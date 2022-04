The bridge between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance)

La lutte de la France pour taxer correctement les cryptomonnaies est un obstacle à leur adoption en Europe L’univers des cryptomonnaies est en plein essor depuis quelques années.





Pour preuve, Coinbase, l’une des plateformes en ligne sécurisée pour l'achat, la vente, le transfert et le stockage de devises numériques, compte



Face au flux monétaire que génère cet univers, la France a créé des taxes sur les cryptos au profit de son économie. De nombreuses conditions encadrent ces taxes et tout détenteur de cryptomonnaie est obligé de s’y soumettre. Après la France, d’autres pays européens pourraient se prêter au jeu et constituer un véritable obstacle à l’adoption de la cryptomonnaie.



Adoption des cryptomonnaies dans le monde

Imposition sur les cryptomonnaies



En France, les cryptomonnaies sont soumises à des taxes tout comme les biens mobiliers. Pour les investisseurs occasionnels, la taxe forfaitaire est fixée à 30 %. En ce qui concerne les mineurs de crypto et les commerçants professionnels de cryptomonnaie, la taxe est fixée à 45 %.



Par ailleurs, le paiement de biens et de services via des cryptomonnaies en France est également soumis à de longues procédures, car certaines obligations fiscales entrent en jeu.



Suite à des chiffres aussi « exagérés », de nombreuses autorités et même certaines personnalités politiques sont intervenues pour apporter quelques limites. Pierre Person (le député crypto) a par exemple suggéré que la taxe sur les paiements en crypto ne soit appliquée que si la somme dépasse 3000 €.



D’autres suggestions ont également été formulées, notamment en ce qui concerne les entreprises qui devraient penser à rémunérer leurs employés en actifs numériques. Des suggestions tout à fait légitimes, car il n’y a pas l’ombre d’un doute que les cryptomonnaies soient la monnaie du futur.



Maxim Manturov, responsable de la recherche sur les investissements chez



Vous n'avez plus besoin d'un portefeuille de cryptomonnaies pour en faire le commerce. En 2021, de grands fonds ont commencé à déployer des ETF ayant des liens directs ou indirects avec les actifs crypto. Parmi les ETF crypto les plus importants et les plus populaires, citons ProShares Bitcoin Strategy ETF, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) et Grayscale Ethereum Trust (ETHE)."



Impact des taxes sur crypto en France sur le reste de l’Europe



Les taxes sur les cryptomonnaies auront bel et bien des impacts plus ou moins négatifs sur l’adoption de cette monnaie en Europe. En effet, pour que les cryptomonnaies soient adoptées en Europe, il faut que cela s’adapte non seulement aux particuliers, mais également aux entreprises.



En effet, puisque beaucoup ont pris l’habitude de faire des transactions de cryptomonnaie sans taxe, se soumettre à une imposition aujourd’hui serait une dure épreuve. Cela peut d’ailleurs les pousser à trouver des alternatives et se détacher du monde de la cryptomonnaie en Europe. Cependant, puisqu’il s’agit d’un monde que beaucoup découvrent encore, les graphes seront toujours à la hausse, malgré les personnes qui quittent le navire, jusqu’au jour où tout le monde se rendra compte du piège des taxes.

Impact sur les entreprises



Les services de paiement ont fait d’énormes efforts pour intégrer certaines cryptomonnaies afin de permettre aux entreprises de recevoir des paiements en monnaie virtuelle. Par contre, les taxes insérées par le gouvernement français placent ce type d’entreprise comme commerçant de cryptomonnaie, surtout s’ils font transiter une importante somme d’argent régulièrement. À ce titre, la taxe serait de 45%, une imposition que très peu d’entreprises peuvent se permettre.

L’insertion des taxes sur les cryptomonnaies ralentit ainsi le processus d’adoption au niveau des entreprises. Puisque plusieurs entreprises ont du mal à évaluer le potentiel et les bénéfices d’utiliser ces modes de paiement, il sera encore plus compliqué de les convaincre face à une telle taxe.

Impact sur les investisseurs



En dehors des entreprises qui peuvent recevoir des paiements en cryptomonnaies, certains investisseurs ou particuliers qui détiennent des monnaies virtuelles sont également menacés par les taxes. Pour éviter de faire face à ces obligations, plusieurs investisseurs seront tentés de trouver une alternative. La plus évidente dans ce cas précis est de se débarrasser des cryptomonnaies en France, et de s’expatrier dans un autre pays plus flexible au niveau des impôts.



Mais attention, il faut veiller à ce que les démarches s’effectuent dans le respect des obligations fiscales pour éviter des condamnations pour fraude. Perdre ainsi d’anciens utilisateurs de cryptomonnaies ralenti le processus d’adoption de cette technologie en France et dans le reste des pays européens.

