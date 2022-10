La Paris Blockchain Week transforme le Louvre en Palais du Web3 Paris Blockchain Week, la grande conférence internationale dédiée aux professionnels de la blockchain et du Web3, se tiendra au Carrousel du LOUVRE, au cœur du plus grand musée du monde, du 20 au 24 mars 2023.

● L'événement blockchain le plus important et le plus influent d'Europe

● Plus de 10.000 participants internationaux

● Du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023



Cette 4ème édition de la Paris Blockchain Week est le plus grand événement blockchain d'Europe, couvrant : la finance décentralisée, les NFTs, le Web3, et les métavers, avec plus de 10 000 participants du monde entier, rassemblés pour partager, apprendre, et networker dans l'un des lieux les plus emblématiques de la capitale française : le LOUVRE.



Des personnalités clés du secteur de la blockchain ont déjà confirmé leur présence et prendront la parole pour célébrer la blockchain. Notre liste d’ intervenants de renom est dévoilée et comprend d’ores et déjà Tim Draper (Founder and Managing Partner of Draper Associates, DFJ and the Draper Venture Network), Denelle Dixon (Chief Executive Officer & Executive Director, Stellar Development Foundation), Nicolas Cary (Co-Founder & Vice Chairman of Blockchain.com), Eva Kaili (Vice President of the European Parliament), Yat Siu (Co-Founder and Executive Chairman, Animoca Brands Founder and CEO, Outblaze), Sébastien Borget (Co-Founder & COO, The Sandbox), Alexandre Dreyfus (CEO, Chiliz & Socios.com), Ira Auerbach (Senior Vice President, Head of Digital Assets, Nasdaq)...



Le SUMMIT et NFTverse (auparavant Paris NFT Day) sont les deux événements principaux de cette semaine.



Le SUMMIT de deux jours explore les derniers développements technologiques de la blockchain et ses applications potentielles, dans un large spectre d'industries.



Les principaux sujets à l'ordre du jour seront :

● Tech Builders

● Public Policy

● Enterprise Blockchain

● Open Finance



Comme l'a expliqué CZ (Changpeng Zhao), Founder et CEO de Binance, "Paris Blockchain Week confirme bien sa position de centre européen de la blockchain, compte tenu du nombre d'activités organisées ici, du nombre de personnes présentes et des discussions avec les acteurs locaux et internationaux".



NFTverse est un voyage d'une journée dans les NFTs (jetons non fongibles) pour les entreprises et une immersion totale dans l'univers du Web3 - le lieu par excellence où se rencontreront leaders communautaires, investisseurs, entrepreneurs, chefs d'entreprise, développeurs... Ils viennent y explorer les opportunités futures, du gaming aux collectibles en passant par l'art et la mode.



Les principaux domaines couverts par NFTverse sont les suivants :

● Web3 Perspectives

● Economy of the Metaverse

● Technologies & Investments

● Virtual/Digital Identity



Au cours de cette semaine prestigieuse, Paris Blockchain Week accueillera également plusieurs événements parallèles organisés par les plus grands noms de la blockchain ainsi que la première édition de la Talent Fair et la deuxième édition du Hackathon. La Talent Fair propose une journée entière d'opportunités d'emploi chez les plus grands acteurs et les innovateurs du secteur. À la demande générale, le Paris Blockchain Week Hackathon est donc de retour avec de nouveaux défis et des prix à gagner.



Emmanuel Fenet, PDG de la Paris Blockchain Week, anticipe avec beaucoup d'enthousiasme cet événement emblématique mondial de la crypto et de la blockchain. "Nous sommes impatients de proposer une expérience passionnante et engageante aux milliers de participants qui nous rejoindront cette année encore. Des intervenants issus des meilleures plateformes blockchain, Web3, NFT, metaverse, d'actifs numériques et des principaux fonds de capital-risque rejoindront la scène et partageront leurs idées. Avec plus de 400 intervenants, nous avons hâte de révéler notre programme complet et notre line-up bientôt, alors bloquez votre calendrier pour les 20-24 mars. Rendez-vous au Louvre !"



Sébastien Borget, co-Founder et COO de l'exploitation de The Sandbox, a commenté sur l'édition 2023 : "Je ne peux pas imaginer un endroit plus emblématique que le LOUVRE, un lieu historique de Paris où sont rassemblées des collections d'art, des peintures, des sculptures et d'autres formes d'art, pour accueillir la Paris Blockchain Week 2023 afin d'exposer comment le Web3 contribue à l'innovation dans la technologie, l'art, les NFTs, le gaming, et le Metaverse."



L'édition Paris Blockchain Week de mars 2023 accueillera plus de 10 000 participants, plus de 400 intervenants, plus de 300 sponsors, 60 % de dirigeants de niveau ComEx, plus de 400 médias et journalistes... Paris Blockchain Week 2022 a affiché complet à l'avance, et nous vous encourageons dès à présent à réserver votre billet rapidement. Les billets à prix réduit sont en vente dès maintenant et disponibles pour une durée limitée ; la réduction prendra fin bientôt.



À propos de Paris Blockchain Week

La célèbre Paris Blockchain Week tiendra sa 4e édition sous la forme d'un événement du 20 au 24 mars 2023 au Carrousel du LOUVRE à Paris et en ligne via une plateforme numérique dédiée. Depuis sa création en 2019, la PBW s'est imposée comme un lieu de rencontre mondial pour les passionnés de crypto-monnaies, les investisseurs et les entrepreneurs afin d'engager des discussions stimulantes sur l'industrie des actifs numériques au sens large. L'événement est organisé par Chain Of Events, un organisateur d'événements spécialisé dans les conférences et les événements destinés aux professionnels de l'univers de la blockchain. Soutenu par certaines des plus grandes figures de la tech et de la politique, PBW 2022 a accueilli plus de 6000 participants, plus de 300 intervenants, 250 sponsors, 400 médias et partenaires.



Parmi les principaux participants et supporters de 2022, citons CZ (Changpeng Zhao), Sam Bankman-Fried, Raj Gokal, Silvio Micali, Brad Garlinghouse, Nicolas Cary, Ryan Selkis, Sébastien Borget, Robbie Yung, Tim Draper... et parmi les principales marques sponsors, Binance, Coinbase, Stellar, Crypto.com, Fireblocks, Consensys, Polkadot, Huobi Global, PwC, Ripple, Tezos, Algorand, Sandbox, Bitget, Copper.co, FTX, Near Protocol, Bitstamp, Hedera, KPMG, Messari, Anchorage Digital, ByBit, CitiVentures, Tron, BitPanda, Ledger...



