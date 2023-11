Accueil Envoyer Imprimer Partager La banque Edel s'associe à Fabrick pour moderniser la facturation de la carte cadeau en France La Banque Edel (E.Leclerc) annonce sa collaboration avec Fabrick, pionnier européen de l’Open Finance, afin de moderniser la facturation des cartes cadeaux pour ses clients CSE (comités d’entreprise).

Grâce à la solution du PISP * italien Fabrick, le processus est complètement automatisé, ce qui améliore le rapprochement de comptes, fluidifie le traitement des règlements et renforce l’expérience client.



Afin d’améliorer l’efficacité de son processus opérationnel de gestion de règlements, la Banque Edel a adopté la solution « Fabrick Pass » (PISP, Prestataire de services d’initiation de paiement) qui permet d’intégrer de façon fluide et transparente le règlement par virement dans les différents flux de gestion. Cette innovation rationalise l’ensemble du processus de la demande initiale du client jusqu’au rapprochement comptable tout en assurant un contrôle et une traçabilité en continu.



Cette solution refond la méthode traditionnelle de règlement par virement, associée à l’IBAN. Un lien personnalisé est joint au bon de commande, afin de permettre au client de compléter et de valider son paiement directement depuis sa banque à distance sur son compte courant, sans saisie complémentaire. Il en résulte un processus simplifié qui facilite la réconciliation comptable, accélère le traitement des paiements et, mieux encore, améliore l’expérience client.

Ce partenariat marque un tournant important pour la Banque Edel qui a traité plus de 1 000 commandes de cartes cadeaux lors du dernier trimestre 2022, soit près de 14 millions d’euros.



Frantz Wazé, Directeur général de la Banque Edel, explique : « Nous sommes ravis de pouvoir offrir ce nouveau service. Cette innovation accélère la livraison de cartes cadeaux en fluidifiant simultanément le paiement côté client ainsi que la gestion des commandes côté Banque Edel. »



Paolo Zaccardi, Directeur général de Fabrick ajoute : « Cette collaboration renforce la présence de Fabrick sur le marché français et en Europe et nous positionne en partenaire privilégié des organisations financières et non-financières qui souhaitent s’engager sur la voie de la digitalisation et de l’innovation technologique. Nos solutions sont conçues pour optimiser les processus financiers, et l’intérêt croissant que nous observons montre bien l’émergence de l’Open Finance comme modèle de référence. »



*PISP, Prestataire de services d’initiation de paiement



A propos de Fabrick

Fabrick est un pionnier européen de l’Open Finance. Depuis son siège social de Milan et ses bureaux à Londres, Madrid et Zurich, il travaille à faciliter l’innovation de services dans le domaine de l’Open Finance partout dans le monde grâce à des partenariats avec des entreprises, des fintechs et des institutions financières.

La plateforme technologique de Fabrick ainsi que son écosystème de partenaires permettent le développement de nouveaux business models en finance, favorisant ainsi la croissance et de nouvelles opportunités pour tous les acteurs tout en permettant aux utilisateurs finaux, consommateurs ou entreprises, de bénéficier des avantages concrets de ces innovations.

Fabrick intègre sa plateforme de services dans de nombreuses solutions afin de répondre à un vaste panel de besoins dans les domaines de l’Open Banking à l’Open Payments et au-delà.

En tant que facilitateur et agrégateur de paiements, Fabrick offre des multiples services de gestion des paiements, ainsi que des services d’Open Banking grâce à son statut d’AISP** (’agrégation de comptes) et PISP* (initiation de paiement) reconnu et autorisé à exercer dans 11 pays européens.

Fabrick propose une nouvelle approche de la finance : ouverte, modulaire, orientée données ; à utiliser afin de transformer tous les aspects de l’écosystème financier.

Pour les institutions financières, Fabrick représente un écosystème de services innovants. Pour les fintechs, l’effet réseau créé par Fabrick offre l'opportunité de bénéficier de l’infrastructure d’une plateforme ouverte de services et de partenaires. Pour les entreprises et sociétés privées, Fabrick est une source de solutions sur mesure pour offrir une expérience client toujours plus innovante.

A propos de La Banque Edel

Depuis plus de 30 ans, la Banque Edel est spécialisée dans la gestion et le traitement des paiements.

Désormais en charge de plus de 100 milliards de flux bancaires, la Banque Edel travaille à fournir des services spécialisés de l’acceptation à la distribution, tout particulièrement grâce à sa plateforme Edelpay Préacq qui répond aux enjeux de sécurité et d’optimisation financière pour les entreprises de tous canaux, français ou européens.

Depuis sa création, la Banque Edel a affirmé sa position de pionnier du monde de la banque, a diversifié ses espaces d’action et a constamment enrichi ses services pour s’assurer de toujours offrir des solutions innovantes et efficaces à ses clients en France et en Europe.

