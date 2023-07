Accueil Envoyer Imprimer Partager La fintech Expensya rachetée par le groupe suédois, Medius Annoncée au mois de juin, le rachat d'Expensya par Medius est désormais finalisé. Neuf ans après sa création, la fintech franco-tunisienne s'héberge donc, désormais sous l'aile d'un groupe suédois spécialisé dans l'automatisation de comptes fournisseurs (AP). Expensya est spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion de dépenses.



L'acquisition est également une nouvelle étape dans la stratégie de Medius visant à devenir le principal fournisseur d'automatisation des points d'accès avec des capacités de paiement robustes et un contrôle et une détection des fraudes à la pointe de l'industrie.



L'acquisition d'Expensya permet aussi à Medius de se déployer à l'international, notamment en France : pays d'importance pour le groupe suédois lui permettant sur l'Europe méridionale. Et aussi de bénéficier du mandat de la fintech sur la facturation électronique qui doit entrer en vigueur en juillet 2024.



L'acquisition représente un moment historique pour l'avancement de la fintech en Afrique du Nord et donne un coup de pouce essentiel au secteur fintech tunisien.



Les détails financiers de la fusion n'ont pas été disclosés.



Jim Lucier , PDG de Mediu 's, commente : « La croissance d'Expensysa a été astronomique au cours des deux dernières années - et pourquoi ne le serait-elle pas - car les fondateurs, Karim et Jihed, ont construit une puissante innovation en IA qui nous mènera vers de nouveaux sommets dans la gestion des dépenses. Ce partenariat nous place déjà parmi les plus grands acteurs du domaine de la gestion des dépenses et, ensemble, nous pouvons offrir aux directeurs financiers des solutions qui peuvent les aider à transformer la finance tout en responsabilisant leurs équipes. Nous sommes ravis d'avoir l'équipe à bord, et avons déjà commencé à travailler avec eux pour amplifier l'offre Medius.



Karim Jouini , PDG d'Expensy a, commente : « Dans un secteur aussi rapide que la gestion des notes de frais, vous pouvez soit attendre la disruption pour attaquer votre business, soit être le disrupteur. Avec cette acquisition, Expensya et Medius deviennent des forces perturbatrices prêtes à révolutionner l'industrie. Les capacités d'IA, la solution de gestion des dépenses des employés et les cartes de paiement d'Expensya, avec la plateforme d'automatisation des comptes fournisseurs de Medius, nous permettent désormais de couvrir l'ensemble des dépenses indirectes des entreprises et d'appliquer la puissance de l'IA pour aider les équipes financières à optimiser les coûts et les processus à tous les niveaux.



À propos de Médius

Medius relie la saisie, le traitement et le paiement des factures pour remplacer les soucis et les interrogations liés à la gestion des comptes fournisseurs avec calme et confiance. Medius va bien au-delà de l'automatisation de base en utilisant l'intelligence artificielle pour faire la plupart du travail - ainsi les factures sont confirmées, codées et payées ; Les équipes AP peuvent rentrer chez elles et se reposer tranquillement ; et les entreprises peuvent se fier à leurs budgets et prévisions. Medius compte plus de 4 000 clients dans 102 pays et traite 180 milliards de dollars de dépenses annuelles via son système. Visitez medius.com pour en savoir plus.

MEDIUS





À propos d'Expensya

Expensya élimine les tracas administratifs liés au traitement des dépenses initiées par les employés. Il aide les entreprises à donner à leurs employés les moyens de dépenser de manière indépendante tout en maintenant le contrôle budgétaire. Sa solution innovante génère des avantages pour les employés, les équipes financières et les managers, permettant aux entreprises de passer du suivi rétroactif des dépenses à l'approbation préalable des budgets.

Expensya utilise l'intelligence artificielle pour éliminer la saisie manuelle des données et automatiser le traitement des dépenses. Expensya est une solution de gestion des dépenses des employés facile à adopter et à adapter qui offre un contrôle total sur les dépenses tout en améliorant le résultat net de ses clients. Avec un effectif de 200 personnes représentant 20 nationalités différentes réparties dans 4 pays, Expensya compte plus de 6 000 entreprises clientes et plus de 700 000 utilisateurs dans 100 pays.

EXPENSYA

L'ambition de Medius ? Proposer un guichet unique pour les directeurs financiers désireux d'avoir une vue à 360° sur les dépenses corporates.L'acquisition est également une nouvelle étape dans la stratégie de Medius visant à devenir le principal fournisseur d'automatisation des points d'accès avec des capacités de paiement robustes et un contrôle et une détection des fraudes à la pointe de l'industrie.L'acquisition d'Expensya permet aussi à Medius de se déployer à l'international, notamment en France : pays d'importance pour le groupe suédois lui permettant sur l'Europe méridionale. Et aussi de bénéficier du mandat de la fintech sur la facturation électronique qui doit entrer en vigueur en juillet 2024.L'acquisition représente un moment historique pour l'avancement de la fintech en Afrique du Nord et donne un coup de pouce essentiel au secteur fintech tunisien.Les détails financiers de la fusion n'ont pas été disclosés.Jim Lucier , PDG de Mediu 's, commente : « La croissance d'Expensysa a été astronomique au cours des deux dernières années - et pourquoi ne le serait-elle pas - car les fondateurs, Karim et Jihed, ont construit une puissante innovation en IA qui nous mènera vers de nouveaux sommets dans la gestion des dépenses. Ce partenariat nous place déjà parmi les plus grands acteurs du domaine de la gestion des dépenses et, ensemble, nous pouvons offrir aux directeurs financiers des solutions qui peuvent les aider à transformer la finance tout en responsabilisant leurs équipes. Nous sommes ravis d'avoir l'équipe à bord, et avons déjà commencé à travailler avec eux pour amplifier l'offre Medius.Karim Jouini , PDG d'Expensy a, commente : « Dans un secteur aussi rapide que la gestion des notes de frais, vous pouvez soit attendre la disruption pour attaquer votre business, soit être le disrupteur. Avec cette acquisition, Expensya et Medius deviennent des forces perturbatrices prêtes à révolutionner l'industrie. Les capacités d'IA, la solution de gestion des dépenses des employés et les cartes de paiement d'Expensya, avec la plateforme d'automatisation des comptes fournisseurs de Medius, nous permettent désormais de couvrir l'ensemble des dépenses indirectes des entreprises et d'appliquer la puissance de l'IA pour aider les équipes financières à optimiser les coûts et les processus à tous les niveaux.Medius relie la saisie, le traitement et le paiement des factures pour remplacer les soucis et les interrogations liés à la gestion des comptes fournisseurs avec calme et confiance. Medius va bien au-delà de l'automatisation de base en utilisant l'intelligence artificielle pour faire la plupart du travail - ainsi les factures sont confirmées, codées et payées ; Les équipes AP peuvent rentrer chez elles et se reposer tranquillement ; et les entreprises peuvent se fier à leurs budgets et prévisions. Medius compte plus de 4 000 clients dans 102 pays et traite 180 milliards de dollars de dépenses annuelles via son système. Visitez medius.com pour en savoir plus.Expensya élimine les tracas administratifs liés au traitement des dépenses initiées par les employés. Il aide les entreprises à donner à leurs employés les moyens de dépenser de manière indépendante tout en maintenant le contrôle budgétaire. Sa solution innovante génère des avantages pour les employés, les équipes financières et les managers, permettant aux entreprises de passer du suivi rétroactif des dépenses à l'approbation préalable des budgets.Expensya utilise l'intelligence artificielle pour éliminer la saisie manuelle des données et automatiser le traitement des dépenses. Expensya est une solution de gestion des dépenses des employés facile à adopter et à adapter qui offre un contrôle total sur les dépenses tout en améliorant le résultat net de ses clients. Avec un effectif de 200 personnes représentant 20 nationalités différentes réparties dans 4 pays, Expensya compte plus de 6 000 entreprises clientes et plus de 700 000 utilisateurs dans 100 pays.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > Bunq, la néobanque néerlandaise, annonce une levée de fonds à 44,5 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques Etude | 567,6 millions d'euros levés pas les Fintechs françaises au premier semestre 2023. Opinion | Emmanuel Méthivier, Axway. "La DSP2 est morte, vive la DSP3 !"