La Paris Blockchain Week lance les Paris Blockchain Week Awards avec un vote communautaire via Partisia Blockchain, partenaire de cet événement La Paris Blockchain Week, conjointement avec Partisia Blockchain, annonce aujourd'hui une première pour la Paris Blockchain Week : les Paris Blockchain Week Awards, une totale nouveauté dont ce sera la première édition ! Les prix récompenseront les acteurs et les projets les plus remarquables de ce secteur innovant lors du plus grand rassemblement européen de leaders d'opinion, de créateurs et d'experts du monde entier qui se réunissent pour discuter et faire progresser ensemble l'état des technologies blockchain comme du web3.



• La cérémonie de remise des prix aura lieu le 23 mars 2023 au Carrousel du Louvre à Paris



Les prix récompensant les efforts des membres de la communauté blockchain sont en parfaite adéquation avec la vision de la Paris Blockchain Week qui met l'accent sur le développement de l'écosystème à travers l'éducation, les projets phares et la collaboration communautaire pour penser et construire l'économie numérique de demain. La cérémonie de remise des prix prévue le 23 mars 2023 célébrera ceux qui ont contribué de manière significative à la transition vers l'industrie des actifs numériques (au sens large).



Le vote pour ces contributeurs exceptionnels s'inscrit opportunément dans une perspective d'avenir en utilisant Parti.com, un réseau social et une plateforme de vote alimentés par la blockchain permettant aux gens de voter facilement, anonymement et en toute sécurité "on-chain" à l'aide de bulletins de vote en formes de tokens blockchain disponibles pour tous ceux qui désirent participer. Chaque vote est enregistré de manière transparente et ouverte -- sur la blockchain Partisia pour un audit public.



Les prix de la Paris Blockchain Week sont conçus pour célébrer les réalisations et les contributions des personnes, des organisations et des projets, en particulier dans ces huit catégories de prix :

Le Prix de la Personnalité Web3 de l'Année reconnaîtra un ensemble d’accomplissements exceptionnels lors de ces derniers mois, en faveur de l'écosystème blockchain, tandis que le Prix du Public récompensera le meilleur discours, la meilleure table ronde ou le meilleur workshop de la conférence. Le Prix du Meilleur Projet Blockchain à Impact récompensera le projet "blockchain for good" ayant un impact social significatif et le Prix de l'Initiative Web3 pour une Marque honorera un projet qui utilise le Web3 de manière innovante pour interagir avec le public. De manière similaire, le Prix du Projet Blockchain d'Entreprise de l'année mettra en lumière le meilleur projet blockchain d'entreprise non seulement d'un point de vue technologique, mais aussi en termes de création de valeur et d'impact industriel pour l'entreprise.



Les Prix seront également consacrés à l'éducation, qui est sans aucun doute la pierre la plus cruciale de la blockchain aujourd'hui. Les Prix de la Meilleure Plateforme Educative Web3 et du Meilleur Créateur de Contenu Web3 récompenseront une organisation exceptionnelle et un individu travaillant à l'éducation de la communauté sur le Web3 et la technologie blockchain afin de combler le manque de connaissances et de compétences et le déséquilibre entre les sexes. Pour terminer, le Prix du Jury, qui sera sélectionné par les organisateurs et les principaux sponsors de la Paris Blockchain Week, pour honorer une réalisation individuelle ou organisationnelle exceptionnelle.



En plus d'être reconnus et célébrés par les leaders du secteur et leurs pairs, les lauréats pourront également élargir leur champ d'action en apparaissant sur les principaux médias télévisés et en bénéficiant d'une couverture médiatique. Les gagnants seront une source d'inspiration pour les autres, qui continueront à repousser les limites de ce qui est possible avec cette technologie transformatrice.

Emmanuel Fenet, directeur général de la Paris Blockchain Week, a déclaré : "Ces prix sont conçus pour honorer et reconnaître certaines des personnes et des projets admirables qui font avancer l'industrie. Et aussi pour inspirer nos jeunes à rejoindre cette industrie en pleine évolution et à aider à construire l'avenir. Il y a tant d'innovations dans la blockchain et le Web3 ; nous devons reconnaître le travail de ceux qui atteignent la grandeur par leur leadership en aidant à promouvoir la blockchain qui a tellement de potentiel dans un grand nombre de domaines. Les Paris Blockchain Week Awards sont la plateforme qui permet à ces personnes et à ces équipes de montrer l'exemple et d'inspirer les autres à suivre leurs traces."



Brian Gallagher, cofondateur de Partisia Blockchain, a ajouté : "Nous sommes extrêmement fiers de jouer un rôle essentiel non seulement dans l'infrastructure de vote pour les prix, mais surtout d'illustrer concrètement un cas d'utilisation étonnant de la blockchain, à savoir le vote sur chaîne préservant la vie privée. Nous avons construit une plateforme unique en son genre, la meilleure de sa catégorie - pour donner vie aux Paris Blockchain Week Awards. Ces outils permettront d'accélérer la transition pour répondre à certains des besoins les plus pressants de la société, notamment des élections démocratiques et sécurisées où les gens peuvent voter électroniquement sans avoir besoin de se rendre dans une urne. Grâce à cette collaboration stratégique avec la Paris Blockchain Week, Partisia Blockchain se positionne une fois de plus à l'avant-garde des entreprises blockchain qui aident la société à progresser vers un avenir numérique plus juste, transparent et inclusif."



Jennifer de Broglie, présentatrice de l'émission hebdomadaire D'Crypt spécialisée exclusivement sur la blockchain et la crypto-finance sur la chaine i24 News, présentera la cérémonie de remise des prix. Jennifer a déclaré : "Je suis très enthousiaste pour cette première édition des Paris Blockchain Week Awards ! Nous voulons qu'elle devienne l'événement le plus convoité dans le domaine de la blockchain, récompensant les meilleurs de ce nouveau monde ! Les nominés seront issus de tous les genres à travers la planète, représentant la diversité et la portée mondiale de la blockchain et du web3. Les votes dans chacune des catégories seront basés sur une variété de facteurs, y compris la technologie, le business case, le degré d’adoption, l'impact, l'innovation, l'engagement communautaire et l'inclusivité. Les Paris Blockchain Week Awards symbolisent la nature inclusive de l'industrie et, avec la nouvelle plateforme de vote blockchain, tout le monde peut facilement utiliser la technologie blockchain : un vote anonyme, totalement transparent et sans fraude depuis le canapé et votre téléphone !"



La Dapp de vote des Paris Blockchain Week Awards est mise en ligne le mercredi 15 février, dans l'après-midi, une démo sera postée sur la chaîne Youtube de Partisia Blockchain. Il sera possible de voter jusqu'au début de la cérémonie de remise des prix. Une session "Ask Me Anything", organisée par l'équipe de l'infrastructure de vote blockchain de Partisia Blockchain, sera organisée le 22 février à 17h00 CET (16h00 UTC) sur les espaces Twitter de Partisia Blockchain @partisiampc.



À propos de la Paris Blockchain Week

La célèbre Paris Blockchain Week tiendra sa 4e édition sous forme d'événement live du 20 au 24 mars 2023 à Paris au Carrousel du Louvre et en ligne sur une plateforme numérique dédiée. Depuis sa création en 2019, la PBW s'est imposée comme un lieu de rencontre mondial pour les passionnés de crypto-monnaies, les investisseurs et les entrepreneurs afin d'engager des discussions stimulantes sur l'industrie des actifs numériques. L'événement est organisé par Chain of Events, un organisateur d'événements spécialisé dans les conférences et les événements destinés aux professionnels de l'univers de la blockchain. Soutenu par certaines des plus grandes figures de la tech et de la politique, PBW 2022 a accueilli 6000+ participants, 300+ intervenants, 250 sponsors, 400 médias et partenaires.



Les principaux intervenants et supporters de 2023 incluent Joseph Lubin, Co-Founder of Ethereum, CEO & Founder of ConsenSys, Alexis Ohanian, Founder of Seven Seven Six, Denelle Dixon, CEO & Executive Director of the Stellar Development Foundation, Jean-Noël Barrot, French Minister for the Digital Transition and Telecommunications, Stephane Kasriel, Head of Commerce and Financial Technologies at Meta, Stephanie Ramezan, Head of Gemini UK, James Tromans, Director, Cloud Web3 at Google, Ryan Selkis, Founder & CEO of Messari, Silvio Micali, Founder of Algorand, Beatriz Reyero, Global VP of Corporate Strategy at eBay Ventures, Jeremy Allaire, Co-Founder, Chairman and CEO of Circle, Ira Auerbach, Senior Vice President, Head of Digital Assets at Nasdaq and many more.



www.parisblockchainweek.com



À propos de la Fondation Partisia Blockchain

Partisia Blockchain révolutionne l'internet en créant une blockchain publique Web 3.0 conçue pour la confiance, la transparence, la confidentialité et la finalisation à la vitesse de la lumière. Solution de pointe aux défis de la décentralisation, de la confidentialité et du respect de la vie privée, Partisia Blockchain représente la première intégration complète réussie de la technologie blockchain avec le calcul multipartite sécurisé (MPC), offrant les avantages des technologies décentralisées tout en garantissant la confidentialité et la sécurité des données. L'équipe compte dans ses rangs un certain nombre de sommités du secteur, notamment des cryptographes de renommée mondiale comme Ivan Damgard et Jesper Buus Nielsen, ainsi qu'une équipe de plus de 60 développeurs et entrepreneurs. La communauté Partisia Blockchain est véritablement décentralisée, composée de développeurs, de chercheurs, d'opérateurs de nœuds et de détenteurs de jetons du monde entier. Rejoignez-nous dans la construction d'un avenir plus juste et plus transparent, visitez



Finyear est partenaire média de la Paris Blockchain Week

