La banque d’affaires Apm, spécialisée en fusions-acquisitions en Tech et Digital, rejoint Amala Partners Amala Partners et Apm annoncent leur rapprochement.

Quelques semaines après l’arrivée de Jean-Michel Cagin, qui était auparavant responsable des practices Private Equity et Tech & Analytics chez Roland Berger, Amala Partners accélère son développement dans le secteur Tech et Digital en accueillant l’équipe d’Apm, animée par Pierre-Yves Dargaud et Sébastien Dray.



Ce rapprochement est l’aboutissement d’une double ambition pour Amala Partners :

- Renforcer son offre de conseil en fusions-acquisitions en Tech et Digital, en bénéficiant de la grande expérience de Pierre-Yves et Sébastien acquise sur ces marchés au cours des 25 dernières années ;

- Développer son activité small cap avec l’arrivée d’une équipe de professionnels dédiée à ce segment.



Apm a été créée en 2005 par Pierre-Yves Dargaud. Elle s’est forgée au fil du temps une place unique de leader dans le domaine du software et des entreprises du service numérique. Elle bénéficie d’un track record exceptionnel de plus de 180 opérations pour le compte d’entrepreneurs et d’investisseurs du secteur du digital.



L’équipe a réalisé 16 transactions au cours des douze derniers mois dont 4 depuis le début de l’année. Elle a conseillé un grand nombre de cessions d’entreprises du service numérique dont celles de Nexworld à Onepoint, d’Axyus à Magellan Partners, d’Ilex International à Inetum et de Noveane à Scalian. Elle est récemment intervenue sur plusieurs opérations de LBO dans le domaine du software dont l’investissement majoritaire d’Abenex dans l’éditeur EDL, la prise de participation d’Andera Acto chez DP Logiciels, celle de Five Arrows au sein de Padoa ou encore l’acquisition par IK Partners de Sofia Développement.



Au sein d’Amala Partners, l’équipe d’Apm est nommée Amala Croissance. Pierre-Yves Dargaud devient le 5ème Managing Partner d’Amala Partners, aux côtés de Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Alexis Matheron et Jean-Michel Cagin. Sébastien Dray est nommé Managing Director d’Amala Croissance.

Avec ce rapprochement, Amala Partners compte désormais plus de 30 professionnels. Les équipes s’installeront prochainement dans les nouveaux locaux du 2 place Rio de Janeiro à Paris dans le 8ème arrondissement.



Jean-Baptiste Marchand, Président Amala Partners commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir Pierre-Yves, Sébastien et toute leur équipe et sommes persuadés que le regroupement de nos deux maisons, à l’état d’esprit résolument entrepreneurial, va renforcer radicalement nos expertises notamment sur le marché de la tech au bénéfice de nos clients entrepreneurs et fonds de private equity ».



Pierre-Yves Dargaud, Managing Partner Amala Partners ajoute « Nous sommes ravis de rejoindre cette structure dynamique et ambitieuse, déjà très bien établie où nous nous reconnaissons dans le caractère entrepreneurial et agile. Nous sommes convaincus que la renommée de son expertise transactionnelle et la qualité du deal flow d’Amala Partners vont permettre à notre équipe de poursuivre sa croissance en démultipliant ses moyens et ses marchés et d’apporter des solutions toujours plus innovantes à nos clients ».



Benjamin Giner, Managing Partner Amala Partners complète « Le développement d’Amala Croissance nous donne l’opportunité de couvrir de manière efficace et complémentaire le segment small cap, dans le cadre d’opérations primaires (levées de fonds, cap-dev et LBO) mais aussi celui de build-ups stratégiques auprès des clients historiques d’Amala Partners, avec l’objectif de créer toujours plus de valeur sur le long terme dans l’ensemble des opérations conseillées ».



Sébastien Dray, Managing Director d’Amala Croissance, conclut « Notre double culture, à la fois Tech et M&A, est un atout décisif qui nous distingue sur le marché. Avec sa nouvelle force de frappe, Amala Croissance va accroître activement son empreinte auprès des acteurs de la consolidation des marchés denses et profonds du digital, des ESN et du logiciel ».



A propos d’Amala Partners

Amala Partners est une banque d’affaires indépendante intégralement dédiée au conseil en fusions-acquisitions. Elle intervient pour le compte d’une clientèle d’entrepreneurs et fonds de Private Equity sur des transactions allant de moins de 100 millions d’euros à plusieurs milliards d’euros.

Les associés d’Amala Partners ont conseillé plus de 200 transactions au cours des 10 dernières années. Ils s’appuient sur des équipes très expérimentées afin d’apporter à leurs clients un conseil d'excellence, agile et sur-mesure ainsi qu'une exécution de haut niveau.

L’approche d’Amala Partners dans la conduite des opérations repose sur quatre piliers :

- La recherche de l’alignement d’intérêts de toutes les parties : actionnaires sortants, ré-investisseurs et équipes dirigeantes

- L’engagement d’une séniorité importante sur les opérations afin d’optimiser les chances de succès et atteindre un taux de transformation proche de 100% à la vente

- La mise à disposition d’un conseil en financement totalement indépendant et intégré à la démarche globale au travers d’une équipe dédiée

- La création de relations de confiance sur le long terme et l’accompagnement des projets et des équipes dirigeantes sur plusieurs opérations



A propos d'Apm

Apm a pour vocation de conseiller les sociétés de conseil et du secteur digital en matière de fusions- acquisitions et de structuration de capital. L'équipe compte à son actif plus de 180 transactions.

Apm dispose d'une connaissance profonde du secteur IT ainsi que d'une base de données propriétaire recensant toutes les transactions industrielles et financières dans le secteur en France, dont les conclusions sont publiées chaque année dans son indice M&A.

(www.apmanagement.fr)



Biographies

Pierre-Yves Dargaud a créé Apm en 2005 à la suite d’un parcours initial dans le groupe Atos puis, en M&A, en tant que fondateur d'Euro Fi, banque d’affaires smallcap spécialisée dans le secteur des ESN. Il a ensuite rejoint Apax Partners en 1999, en qualité d'associé responsable du secteur des technologies de l'information, avant de co-fonder Access2Net, investisseur early stage qui a financé la création d’éditeurs de logiciel en mode Saas devenus des leaders reconnus comme Sidetrade, Finance Active, Wallix ou encore Beqom.



Sébastien Dray débute sa carrière en fusions-acquisitions chez Apax Partners en tant qu'analyste financier. Il rejoint ensuite en 2001 la banque d’affaires Dôme Close Brothers qui deviendra par la suite DC Advisory où il prend part à plusieurs opérations significatives de cessions et LBO dans les secteurs de l’industrie, l’automobile et les services. Il rejoint Apm quelques mois après sa création, et se spécialise dans la tech.



Conseils juridiques de l’opération:

Amala Partners :

Goodwin: Jérôme Jouhanneaud, Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr

Apm :

Fontaine Aarpi: Frédéric Fontaine, Alice Evano



