La fongibilité du bitcoin : de quoi s'agit-il ? Vous avez entendu parler de la fongibilité du Bitcoin et vous vous demandez de quoi il s'agit ? Si c'est le cas, voici ce que vous devez comprendre sur la fongibilité des crypto-monnaies.





Qu'est-ce que la fongibilité ?



La fongibilité est la propriété d'un article ou d'un bien à être échangé avec quelque chose qui remplit une fonction identique. Les individus considèrent qu'un actif est fongible s'ils peuvent échanger ses unités avec des unités similaires de la même catégorie. Les actifs fongibles sont indiscernables.

Les actifs fongibles ont la même valeur marchande et la même validité. Par exemple, 10 livres d'or équivalent à 10 livres du même métal précieux, quelle que soit leur forme. Les matières premières, les obligations, les monnaies fiduciaires, les crypto-monnaies et les métaux précieux sont également des actifs fongibles



La fongibilité expliquée



La monnaie fiduciaire est fongible parce que si vous prêtez à quelqu'un un billet de 100 dollars, il importe peu qu'il vous rembourse avec le même billet de 100 dollars ou un autre. La valeur reste la même, à condition que la transaction se fasse au sein des mêmes instruments, avec des fonctionnalités similaires. Ainsi, le dollar américain est un exemple d'actif fongible. Les billets de banque représentent la valeur du dollar sous-jacent .



De même, les individus considèrent le Bitcoin et les autres monnaies virtuelles comme des actifs fongibles. Par exemple, le Bitcoin est un actif fongible car chaque unité de BTC a une fonctionnalité et une qualité similaires. Ainsi, chaque BTC est équivalent à n'importe quelle unité BTC.



Le bloc auquel le réseau Bitcoin a ajouté les pièces après que les mineurs les aient générées n'a pas d'importance. Toutes les unités BTC appartiennent à une blockchain identique avec une fonctionnalité similaire. Mais si quelqu'un bifurque la blockchain du Bitcoin pour créer un autre Bitcoin, les pièces ne seront pas originales car elles appartiennent à un réseau différent.



Monnaie et fongibilité



La plupart des individus considèrent le Bitcoin comme un actif numérique et une monnaie. Par exemple, certaines personnes achètent des Bitcoins sur des plateformes comme et les transfèrent dans des portefeuilles cryptographiques. Ces personnes peuvent conserver leurs Bitcoins dans les portefeuilles cryptographiques pendant des années, en attendant que leur valeur s'apprécie et les vendre pour réaliser des bénéfices.



En outre, certaines personnes utilisent les Bitcoins pour payer des services et des biens, au niveau local et international. Le Bitcoin facilite les paiements transfrontaliers en raison de sa nature fongible. Une unité Bitcoin a la même valeur que les autres. C'est pourquoi les entreprises et les particuliers acceptent les paiements en Bitcoins.



La fongibilité est une qualité essentielle de la monnaie. Chaque unité d'une même monnaie aurait une valeur différente si cette monnaie n'était pas fongible. Dans ce cas, l'argent ne servirait pas son objectif en tant que moyen d'échange.



La divisibilité est un aspect crucial de la fongibilité. Une personne peut acheter le même montant de marchandises avec un billet de 1 dollar et 5 dollars après l'avoir divisé en cinq comptes de 1 dollar. Un Bitcoin devrait également conserver son pouvoir d'achat même après avoir été divisé plusieurs fois.

Lorsqu'il s'agit d'argent, la fongibilité n'est pas une propriété binaire. Certains biens sont moins ou plus fongibles que d'autres. Le Bitcoin est hautement fongible car il est apolitique et sans frontières. De plus, les individus échangent cet actif virtuel à un prix pratiquement identique, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde.



Cependant, des différences technologiques, des interférences gouvernementales et des activités criminelles ont parfois réduit la valeur des Bitcoins dans certains endroits.



La fongibilité du bitcoin en fait une valeur sûre



La fongibilité est l'une des caractéristiques qui font du Bitcoin une monnaie. Certaines personnes affirment que la traçabilité du Bitcoin rend certaines pièces moins désirables, principalement celles que les propriétaires ont utilisées dans des activités illicites ou douteuses. Ainsi, certains prestataires de services ou commerçants pourraient les refuser pour des paiements. Cependant, cela n'élimine pas la propriété de fongibilité du Bitcoin. La fongibilité et la traçabilité sont deux choses différentes. Chaque unité Bitcoin reste la même, quel que soit son historique de transaction, car elle conserve sa fonctionnalité, sa technologie et sa qualité. De même, un billet de banque américain reste un actif fongible, même lorsque des criminels l'utilisent pour des activités illégales.

