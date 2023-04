Accueil Envoyer Imprimer Partager La Banque Wormser Frères accélère dans le financement de l’innovation avec le lancement de son fonds Venture Loan II et la création du Venture Loan à impact Forte des succès de son fonds Venture Loan I, la Banque Wormser Frères, banque privée familiale et indépendante, lance le deuxième fonds Venture Loan II avec pour objectif de lever 40 millions d’euros.

Depuis quatre générations, la Banque Wormser Frères est portée par un esprit d’innovation qui l’a souvent positionnée comme pionnière sur les nouveaux outils financiers.



Créatrice de plusieurs solutions de financement inédites, la Banque Wormser Frères a aussi été l’une des premières à importer le Venture Loan sur la place parisienne. La Banque a ainsi financé près d’une quarantaine d’entreprises, dont extracadabra, axonaut, sendinblue ou encore epresspack.



Le fonds Venture Loan I lancé en 2021, qui accorde ces financements, a connu un fort engouement auprès des clients de la banque, qui ont investi aux côtés de la banque, alignant ainsi les intérêts et ayant permis d’atteindre l’objectif de départ de 20M€ de levée.



C’est forte de cette expertise et de ce statut d’acteur confirmé de la dette privée, que la Banque lance le fonds Venture Loan II.



Les principales caractéristiques du Fonds Venture Loan II :



Un objectif de 40 millions d’euros levés, soit le double des fonds levés pour le fonds Venture Loan I ;

Un engagement de la Banque systématique aux côtés de ses clients, avec 7 millions d’euros investis directement sur l’objectif de 40 millions d’euros levés ;

25 % du fonds mobilisés pour des placements labellisés impact ;

Des tickets compris entre 1 et 4 millions d’euros ;

Financer les entreprises innovantes et répondre à un manque dans l’écosystème entrepreneurial



Depuis plusieurs années, la Banque Wormser Frères a diversifié son offre pour répondre aux attentes de la nouvelle génération d’entrepreneurs en développant des produits innovants.



Le fonds Venture Loan permet de financer la croissance de ces acteurs par de la dette et sans dilution de capital, alors que les levées de fonds dans la tech marquent le pas.



Une stratégie éprouvée sur la dette privée, en ligne avec la philosophie de placements de la Banque



La Banque cible des entreprises innovantes, ayant fait la preuve de leur modèle économique (1 million d’euros de marge brute minimum) et avec de solides perspectives de croissance, rentables ou en capacité de le devenir sous 12 mois.



Le fonds a vocation à investir dans tous les secteurs d’activités, avec un intérêt particulier pour les activités générant des revenus récurrents, comme les éditeurs de logiciels et bien sûr les métiers à impact.



25 % de Venture Loan II dédié à l’impact



Depuis plusieurs années, la Banque Wormser Frères a engagé une transformation profonde avec l’ambition de devenir un acteur de référence de la finance durable.



Au-delà de la prise en compte de critères ESG dans les décisions d’investissement, 25% des fonds levés par le fonds Venture Loan II seront ainsi alloués aux entreprises dont l’activité a un impact positif, avec une réduction du taux d’intérêt en cas d’atteinte de critères d’impact.



La Banque s’est fixé un objectif pour le fonds de classification article 8 selon la réglementation SFDR.



Marc Wormser, Directeur général de la Banque Wormser Frères, déclare : « Le succès du fonds Venture Loan I nous a montré qu’il y avait une vraie appétence pour cette classe d’actif innovante. La dette privée permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille et de soutenir directement les projets d’entrepreneurs impliqués. »



En soutien de Marc et Julien Wormser, une équipe dédiée de 4 experts est en charge de l’offre Venture Loan de la Banque. Elle est dirigée par Loic Jouan, Directeur des Participations Venture Loan. Diplômé de Sciences Po Paris, il a passé les 3 dernières années chez Financière Arbevel en tant que gérant du fonds Arbevel Dette Privée PME et les 4 précédentes au sein de Trocadero Capital Partners en tant que Chargé d'Affaires. Dans sa mission Venture Loan, il est épaulé par Léa Dhaussy, Salma Moalige et Anastasia Golovatii. Cette équipe est assistée par un comité consultatif composé d’entrepreneurs et d’investisseurs externes.

