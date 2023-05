Accueil Envoyer Imprimer Partager La fintech Libeo lance une nouvelle fonction pour séduire les restaurateurs ? Libeo accélère dans la food ? Si la Fintech n'affiche pas ses objectifs en la matière, elle vient néanmoins de dévoiler une nouvelle fonction pour faciliter le quotidien de ses clients restaurateurs. Désormais, grâce à "l'auto-match" (c'est le nom de la nouvelle fonction), chaque facture peut être associée à son bon de commande et/ou à son bon de livraison. Parmi ses clients restaurateurs, Libeo annonce notamment : Coté Sushi, Burger King, Breizh Café...











Le suivi des flux de trésoreries et le contrôle des livraisons sont des étapes chronophages mais essentielles à la gestion des petites entreprises, notamment dans le secteur de l'hôtellerie/restauration qui gère de nombreux fournisseurs. Un produit manquant facturé, des quantités supérieures à celles commandées... autant de facteurs qui peuvent impacter au quotidien les finances de l’établissement.



Dès à présent, les restaurateurs peuvent retrouver tous les documents associés à un même numéro de commande, et éviter les nombreux aller-retours lors de la validation. Les documents sont automatiquement reconnus et dès lors que le numéro de commande figure sur la facture du fournisseur, les documents associés sont automatiquement proposés. De quoi faciliter le quotidien des utilisateurs et leur permettre de gagner en temps, en productivité et en efficacité.



À propos de Libeo

Depuis 2019, Libeo simplifie, sécurise et améliore le traitement et le règlement des factures pour les entreprises et les cabinets comptables. Solution complète automatisant la gestion des flux financiers et des factures, le paiement, le rapprochement bancaire, Libeo est le pionnier du paiement en un clic et sans IBAN (IBANless est une marque déposée). Plus de 300 000 entreprises paient et se font payer sur sa plateforme, dont Intersport, Campanile, Biocoop, Sonia Rykiel et Mazars.

Libeo a levé plus de 26 millions d’euros auprès des partners de DST Global, Serena, LocalGlobe et Breega.

Pour accompagner un nouveau cadre réglementaire qui rendra la facturation électronique obligatoire dès 2024, Libeo construit une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) certifiée avec Docaposte, référent de la confiance numérique. Libeo a été choisi par BNP Paribas comme solution premium pour accompagner ses clients entreprise dans leur mise en conformité.

LIBEO

Libeo, spécialiste français du paiement entre entreprises, propose à ses clients restaurateurs une nouvelle fonctionnalité « auto-match » qui permet d’associer chaque facture à son bon de commande ou de livraison directement sur la plateforme. Il est à présent facile de centraliser et de s’assurer que les factures correspondent parfaitement aux commandes.Le suivi des flux de trésoreries et le contrôle des livraisons sont des étapes chronophages mais essentielles à la gestion des petites entreprises, notamment dans le secteur de l'hôtellerie/restauration qui gère de nombreux fournisseurs. Un produit manquant facturé, des quantités supérieures à celles commandées... autant de facteurs qui peuvent impacter au quotidien les finances de l’établissement.Dès à présent, les restaurateurs peuvent retrouver tous les documents associés à un même numéro de commande, et éviter les nombreux aller-retours lors de la validation. Les documents sont automatiquement reconnus et dès lors que le numéro de commande figure sur la facture du fournisseur, les documents associés sont automatiquement proposés. De quoi faciliter le quotidien des utilisateurs et leur permettre de gagner en temps, en productivité et en efficacité.Depuis 2019, Libeo simplifie, sécurise et améliore le traitement et le règlement des factures pour les entreprises et les cabinets comptables. Solution complète automatisant la gestion des flux financiers et des factures, le paiement, le rapprochement bancaire, Libeo est le pionnier du paiement en un clic et sans IBAN (IBANless est une marque déposée). Plus de 300 000 entreprises paient et se font payer sur sa plateforme, dont Intersport, Campanile, Biocoop, Sonia Rykiel et Mazars.Libeo a levé plus de 26 millions d’euros auprès des partners de DST Global, Serena, LocalGlobe et Breega.Pour accompagner un nouveau cadre réglementaire qui rendra la facturation électronique obligatoire dès 2024, Libeo construit une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) certifiée avec Docaposte, référent de la confiance numérique. Libeo a été choisi par BNP Paribas comme solution premium pour accompagner ses clients entreprise dans leur mise en conformité.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.











Articles similaires < > Bitpanda, 10 millions pour Bitpanda.ai Skaleet s’allie à Salt Edge pour faciliter la mise en conformité Open Banking des institutions financières. Pourquoi utiliser une Customer Data Platform ? (Contenu Sponsorisé)