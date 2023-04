Accueil Envoyer Imprimer Partager La fintech Nalo accueille Apicil comme actionnaire de référence Apicil, 3ème groupe français de protection sociale (3,3 milliards de chiffre d'affaires) est le nouvel actionnaire de référence de la fintech, Nalo. Spécialiste du conseil financier, Nalo annonce continuer sa mission de manière indépendante L'opération est accompagnée par Mandalore Partners, Corporate Venture Capital as aService, spécialiste des entreprises technologiques innovantes du secteur de l’épargne.

Nalo vient de conclure une nouvelle opération de financement, afin de pérenniser sa croissance et de s’imposer sur le marché français de l’épargne. L’opération a été menée par Mandalore Partners, spécialiste du Corporate Venture-as-a-Service autour des métiers de l’assurance, de l’asset management et de l’épargne. À l’issue du processus, le Groupe APICIL, 3ème groupe français de protection sociale, devient le nouvel actionnaire majoritaire de Nalo. Le reste du capital est réparti entre les membres de l’équipe dirigeante de Nalo.



Cette opération fait suite aux deux levées de fonds réalisées en 2018 et en 2020. Elle a pour objectif d’accompagner le développement des activités de Nalo et la croissance de ses actifs sous gestion, en toute indépendance : l’entreprise conservera sa pleine autonomie structurelle et opérationnelle pour atteindre ses objectifs.

“Nous sommes très heureux d'accueillir le Groupe APICIL au sein du capital de Nalo, se félicite Numa Jequier, CEO de Nalo. Ce financement va nous permettre de continuer à cultiver les spécificités qui font notre succès depuis 2018, tout en bénéficiant de l’appui d’un groupe déjà bien installé, qui partage notre vision et notre esprit d’innovation. Notre mission reste inchangée : révolutionner l’univers de l’ épargne en développant la plateforme digitale qui permettra à tous les Français d’investir sereinement pour chacun de leurs projets de vie. Nous voulons leur donner l’assurance de bénéficier à la fois de la meilleure expérience client, de frais ultra-compétitifs et d’un conseil financier sur-mesure.”



“Nous avons été séduits par le projet unique de Nalo et par le très beau chemin parcouru depuis la création de l’entreprise, déclare Eric Rosenthal, Directeur général adjoint Épargne & services financiers du Groupe APICIL. Nalo dispose déjà d’une position solide sur un marché en pleine croissance, d’une marque forte et d’une équipe de très grande qualité.”



Mandalore Partners, qui a mené l’opération, continuera d’accompagner Nalo et le Groupe APICIL dans ce projet de croissance. “Nous avons pour objectif de développer les actifs sous gestion de Nalo au-delà de 1 milliard d’euros, en apportant cette proposition de valeur unique aux épargnants encore trop nombreux à ne pas disposer d’une offre d’investissement dynamique et adaptée à leur profil” détaille Minh. Q Tran, Directeur associé de Mandalore Partners.



La feuille de route de Nalo pour les prochains mois prévoit notamment de perfectionner le parcours et l’expérience client, ainsi que de développer l’offre. Dans cette perspective, des recrutements seront effectués dans tous les pôles d’expertise : investissement, produit, technique,

conseil financier, service client et marketing.



L’épargne digitale, un marché en plein essor

Le marché de l’épargne a atteint un total de 5 700 milliards d’euros en France au troisième trimestre 2022 , en dépit du contexte inflationniste et des turbulences économiques. Certains produits créent un réel enthousiasme, à l’instar du PER qui pèse déjà près de 70 milliards d’encours2

, 3 ans après son lancement. Le dynamisme des opérations dans le secteur de l’ épargne digitale montre la confiance grandissante des français envers les nouveaux services en ligne qui leur permettent d’investir de façon plus simple, plus transparente, en maîtrisant leurs frais.



Nalo, un leader à la conquête de nouveaux clients

Nalo, fintech française de conseil et de gestion automatisée de patrimoine, a été lancée en 2018. Elle propose à ses clients une offre inédite sur le marché, qui combine une technologie Multiprojets© unique en France avec une méthode d’allocation et de sécurisation progressive ultra-personnalisée, sans profils de risque type. Son projet ambitieux lui a permis de s’imposer rapidement comme l’un des leaders français de l’ épargne en ligne, avec près de 400 millions d’euros d’encours sous gestion en 2022, répartis entre son assurance vie et son PER. Surperformant largement par rapport à la moyenne des fonds patrimoniaux3 entre 2018 et 2021 sur le portefeuille standard de son assurance-vie, Nalo s’illustre

également en proposant un portefeuille thématique éco-responsable choisi par plus de la moitié de ses clients.

Reconnue pour la qualité de ses services, l’équipe de Nalo a remporté en 2022 le TOP d’Or de la meilleure Assurance-Vie en ligne dans la catégorie « Grand prix du jury » ainsi que les Coupoles « Education financière » de l'Agefi.

À propos de Nalo

Nalo est l’un des leaders français du conseil et de l’épargne en ligne, pionnier de l’investissement par objectifs. Depuis sa création en 2018, sa mission est de permettre aux particuliers d’investir sereinement et sans effort afin d’atteindre chacun de leurs objectifs de vie : retraite, achat immobilier,

projet personnel, transmission ...

Nalo s’appuie sur l’alliance de la technologie et du conseil humain pour proposer une gestion pilotée entièrement sur mesure, adaptée à la situation et aux projets de chacun, sans profils-types et à moindres frais. A ce service 100% digital s’ajoute l'accompagnement personnalisé de l'équipe des conseillers Nalo, constituée d’anciens banquiers privés.

NALO



À propos du Groupe APICIL

Le Groupe APICIL, 3e groupe français de Protection Sociale avec 3,3 Md€ de chiffre d’affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé- prévoyance, épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 180 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux plus de 51 500 entreprises et 1.8 millions d’assurés protégés. Paritaire et mutualiste, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins dans toutes les étapes de leur vie. En ligne avec sa raison d’être « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie », le Groupe APICIL est très investi en matière de RSE avec un engagement fort : promouvoir l’inclusion.

APICIL





À propos de Mandalore Partners

Mandalore Partners est un (Corporate) Venture Capital-as-a-Service pour les entreprises, family offices et sociétés en croissance qui souhaitent dé-risquer leurs programmes d’innovation avec des investissements stratégiques et financiers avec de la mesure d’impact.

Nous combinons un sourcing global basé sur de l’intelligence artificielle et une méthodologie unique («asset-builder ») pour développer des technologies innovantes avec les corporates. Nous investissons dans les technologies autour des métiers de l’assurance, l’asset management et de l’

épargne.

MANDALORE PARTNERS

