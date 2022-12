La FinTech Youdge met un coup de jeune à la recherche de crédit

Youdge, le néo-courtier 100% digital, annonce son lancement officiel et donne un nouveau souffle au secteur du crédit. En s’appuyant sur un processus de scoring et de souscription digitalisée pour le crédit à la consommation, Youdge est en mesure d’accompagner les particuliers et les professionnels pour leur permettre - en quelques minutes - d’identifier et de comparer en temps réel les meilleures offres de crédit du marché sans aucun frais, et d’y souscrire directement en ligne.



Un pivot stratégique et un succès immédiat



Initialement générateur de leads, Youdge s’est appuyée sur une levée de fonds réussie – et annoncée en février 2022 - afin de réaliser avec succès un pivot stratégique et un rebranding. Désormais Néo-courtier, la FinTech propose aux particuliers et aux professionnels une expérience de courtage en ligne à la fois simple et intuitive, depuis la recherche initiale du crédit jusqu’à la souscription.



« La technologie Youdge Connect’ assure une connexion, en temps réel, entre 2 environnements, les parcours d’acquisition Youdge et les parcours de souscription des financeurs », explique Laurent Chemla, co-fondateur de Youdge. « Mobile first mais aussi Desktop, Youdge propose un parcours emprunteur en deux étapes, centré sur l’utilisateur qui permet à ce dernier de trouver simplement et rapidement les offres de prêts les plus adaptées. Il n’a plus ensuite qu’à valider l’offre choisie et obtenir le contrat instantanément. »



Devenir le partenaire de référence du neo-courtage



L’offre et l’approche de Youdge permet à ses partenaires de disposer d’une technologie modulable et d’une expertise d’intermédiation. La technologie propriétaire de Youdge permet d’analyser en temps réel l’éligibilité de chaque prospect en fonction des critères de chacun des partenaires. Ceux-ci bénéficient ainsi d’un flux considérable et constant de demandes de financements qualifiées.



« Grâce à son approche, Youdge traite actuellement plus de 4 000 demandes de financement par jour et nos services ont déjà permis l’octroi de plus 150 000 crédits », commente David Chemla, co-fondateur de Youdge. « Nous comptons plus de 300 partenaires – coutiers et établissement de crédits – et continuons d’en attirer de nouveaux. Et pour aller plus loin, nous comptons prochainement élargir notre offre de nouveaux services. »



Youdge propose cinq workflows différents pour répondre aux objectifs des partenaires et à leurs besoins :

- Youdge Connect’ : assure une connexion en temps réel, entre les parcours d’acquisition Youdge et les parcours de souscription du financeur.

- Youdge Kali : un service clé en main basé sur la technologie Youdge pour personnaliser, d’une part, le parcours d’acquisition et celui de souscription dans l’environnement Youdge. Conjointement, le partenaire et Youdge définissent les données et éléments à collecter et Youdge crée un flow sur mesure depuis l’initiative de la demande jusqu’au KYC le plus exigeant.

- Youdge Contact : permet au partenaire de bénéficier d’une expérience utilisateur·rice optimale et d’un scoring à la carte. Les profils éligibles à l’offre du partenaire lui sont envoyés en temps réel (intégration CRM, mail, webservice...).

- Youdge Link : Permet aux intermédiaires financiers de bénéficier de la technologie Youdge pour le traitement de leurs demandes de crédit à la consommation et regroupement de prêts.

- Youdge Rocket : Un parcours simplifié qui fait la part belle à l'open Banking et au KYC. La garantie d'un défaut de paiement et d'un risque de fraude maitrisé.



Un engagement inédit dans le secteur du crédit à la consommation, la garantie Youdge



Sûre de l’efficacité de son comparateur, la FinTech a récemment décidé de s’engager vis-à-vis de ses utilisateurs au travers d’un engagement inédit : la garantie Youdge. Si un emprunteur qui a souscrit à un crédit sur le site youdge.com trouve une meilleure offre ailleurs dans les 90 jours qui suivent le versement des fonds sur son compte, Youdge s’engage à lui rembourser la différence jusqu’à 300€.



À propos de Youdge

Youdge est un néo-courtier 100% digital qui porte l’ambition de rendre clair et accessible le marché du crédit à la consommation. Créée en 2015 par David et Laurent Chemla, la société développe des produits et outils qui rendent l’accès au financement simple et instantané pour les consommateurs.

www.youdge.com