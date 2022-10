La fintech britannique Ebury intègre officiellement le programme PSP (prestataire de service de paiement) d’Amazon

● Ebury rejoint ce programme exclusif permettant aux vendeurs de la plateforme de sécuriser leurs paiements internationaux.

● Pour recevoir leurs paiements en devise locale, les e-commerçants pourront bénéficier de comptes locaux Ebury dans plus de 10 devises.

● En tant que spécialiste des transactions internationales, Ebury propose également aux e-sellers des stratégies de couverture de change afin de protéger leurs marges commerciales et leur permettre de se projeter sereinement dans leur croissance à l’international.



Le programme a été introduit par Amazon plus tôt en 2021. L’ambition du leader mondial du ecommerce

est de créer un eco-système compétitif offrant les meilleurs services pour ses clients et vendeurs.



Les vendeurs Amazon peuvent désormais gérer leur rapatriement en devise locale directement sur la plateforme de paiements Ebury, qui fournit des comptes de collecte locaux dans 10 devises.



Ses capacités de change permettent également aux entreprises de sécuriser leurs prix dans un contexte international très volatile.



Fernando Pierri, directeur commercial d'Ebury, a déclaré : « L' adhésion d'Ebury au programme de fournisseur de services de paiement est une excellente nouvelle pour Ebury ainsi que pour les ecommerçants d'Amazon qui cherchent à utiliser notre plateforme.



« Ebury offre des services de change performants et des capacités à terme aidant ses clients à couvrir leur exposition au risque de change. En tandem avec notre équipe de spécialistes et notre plateforme technologique innovante, ces capacités donnent aux entreprises de e-commerce la confiance nécessaire pour investir dans leurs opérations internationales, même en période de volatilité macroéconomique, et réussir.



À propos d'Ebury

Ebury est une fintech proposant des solutions financières destinées principalement aux PME et ETI. Elle est spécialisée dans les paiements internationaux, propose des solutions de change dans plus de 130 devises pour les marchés majeurs et émergents, ainsi que des stratégies de gestion de trésorerie, de financement et de gestion des risques de change.

Fondée à Londres en 2009 par les entrepreneurs espagnols Juan Lobato et Salvador García, la société a étendu sa présence sur le marché mondial à un réseau de 29 bureaux dans 20 pays et plus de 1 300 employés. Le volume des transactions exécutées par Ebury s'élève à 21 milliards de dollars par an.

Tout au long de son histoire, l'entreprise a reçu plus de 25 prix internationaux, dont le Financial Times 1000 Europe's mostestizing Companies 2020 et The Sunday Times Tech Track 100. Toutes ces distinctions placent Ebury parmi les principales sociétés fintech européennes.