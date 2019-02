La PME IDDEA, spécialiste du diagnostic des sites et sols pollués, lève 300.000€ auprès des particuliers

Bureau d'études, de conseil et d'ingénierie, IDDEA, née en 2007 sous l’impulsion de Jacques Ergand et Stéphane Sabatier, est spécialisée dans les domaines de l'environnement, de l'eau et de l'aménagement. La société établit notamment des diagnostics de sols (sols pollués), des plans de gestions (conception, maitrise d’œuvre et assistance à maitrise d’ouvrage), réalise des études hydrogéologiques et fournit des estimations sur les couts de travaux de désamiantage.IDDEA réalise 70% de son activité sur la thématique des sites et sols pollués.



La PME compte 33 collaborateurs sur 4 sites et réalise 4,5 millions € de chiffre d’affaires pour une moyenne de 300 projets réalisés par an. 1650 clients de tous secteurs lui font confiance. Parmi eux se trouvent la RATP, l’Armée de Terre, Veolia, Total, Carrefour ou bien encore PSA Peugeot Citroën et la Société du Grand Paris. Elle fait parti du Groupe JEI Ingénierie (19 millions € de CA consolidé).



Son besoin de financement : l’ouverture d’une 5ème agence

Déjà implantée à Orléans (siège social), Rouen, Nantes et Palaiseau, IDDEA a pris la décision en septembre 2018, dans le cadre de sa stratégie de développement, d’ouvrir une cinquième agence en région Rhône-Alpes. L’objectif de ce choix stratégique est d’accroitre sa présence sur le territoire français et d’élargir par ce biais la clientèle de la société. Le coût des aménagements liés à cette ouverture a été estimé à hauteur de 500.000 €.

Outre un apport en fonds propres à hauteur de 200.000 €, la société a emprunté 300.000 € auprès de particuliers via la plateforme Look&Fin afin de réaliser cet investissement.



Pourquoi emprunter auprès de particuliers ?

Jacques Ergand, fondateur et Directeur Général d’IDDEA SASA déclare : « Je cherchais avant tout une alternative au système bancaire et surtout une solution qui nous permettrait de lever des fonds rapidement et simplement, sans avoir à apporter une série de garanties et de cautions personnelles. Je trouve formidable cette possibilité de faire appel à des particuliers qui sont prêts à confier un peu de leur épargne pour un projet concret qui va permettre de créer de la valeur et de l’emploi dans nos régions. Je remercie tous ces anonymes à l’action ‘utile’ qui nous font confiance ! ».