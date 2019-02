La première agence française de notation intégrée accélère son développement

En mars 2017, Spread Research, agence française de notation crédit agréée par l’ESMA, et EthiFinance, agence de notation extra-financière à l’origine du Gaïa Rating, se sont rapprochées pour créer la première offre européenne intégrée de notation financière et extra-financière. Ce projet innovant et ambitieux a reçu à l’été 2017 le soutien financier de plusieurs investisseurs institutionnels français (AG2R La Mondiale, Apicil, BpiFrance, Eiffel Investment Group, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Klésia, Siparex et SMABTP) qui en sont devenus les actionnaires de référence.



En deux ans, les agences ont rapproché et renforcé leurs équipes, harmonisé leurs procédures et développé leur offre commerciale. Présente à Paris, Lyon et Londres, la nouvelle agence compte aujourd’hui 40 collaborateurs et assure le suivi de plus de 1 000 sociétés européennes.



Fort développement commercial tiré par le marché et le contexte réglementaire



L’agence a enregistré une progression de son chiffre d’affaires 2018 de +25% grâce à la forte croissance des sociétés analysées réparties désormais sur l’Europe du Nord à hauteur de 30%, sur l’Europe du Sud à 30%, et sur la France à hauteur de 40%. Cette dynamique de développement est le fruit de la forte demande de notation des émetteurs et de l’essor de l’offre d’abonnement dédiée aux investisseurs européens.



Dans un marché où l’utilisation d’instruments diversifiés se développe fortement avec des demandes de financements souples et compétitifs tels que les NEU CP, Spread Research a effectué des notations court terme pour de très belles signatures telles que Bellon, Clarins, Fimalac, Sonepar et Sodexo.



Les prêts à impact, qui permettent de bonifier les conditions de crédit bancaire en fonction de la performance ESG de l’emprunteur, ont fait leurs premiers pas cette année. En juillet 2018, EthiFinance a accompagné Séché Environnement et un pool bancaire à l’occasion d’un tel prêt. Côté émetteurs publics, EthiFinance a émis une Second Opinion sur un programme de financements du département de l’Eure pour des projets à impacts environnementaux et sociaux.



Dans un contexte de forte baisse de l’offre de recherche au niveau européen, suite à l’entrée en vigueur de la Directive MiFID II, Spread Research a renforcé son positionnement de premier fournisseur de recherche crédit indépendante sur plus de 200 sociétés à destination des investisseurs européens. En 2018, Spread Research a été régulièrement cité par les grands médias professionnels au côté des meilleures recherches crédit anglo-saxonnes. Dans le même temps, EthiFinance s’est hissé, dans la catégorie SMEs, au 4e rang du classement EXTEL sur un total de 17 agences extra-financières.



Le bureau de recherche anticipe de nouveau une forte croissance en 2019 avec une demande accrue pour les analyses combinées commercialisées récemment. Le marché est maintenant convaincu du bien-fondé des critères extra-financiers dans les analyses crédit et les conditions de prêts octroyés par les banques. Cette situation est renforcée par les projets de la Commission européenne, la loi de transition énergétique et la loi PACTE en France qui positionnent le continent européen comme précurseur en la matière.



Ambitions réaffirmées, capital renforcé et nouvelle identité



Fort de ces bonnes performances, l’agence a décidé d’accélérer son développement en Europe en renforçant ses talents et en investissant dans les technologies. Le groupe a reçu le plein soutien de ses actionnaires de référence, rejoints par Aviva France. Une augmentation de capital d’un montant de 3 M€, qui vient d’être bouclée, sera prochainement complétée par une seconde opération avec de nouveaux actionnaires institutionnels.



Phalla Gervais, Directrice financière et Directrice Générale Déléguée d’Aviva France a déclaré : « L’intégration des enjeux ESG est au coeur de notre stratégie d’investissement. En participant au développement de Spread Research, nous souhaitons contribuer à la promotion des critères ESG dans les outils de financement en faveur des entreprises en Europe. »



Pour accompagner la transformation et le développement à l’international du groupe, ses dirigeants ont décidé de se doter d’un nouveau nom : Qivalio. Cette marque ombrelle coiffera les quatre marques produits d’analyse financière (Spread Research et Spread Ratings) et extra-financière (EthiFinance et Gaïa Ratings) du groupe. Elle reflète la vision, les valeurs et l’expertise du groupe au niveau international.

Julien Rérolle, Président de Spread Research, a déclaré : « Notre dynamique de développement et l’accueil du marché et des régulateurs confirment le bien-fondé de nos choix stratégiques et de notre positionnement unique en Europe. Je tiens en particulier à féliciter chaleureusement toutes les équipes pour leur engagement et le travail accompli dans cette période de forte croissance. »



Emmanuel de La Ville, Directeur général d’EhiFinance, a déclaré : « Le développement des synergies commerciales et le niveau d’innovation supérieur à nos attentes sont le résultat du travail conjoint de nos équipes et je tiens à les en remercier. Nous allons poursuivre nos investissements en services, systèmes et méthodes pour répondre encore mieux à nos clients avec lesquels nous développons des partenariats de long terme. »



Sylvain de Forges, Président du Conseil de surveillance de Qivalio a déclaré : « Dans un contexte européen volatil, l’occasion nous est donnée de participer activement à la structuration d’un marché des capitaux européens renouvelé et de renforcer les outils qui permettront d’accélérer le financement durable et le développement de son tissu très riche d’entreprises et d’entrepreneurs. »



À propos de Spread Research

Créé en 2004, Spread Research SAS est un fournisseur de recherche crédit indépendant et une agence de notation financière. Depuis son rapprochement en février 2017 avec la société EthiFinance, leader du conseil ESG en France et créatrice de l’indice Gaïa, l’ensemble fournit également des notations et du conseil extra-financiers afin d’accompagner les investisseurs et les entreprises dans la gestion des risques et opportunités liés au développement durable.

Spread Research est enregistré comme agence de notation financière auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority - ESMA) depuis juillet 2013 et comme ECAI (External Credit Assessment Institution) auprès de l’EBA (European Banking Authority) et de l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority). Spread Research est co-fondateur de PREF-X, la FinTech au service du marché des placements privés obligataires.

À propos d’EthiFinance

Créée en 2004, EthiFinance est une agence d’analyse et de conseil extra-financiers qui accompagne les investisseurs et les entreprises dans la gestion des risques et opportunités liés au développement durable. Créée en 2009, Gaïa-Index est une filiale d’EthiFinance spécialisée dans l’analyse et la notation ESG des entreprises de taille intermédiaire cotées. Gaïa-Index note chaque année plus de 800 PME-ETI

européennes.

