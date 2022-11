La relation crypto / tech est-elle brisée ? Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.





Cela va à l'encontre des mois passés où les actions, fortement corrélées avec les crypto-actifs, ont connu des revers. En effet, la résilience des prix est devenue une histoire de plus en plus importante pour le Bitcoin et l'Ether depuis juin, les corrélations semblant s'être quelque peu désengagées.



Le Bitcoin, pour sa part, a connu une hausse en début de semaine dernière, faisant passer le crypto-actif au-dessus de 20 000 $ mardi, où il continue de se maintenir ce matin. Vendredi, le crypto-actif a connu une brève vente qui l'a fait passer sous la barre des 20 000 $, mais il est depuis remontée à environ 20 300 $ ce matin.



L'Ether a connu un changement de prix similaire, atteignant plus de 1 450 $ mardi. Le crypto-actif a cependant continué à progresser, s'échangeant au-dessus de 1 500 $ à la fin de la semaine dernière, et actuellement au-dessus de 1 560 $.



Le Dogecoin s'emballe après l'achat de Twitter par Musk



Le Dogecoin a connu une énorme flambée des prix au cours du week-end, suite à l'acquisition de Twitter par Elon Musk. Les attentes des investisseurs à l'égard du jeton sont montées en flèche, car Musk a déclaré à plusieurs reprises qu'il pourrait être utilisé comme base pour les transactions sur le site de médias sociaux.



Le Dogecoin a langui autour de 0,06 $ depuis le milieu de l'année, après avoir quitté son ATH de 0,5604 $ sur la plateforme eToro en mai de l'année dernière. Mais le rebond de Musk a renvoyé le prix au-dessus de 0,125 pour la première fois depuis mai de cette année.



Les investisseurs doivent traiter ces pics de prix avec prudence. La récente flambée a catapulté le Dogecoin au sixième rang des crypto-actifs en termes de capitalisation boursière, devant des valeurs comme Cardano. Bien qu'il soit parfaitement concevable que la décision de Musk ait modifié le cas d'investissement du jeton, si vous regardez d'autres entreprises telles que Tesla, l'adoption a été limitée.



Hong Kong adopte la crypto



Le gouvernement de Hong Kong a publié une



La région administrative spéciale avait précédemment déclaré qu'elle souhaitait contrôler strictement les crypto-actifs sur les marchés boursiers, mais elle semble avoir fait un virage complet en qualifiant ce secteur de "secteur et d'écosystème dynamiques", tout en exposant certains plans visant à créer des contrôles de gestion des risques et à promouvoir une innovation durable.



Hong Kong n'est pas la seule ville à avoir changé de cap pour adopter un rythme plus mélodieux avec les crypto-monnaies. L'UE, le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres régions vont tous de l'avant avec des cadres réglementaires proactifs et conciliants pour les crypto-actifs. Il s'agit d'une période potentiellement passionnante pour le secteur, qui, une fois correctement codifié, peut rassurer davantage les utilisateurs et les entreprises tout en favorisant l'innovation et la croissance.



Google Cloud lance l'hébergement de nœuds Ethereum



Google Cloud a annoncé via un



L'hébergement de nœuds est un processus gourmand en données et en énergie. Il est logique que des entreprises telles que Google adoptent une approche "pioches et pelles" à l'égard de cette technologie émergente, car elle permet à d'autres entreprises de développer des idées, en utilisant simplement sa plateforme pour y parvenir.



De cette façon, l'entreprise peut éviter le processus d'innovation et de développement, qui exige beaucoup de travail et de coûts, et se concentrer sur l'hébergement de cet environnement. C'est aussi une contrepartie pour les entreprises qui choisissent sa plateforme, car elle leur enlève une partie du stress lié à la construction et à l'hébergement de leurs propres nœuds, leur laissant l'espace nécessaire pour créer des applications numériques.



--------------------------------



Il s'agit d'une communication marketing qui ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Ce matériel a été préparé sans tenir compte d'objectifs d'investissement ou de situations financières particulières, et n'a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir une recherche indépendante. Toute référence à la performance passée d'un instrument financier, d'un indice ou d'un produit d'investissement packagé ne constitue pas, et ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable des résultats futurs.



Tout le contenu de ce rapport est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. eToro ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication, qui a été préparée en utilisant des informations disponibles publiquement.



Les cryptoactifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer fortement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. En dehors des CFD, la négociation de crypto-monnaies n'est pas réglementée et n'est donc supervisée par aucun cadre réglementaire européen. Votre capital est à risque.



A propos d’eToro

eToro a été fondé en 2007 dans le but d’ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. eToro offre aux particuliers la possibilité d’investir en leur donnant accès à une multitude d’actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d’eToro compte plus de 27 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement et sont libres de suivre les meilleurs d’entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d’acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d’effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.



Mentions légales

eToro est régulé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission et régulé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority et par la Australian Securities and Investments Commission en Australie.

Un changement notable de performance pourrait être en cours, bien qu'il soit peut-être trop tôt pour le dire. La semaine dernière, la technologie a connu des ventes massives suite à l'annonce de mauvais résultats, mais les crypto-actifs ont largement tenu le coup.Cela va à l'encontre des mois passés où les actions, fortement corrélées avec les crypto-actifs, ont connu des revers. En effet, la résilience des prix est devenue une histoire de plus en plus importante pour le Bitcoin et l'Ether depuis juin, les corrélations semblant s'être quelque peu désengagées.Le Bitcoin, pour sa part, a connu une hausse en début de semaine dernière, faisant passer le crypto-actif au-dessus de 20 000 $ mardi, où il continue de se maintenir ce matin. Vendredi, le crypto-actif a connu une brève vente qui l'a fait passer sous la barre des 20 000 $, mais il est depuis remontée à environ 20 300 $ ce matin.L'Ether a connu un changement de prix similaire, atteignant plus de 1 450 $ mardi. Le crypto-actif a cependant continué à progresser, s'échangeant au-dessus de 1 500 $ à la fin de la semaine dernière, et actuellement au-dessus de 1 560 $.Le Dogecoin s'emballe après l'achat de Twitter par MuskLe Dogecoin a connu une énorme flambée des prix au cours du week-end, suite à l'acquisition de Twitter par Elon Musk. Les attentes des investisseurs à l'égard du jeton sont montées en flèche, car Musk a déclaré à plusieurs reprises qu'il pourrait être utilisé comme base pour les transactions sur le site de médias sociaux.Le Dogecoin a langui autour de 0,06 $ depuis le milieu de l'année, après avoir quitté son ATH de 0,5604 $ sur la plateforme eToro en mai de l'année dernière. Mais le rebond de Musk a renvoyé le prix au-dessus de 0,125 pour la première fois depuis mai de cette année.Les investisseurs doivent traiter ces pics de prix avec prudence. La récente flambée a catapulté le Dogecoin au sixième rang des crypto-actifs en termes de capitalisation boursière, devant des valeurs comme Cardano. Bien qu'il soit parfaitement concevable que la décision de Musk ait modifié le cas d'investissement du jeton, si vous regardez d'autres entreprises telles que Tesla, l'adoption a été limitée.Hong Kong adopte la cryptoLe gouvernement de Hong Kong a publié une déclaration de politique générale sur les actifs numériques dans la région, revenant sur le scepticisme antérieur à l'égard du secteur et lançant une consultation sur l'amélioration de l'environnement réglementaire.La région administrative spéciale avait précédemment déclaré qu'elle souhaitait contrôler strictement les crypto-actifs sur les marchés boursiers, mais elle semble avoir fait un virage complet en qualifiant ce secteur de "secteur et d'écosystème dynamiques", tout en exposant certains plans visant à créer des contrôles de gestion des risques et à promouvoir une innovation durable.Hong Kong n'est pas la seule ville à avoir changé de cap pour adopter un rythme plus mélodieux avec les crypto-monnaies. L'UE, le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres régions vont tous de l'avant avec des cadres réglementaires proactifs et conciliants pour les crypto-actifs. Il s'agit d'une période potentiellement passionnante pour le secteur, qui, une fois correctement codifié, peut rassurer davantage les utilisateurs et les entreprises tout en favorisant l'innovation et la croissance.Google Cloud lance l'hébergement de nœuds EthereumGoogle Cloud a annoncé via un billet de blog qu'il lançait un "Blockchain Node Engine". La firme précise qu'il s'agira d'un hébergement de nœuds entièrement géré pour le développement web3. Le projet se concentrera principalement sur la blockchain Ethereum pour le moment.L'hébergement de nœuds est un processus gourmand en données et en énergie. Il est logique que des entreprises telles que Google adoptent une approche "pioches et pelles" à l'égard de cette technologie émergente, car elle permet à d'autres entreprises de développer des idées, en utilisant simplement sa plateforme pour y parvenir.De cette façon, l'entreprise peut éviter le processus d'innovation et de développement, qui exige beaucoup de travail et de coûts, et se concentrer sur l'hébergement de cet environnement. C'est aussi une contrepartie pour les entreprises qui choisissent sa plateforme, car elle leur enlève une partie du stress lié à la construction et à l'hébergement de leurs propres nœuds, leur laissant l'espace nécessaire pour créer des applications numériques.--------------------------------Il s'agit d'une communication marketing qui ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Ce matériel a été préparé sans tenir compte d'objectifs d'investissement ou de situations financières particulières, et n'a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir une recherche indépendante. Toute référence à la performance passée d'un instrument financier, d'un indice ou d'un produit d'investissement packagé ne constitue pas, et ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable des résultats futurs.Tout le contenu de ce rapport est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. eToro ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication, qui a été préparée en utilisant des informations disponibles publiquement.Les cryptoactifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer fortement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. En dehors des CFD, la négociation de crypto-monnaies n'est pas réglementée et n'est donc supervisée par aucun cadre réglementaire européen. Votre capital est à risque.A propos d’eToroeToro a été fondé en 2007 dans le but d’ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. eToro offre aux particuliers la possibilité d’investir en leur donnant accès à une multitude d’actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d’eToro compte plus de 27 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement et sont libres de suivre les meilleurs d’entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d’acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d’effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.Mentions légaleseToro est régulé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission et régulé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority et par la Australian Securities and Investments Commission en Australie.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Swiss Blockchain Summit | La Blockchain : moteur d’innovation pour les PME ? Le Bitcoin atteint 21 000 $ pour la première fois depuis septembre Gate.io Launches Gate Pay