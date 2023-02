La Paris Blockchain Week et Google Cloud annoncent le lancement du Web3 Startup Competition, qui touche plus de 100 fondateurs innovants

Finyear est partenaire média de la Paris Blockchain Week

La compétition mettra les startups en contact avec la technologie du cloud, les investisseurs, les programmes d'accélération et plus encore.Les participants à cette compétition passionnante incluront des projets prometteurs dans l'espace Web3 et blockchain. La start-ups competition mettra en avant les start-ups à fort potentiel, offrant à plus de 100 fondateurs ambitieux une visibilité unique, ainsi que le feedback d'investisseurs réputés. De plus, cette compétition offre à ces start-ups un accès à des financements, des programmes d'accélération et un coaching par les partenaires.La Paris Blockchain Week considère les start-ups qui ont levé moins de 3 million d'euros.Les investisseurs participants seront les premiers à découvrir les start-ups Web3 à grand potentiel et auront l'occasion d'investir avant les autres dans ces innovateurs. Pendant la compétition, plus de 100 dossiers présélectionnés seront vus par les investisseurs, qui décideront des dix projets qui pourront être présentés en direct aux investisseurs le 20 mars. Les dix fondateurs sélectionnés dans ce programme auront l'occasion de présenter leur projet et de développer leur réseau dans le courant de la journée des investisseurs.Au cours de la compétition, les dix finalistes présenteront leur pitch, suivi d'une brève session de questions-réponses. Les investisseurs du jury donneront leur avis et dévoileront leurs notes sur scène. Le jury est composé d'entrepreneurs à succès, d'investisseurs et de leaders intellectuels du secteur Web3 tels que Tim Draper, Daniël Rood (Google Cloud), David Prinçay (Binance) et Julien Bouteloup (Stake Capital Group).Les trois start-ups gagnantes présenteront leur projet aux participants de Paris Blockchain sur la scène centrale du sommet de la Paris Blockchain Week.Emmanuel Fenet, CEO de Paris Blockchain Week, souligne : "Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer la start-up competition avec Google Cloud, car cela témoigne de l'esprit d'entreprise de la Paris Blockchain Week et du brillant avenir du secteur. Nous invitons volontiers tous les professionnels à l'esprit ouvert, les passionnés d'actifs numériques, les investisseurs et les entrepreneurs à se réunir dans un lieu formidable."Pour les start-ups, la Paris Blockchain Week, et plus particulièrement cette compétition, sera une occasion unique de créer un réseau et de discuter de leurs projets avec plus de 150 investisseurs dédiés au Web3. Pour les investisseurs, l'événement à Paris sera le lieu ultime pour trouver et investir rapidement dans des start-ups Web3 à fort potentiel.À propos de la Paris Blockchain WeekLa célèbre Paris Blockchain Week tiendra sa 4e édition sous forme d'événement live du 20 au 24 mars 2023 à Paris au Carrousel du Louvre et en ligne sur une plateforme numérique dédiée. Depuis sa création en 2019, la PBW s'est imposée comme un lieu de rencontre mondial pour les passionnés de crypto-monnaies, les investisseurs et les entrepreneurs afin d'engager des discussions stimulantes sur l'industrie des actifs numériques. L'événement est organisé par Chain of Events, un organisateur d'événements spécialisé dans les conférences et les événements destinés aux professionnels de l'univers de la blockchain. Soutenu par certaines des plus grandes figures de la tech et de la politique, PBW 2022 a accueilli 6000+ participants, 300+ intervenants, 250 sponsors, 400 médias et partenaires.Les principaux intervenants et supporters de 2023 incluent Joseph Lubin, Co-Founder of Ethereum, CEO & Founder of ConsenSys, Alexis Ohanian, Founder of Seven Seven Six, Denelle Dixon, CEO & Executive Director of the Stellar Development Foundation, Jean-Noël Barrot, French Minister for the Digital Transition and Telecommunications, Stephane Kasriel, Head of Commerce and Financial Technologies at Meta, Stephanie Ramezan, Head of Gemini UK, James Tromans, Director, Cloud Web3 at Google, Ryan Selkis, Founder & CEO of Messari, Silvio Micali, Founder of Algorand, Beatriz Reyero, Global VP of Corporate Strategy at eBay Ventures, Jeremy Allaire, Co-Founder, Chairman and CEO of Circle, Ira Auerbach, Senior Vice President, Head of Digital Assets at Nasdaq and many more.Website: www.parisblockchainweek.com