièrement. De 200 millions aujourd'hui, on pourrait en compter plus d'un milliard d'ici 2030. Gartner estime que dès 2025, seulement 50% des APIs seront correctement managées. Dans ce contexte, la plateforme Bump.sh prend tout son sens.



“Bump.sh répond à un besoin devenu majeur, dans un écosystème où les APIs sont désormais le cœur névralgique de tout service connecté. Leur plateforme nous a séduit car elle se focalise sur des besoins de collaboration entre humains, quels que soient les choix d'architecture technique, et garantit d'accompagner les équipes sur les technologies d'API actuelles et futures. Nous croyons fortement dans cette vision autour d'un sujet qui ne doit plus être exclusivement réservé aux développeurs, et cette levée de fonds permettra à Bump.sh de recruter les talents qui en feront un outil essentiel au sein des projets.” souligne Kevin Kuipers, co-fondateur et General Partner de Galion.exe



“Au-delà de la solution proposée par Bump.sh sur le marché explosif qu'est celui des APIs, j’ai été séduit par l'ambition, la vision et l'état d'esprit des fondateurs de Bump. En tant que membre du réseau d'entreprises en hyper-croissance The Galion Project, je sais à quel point ces dimensions sont absolument fondamentales à la réussite des projets. Enfin, à titre personnel, je retrouve avec plaisir le monde des devtools permettant de simplifier la vie des développeurs et l'efficacité opérationnelle des équipes dans un monde aux complexités technologiques grandissantes.” Grégory Pascal, board partner, co-fondateur de Sensiolabs.



À propos de Bump.sh

Bump.sh est une plateforme de collaboration spécialisée dans la gouvernance des écosystèmes d’APIs. Elle permet de synchroniser les équipes techniques et produit autour d'une source unique de vérité 100% automatisée. Lancé en 2020 par Sébastien Charrier et Anthony Lionnet, le service a été le premier à proposer une expérience unifiée pour différentes technologies d'APIs, en commençant par les APIs REST et EDA (Event-Driven Architecture), et pour tous types d'APIs (internes, partners ou publiques). En analysant en continu les schémas d'API (Swagger, OpenAPI ou AsyncAPI) d'un écosystème, Bump.sh génère et agrège l'intégralité des documentations d'APIs au même endroit, identifie automatiquement les changements, et alerte les collaborateurs en cas de changement non rétro-compatible. Reconnue pour sa simplicité d'usage et pour la qualité de l'expérience qu'elle propose, la plateforme se greffe en quelques minutes à n'importe quel workflow ou environnement.



Biographie de Sébastien Charrier, CEO de Bump.sh

Sébastien Charrier a été développeur pendant 20 ans, dont 10 années passées à construire des APIs. Passionné par la conception de produits simples et efficaces, il rejoint Capitaine Train en 2015 en tant que lead développeur sur l'API de paiement de la startup. C'est suite à cette expérience qu'il imagine les fondations de Bump.sh, qu'il lance en 2020 accompagné de son associé et de plusieurs anciens collègues, avec une mission : permettre aux entreprises de créer les meilleurs écosystèmes d'APIs possibles.



À propos de Galion.exe

Galion.exe est une société de capital-risque qui rassemble une équipe d’investissement professionnelle et une communauté d’entrepreneurs emblématiques. Intégrée au Galion Project, collectif de référence des entrepreneurs de la tech, la société de gestion propose aux fondateurs de startups en amorçage un accès à du savoir, du soutien et un réseau inégalable pour assurer le meilleur développement possible de leur société.



À propos de Bpifrance et du fonds Digital Venture

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Bpifrance Digital Venture est l’équipe en charge des investissements Venture dans les sociétés technologiques innovantes du secteur numérique. Elle accompagne aux stades de l’amorçage, et des Séries A et B, des sociétés technologiques ayant l’ambition de devenir des leaders internationaux sur leur marché. Avec 700M€ sous gestion, Bpifrance Digital Venture a investi dans près de 120 entreprises et réalisé plus de 25 cessions depuis 2011. L’équipe a investi entre autres dans Teads (racheté par Altice), Talentsoft (Cegid), Netatmo (Legrand), Meilleurs Agents (Axel Springer), Balyo, Manomano, Evaneos, Openclassrooms, Cardiologs Technologies (Phillips), Gitguardian, Strapi, Numworks.



