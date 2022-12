La plus grande banque de la région des PECO s'apprête à devenir encore plus numérique

Conformément au slogan de la nouvelle stratégie pour les années 2023 à 2025, « Prêts à relever les défis, tournés vers l'avenir », la banque souhaite utiliser ses avantages concurrentiels pour introduire des changements dans son approche client, en se concentrant sur l'amélioration de leurs expériences grâce à l'hyperpersonnalisation ou à l'ajustement des méthodes bancaires en fonction de leurs préférences.



« La nouvelle stratégie de PKO Bank Polski peut être comparée à une feuille de route clairement rédigée. Son utilisation habile et cohérente permettra d'atteindre rapidement et – en même temps – de façon réfléchie les objectifs définis. La stratégie s'articule autour des besoins et des attentes des personnes : clients et employés. Dans cette perspective, nous mettrons en œuvre des solutions fondées sur l'innovation, la technologie et le développement durable. Notre avenir est de développer davantage la culture, l'offre et le modèle de service à la clientèle », a souligné Paweł Gruza, vice-président du conseil d'administration de PKO Bank Polski, responsable des travaux du conseil.



Dans sa nouvelle stratégie, la banque prévoit d'élargir la base de données des jeunes clients. Cela sera possible grâce à un processus radical de numérisation des processus de service, afin qu'en 2025 l'ensemble des fonctionnalités de services des produits soient accessibles aux clients particuliers sur des canaux numériques et qu'une visite en agence ne relève que du choix du client. En parallèle, PKO Bank Polski consacrera beaucoup d'attention à la question de la cybersécurité. À cet égard, il est prévu de mettre en œuvre les mécanismes Zero-Trust, qui feront partie des éléments clés de la sécurité numérique de la banque.



« Nos activités stratégiques seront exécutées grâce à la meilleure équipe d'experts en informatique du marché polonais, et le développement informatique nous permettra d'accorder la priorité aux quatre domaines clés que sont les données, la cybersécurité, les solutions DevSecOps et cloud. Nous voulons tirer pleinement parti de l'ampleur des données que nous détenons et construire les solutions analytiques les plus avancées du marché. Nous nous concentrerons également sur l'exploitation du potentiel cloud et la construction de solutions technologiques qui nous permettront de diviser par deux le délai de mise sur le marché et de proposer des services encore meilleurs pour nos clients, » a déclaré Artur Kurcweil, vice-président du Conseil d'administration de PKO Bank Polski, responsable du domaine informatique.



Les programmes stratégiques regroupés en sept grands piliers contribueront à une mise en œuvre efficace de la stratégie. La majorité d'entre eux seront mis en œuvre grâce à la constitution d'équipes technologiques et commerciales auto-organisées et agiles, faisant usage de leurs expériences précédentes dans le domaine de la banque dans le cadre d'une stratégie de transformation agile.



