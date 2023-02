La Paris Blockchain Week annonce la liste des nominés pour l'édition inaugurale des « Paris Blockchain Week Awards »

Finyear est partenaire média de la Paris Blockchain Week

• Les prix récompensent le leadership, l'innovation et les contributions à la nouvelle économie numérique• Vote électronique à partir du 22 février 2023 et ouvert à tous via blockchain pour une transparence sans précédent• Cérémonie de remise des prix prévue le 23 mars 2023 au Carrousel du LouvreLe vote pour les gagnants, qui commence aujourd’hui, sera effectué au moyen d'une application décentralisée (« Dapp ») appelée Parti.com qui fonctionne sur la blockchain Partisia. La plateforme de vote unique de Parti.com, alimentée par la blockchain, permet aux individus de voter facilement, anonymement et en toute sécurité « sur la chaîne » via des bulletins de vote tokenisés utilisant la blockchain Partisia. Le vote électronique est un cas d'utilisation majeur de la blockchain, car il permet au processus d'être totalement transparent et infalsifiable.Un Ask-Me-Anything « AMA » est prévu aujourd’hui, mercredi 22 février à 16h UTC sur le Twitter Space de Partisia Blockchain pour expliquer les avantages et les prouesses technologiques nécessaires pour construire cette plateforme de vote pionnière.Les nominations aux Paris Blockchain Awards sont les suivantes :Personnalité Web3 de l'année1. Hayden Adams, founder, Uniswap Labs https://coinmarketcap.com/alexandria/people/hayden-adams2. Vitalik Buterin, co-creator, Ethereum https://en.wikipedia.org/wiki/Vitalik_Buterin3. Devin Finzer, co-founder, OpenSea https://en.wikipedia.org/wiki/Devin_Finzer4. Charles Hoskinson, co-founder, Cardano and Ethereum blockchains https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Hoskinson5. Anatoly Yakovenko, founder & CEO, Solana https://twitter.com/aeyakovenko6. Chanpeng Zhao, founder &CEO, Binance https://en.wikipedia.org/wiki/Changpeng_ZhaoMeilleur projet d'impact blockchain1. Earthfund https://www.earthfund.io2. PlanetWatch https://www.planetwatch.io/3. UNHCR - cash to +8million Ukrainian refugees via blockchain https://cointelegraph.com/news/stellar-partners-with-unhcr-to-give-ukrainian-refugees-cash-via-usdc4. UNICEF CryptoFund https://www.unicef.org/innovation/stories/unicef-cryptofund5. World Food Program - Building Blocks https://innovation.wfp.org/project/building-blocks6. World of Women https://www.worldofwomen.art/Meilleure initiative de marque de l'année1. Adidas https://www.adidas.com/METAVERSE2. Dolce & Gabbana https://mvfw.unxd.com/dg3. Lacoste https://www.lacoste.com/us/virtual-store.html4. NBA/Sorare free-to-play NFT fantasy basketball game https://sorare.com/NBA5. Nike https://www.roblox.com/games/7462526249/NIKELAND6. Porsche https://www.porsche.com/stories/innovation/how-to-buy-a-porsche-nftProjet de blockchain d'entreprise de l'année1. IPWe (IBM) https://newsroom.ibm.com/2021-04-20-IPwe-and-IBM-Seek-to-Transform-Corporate-Patents-With-Next-Generation-NFTs-Using-IBM-Blockchain2. JPMORGAN - Onyx Coin System https://www.jpmorgan.com/onyx/index3. LVMH - Aura Blockchain Consortium https://auraluxuryblockchain.com/4. Nomura - Komainu https://www.komainu.com/about-us/5. Renault - Exceed https://www.renaultgroup.com/en/news-on-air/news/xceed-a-new-blockchain-solution-for-renault-plants-in-europe/6. Société Générale - Forge https://www.sgforge.com/refinancing-dai-stablecoin-defi-makerdao/Meilleure plateforme éducative Web31. Binance Academy https://academy.binance.com/en2. Coinbase Learn https://www.coinbase.com/learn3. CoinMarketCap Alexandria https://coinmarketcap.com/alexandria4. Crypto.com Universityhttps://crypto.com/university5. 101 Blockchains https://101blockchains.com/6. School of Block (Ledger) https://www.ledger.com/academy/school-of-blockMeilleur créateur de contenu Web31. Frank Chaparro https://twitter.com/fintechfrank2. Meltem Demirors https://twitter.com/Melt_Dem3. Ian Ellison https://www.coindesk.com/author/ian-allison/4. Anthony Pompliano https://twitter.com/APompliano5. Kate Rooney https://twitter.com/Kr00ney6. Carl (the Moon) Runefelt https://twitter.com/TheMoonCarlLes nominés pour les deux autres catégories de prix seront dévoilés pendant la Paris Blockchain Week : les nominés du Prix du Public seront tirés au sort parmi les intervenants, les débats et les ateliers de la Paris Blockchain Week 2023 et dévoilés une fois le sommet commencé. Le vote de type « Zero-Knowledge » (zéro connaissance) aura lieu pendant l'événement. Les nominés et le gagnant du Prix du Choix du Jury seront choisis par un jury fermé composé de l'équipe de direction de la Paris Blockchain Week et des principaux sponsors.Emmanuel Fenet, directeur général de la Paris Blockchain Week, a déclaré : « Le lancement de notre toute première édition des Paris Blockchain Week Awards est un exploit passionnant, en particulier avec un vote on-chain à une telle échelle. Avoir une liste de nominés aussi solide montre clairement non seulement tout ce que l'industrie a à offrir au monde en termes de solutions à certains des problèmes les plus urgents, mais aussi combien de brillants esprits et d'organisations s'engagent à utiliser la technologie blockchain pour faire progresser la société dans de nombreux domaines différents. La mise en évidence de ce large éventail d'utilisations montre l'impact que la technologie a et continuera d'avoir, et j'ai hâte de féliciter les gagnants le 23 mars. »Brian Gallagher, co-fondateur de Partisia Blockchain et fondateur de la Dapp de vote Parti.com a ajouté : « Nous avons le privilège d'alimenter le premier vote sur blockchain au monde. L'inauguration des Paris Blockchain Week Awards est un cas idéal d'utilisation de notre technologie et montre comment un vote sécurisé, transparent et anonyme peut être utilisé dans la pratique et mis à l'échelle pour des milliards d'électeurs. Notre calcul multipartite garantit l'intégrité du vote, en apportant un haut niveau de transparence tout en gardant la vie privée au premier plan, et l'utilité de cette technologie est infinie. »Jennifer de Broglie, directrice du Thought Leadership chez Partisia Blockchain, fer de lance des Paris Blockchain Week Awards, conclut : « Nous avons passé de longues heures à sélectionner les nominés pour les Paris Blockchain Week Awards, car il y a tellement de leaders et de projets exceptionnels, et nous savons que nous en avons certainement oublié certains. Néanmoins, nous sommes ravis de célébrer cette liste représentative des réalisations étonnantes faites dans l'espace blockchain et web3 au cours de ces difficiles derniers mois. Alors, réjouissons-nous et votons pour nos favoris dans cette toute première édition ! En outre, en tant qu'animateur de D'Crypt, la seule série télévisée hebdomadaire grand public consacrée à la blockchain et à la cryptofinance, je serai personnellement ravie de présenter les lauréats des Paris Blockchain Week Awards dans mon émission. C'est un honneur de présenter les esprits les plus brillants et les projets les plus innovants de cette industrie de pointe, et j'ai hâte de partager leurs histoires avec mon public sur la chaîne internationale I24News ! »La Dapp de vote des Paris Blockchain Week Awards est désormais en ligne et une démo de la Dapp peut être trouvée sur la chaîne YouTube de Partisia Blockchain. Les bulletins de vote peuvent être déposés jusqu'au début de la cérémonie de remise des prix le 23 mars.En plus de la remise des prix, la Paris Blockchain Week proposera une session spéciale Ask-Me-Anything le 22 février à 17h00 CET (16h00 UTC). La session sera organisée sur le compte Twitter de Partisia Blockchain @partisiampc, où l'équipe de l'infrastructure de vote blockchain répondra aux questions.À propos de la Paris Blockchain WeekLa célèbre Paris Blockchain Week tiendra sa 4e édition sous forme d'événement live du 20 au 24 mars 2023 à Paris au Carrousel du Louvre et en ligne sur une plateforme numérique dédiée. Depuis sa création en 2019, la PBW s'est imposée comme un lieu de rencontre mondial pour les passionnés de crypto-monnaies, les investisseurs et les entrepreneurs afin d'engager des discussions stimulantes sur l'industrie des actifs numériques. L'événement est organisé par Chain of Events, un organisateur d'événements spécialisé dans les conférences et les événements destinés aux professionnels de l'univers de la blockchain. Soutenu par certaines des plus grandes figures de la tech et de la politique, PBW 2022 a accueilli 6000+ participants, 300+ intervenants, 250 sponsors, 400 médias et partenaires.Les principaux intervenants et supporters de 2023 incluent Joseph Lubin, Co-Founder of Ethereum, CEO & Founder of ConsenSys, Alexis Ohanian, Founder of Seven Seven Six, Denelle Dixon, CEO & Executive Director of the Stellar Development Foundation, Jean-Noël Barrot, French Minister for the Digital Transition and Telecommunications, Stephane Kasriel, Head of Commerce and Financial Technologies at Meta, Stephanie Ramezan, Head of Gemini UK, James Tromans, Director, Cloud Web3 at Google, Ryan Selkis, Founder & CEO of Messari, Silvio Micali, Founder of Algorand, Beatriz Reyero, Global VP of Corporate Strategy at eBay Ventures, Jeremy Allaire, Co-Founder, Chairman and CEO of Circle, Ira Auerbach, Senior Vice President, Head of Digital Assets at Nasdaq and many more.Réservez votre place : www.parisblockchainweek.com À propos de la Fondation Partisia BlockchainPartisia Blockchain révolutionne l'internet en créant une blockchain publique Web 3.0 conçue pour la confiance, la transparence, la confidentialité et la finalisation à la vitesse de la lumière. Solution de pointe aux défis de la décentralisation, de la confidentialité et du respect de la vie privée, Partisia Blockchain représente la première intégration complète réussie de la technologie blockchain avec le calcul multipartite sécurisé (MPC), offrant les avantages des technologies décentralisées tout en garantissant la confidentialité et la sécurité des données. L'équipe compte dans ses rangs un certain nombre de sommités du secteur, notamment des cryptographes de renommée mondiale comme Ivan Damgard et Jesper Buus Nielsen, ainsi qu'une équipe de plus de 60 développeurs et entrepreneurs. La communauté Partisia Blockchain est véritablement décentralisée, composée de développeurs, de chercheurs, d'opérateurs de nœuds et de détenteurs de jetons du monde entier. Rejoignez-nous dans la construction d'un avenir plus juste et plus transparent, visitez https://partisiablockchain.com/