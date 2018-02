La régulation évitera-t-elle une nouvelle crise financière ?

Mécanisme de supervision unique, Bâle III, Solvency II, systèmes de suivi de la transformation et de la liquidité des banques… Tout laisse à penser que les initiatives des 10 dernières années nous épargneront une crise financière majeure dans un avenir proche. Mais la régulation en a-t-elle réellement la capacité ? C’est à cette question que le cabinet TNP, accélérateur de performance, et le CRSF (Cercle de la Régulation et de la Supervision Financière) ont répondu à travers la 3e édition du baromètre annuel de la régulation financière. Celui-ci souligne une certaine constance dans la défiance des professionnels de la finance à l’égard de la régulation et de son bras armé, la supervision. Explications… (En pièce jointe le baromètre et les meilleurs du débat)



10 ans après la crise, comment réguler, en préservant la diversité ?



Au lendemain de la crise de 2008, les banques centrales ont réagi en adoptant des politiques monétaires adaptées et d’énormes progrès ont été réalisés pour solidifier le système financier mondial. Cependant, 10 ans après, la reprise reste molle. Si les banques françaises sont celles qui ont le mieux résisté, elles restent moins rentables que par le passé. Quant à l’Europe de la finance, elle doit aujourd’hui prendre son destin en main.



En effet, l’uniformisation prônée par la régulation revient à nier la diversité des modèles de financement, pourtant nécessaire à la maîtrise des risques. En 2017, le rapport du Trésor américain sur la supervision financière remettait d’ailleurs en cause le chemin adopté par les instances internationales et l’accumulation de mesures aux effets mal appréhendés. Aussi, l’Europe devrait, elle aussi, s’interroger pour éviter un étouffement du secteur bancaire.



Aujourd’hui, personne ne peut affirmer que cette escalade réglementaire nous prémunit contre une nouvelle crise et diverses menaces demeurent, mais il est certain que l’uniformisation réglementaire est néfaste. Ainsi, la solution passe par davantage de diversité des modèles de financement et par une meilleure articulation des règles entre échelons local et international.



« Cette année, notre baromètre aborde la question de la capacité de la régulation à nous éviter une nouvelle crise financière et nous restons vigilants à ce propos. En effet, à trop vouloir contraindre les banques et les assureurs, leur rentabilité s’effondre peu à peu, ce qui les fragilise et les pousse à rechercher des sources de profit alternatives. À trop orienter les investissements de ces industriels de la finance, on élimine un facteur majeur de diminution des risques, qui n’est autre que la diversité dans la gestion des placements. Enfin, à trop enserrer les relations contractuelles financières dans un carcan réglementaire, on favorise l’émergence d’acteurs disruptifs non régulés. »



Guillaume Cazauran, Partner TNP Consultants et Vice-Président du CRSF



TNP Consultants et le CRSF réunissent la place financière pour débattre



Pour présenter les résultats détaillés de leur baromètre, TNP Consultants et le CRSF ont organisé une rencontre le 8 février dernier avec la participation exceptionnelle de Jacques de Larosière, ancien Directeur Général du FMI et ancien Gouverneur de la Banque de France. Cet événement a également réuni de nombreux acteurs phares de la place financière parisienne – Orange Bank, BPCE, Société Générale – Crédit Agricole – BNPP – OCBF – Générali – Chaire PARI – BPCE Vie et Prévoyance - venus débattre de ces questions cruciales pour un marché en pleine mutation. (Tous les temps forts en pièce jointe).



Cette année, TNP Consultants a associé le CRSF à son enquête. Fondé fin 2017, ce dernier a vocation à approfondir la réflexion sur les objectifs, le fonctionnement et les impacts de la régulation et de la supervision financières. Il vise également à faire connaître les recommandations de ses membres, des professionnels de la finance exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans les secteurs de la banque et de l’assurance ou au sein de structures de régulation et de supervision. Ses premiers travaux portent notamment sur les accords de Bâle III, la réglementation sous l’ère Trump et l’encadrement des créances douteuses.



