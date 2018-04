LOCARCHIVES s'allie à DOCUWARE pour renforcer son offre globale de services documentaires

Des expertises complémentaires au service d'une offre de gestion documentaire renforcée



Depuis quelques années Locarchives renforce son accompagnement à la transformation digitale et au changement de ses clients via une offre de gestion documentaire élargie et unifiée. Cette approche à 360° implique de passer du métier de tiers archiveur à celui de prestataire de services documentaires en proposant une solution globale couvrant l'ensemble de la chaîne de traitement du document : depuis sa création jusqu'à son archivage, quel qu'en soit le support, numérique et physique tout en étant capable de répondre aux impératifs propres à chaque métier.



Pour Locarchives, cela passe tout naturellement par un élargissement de son offre en s'appuyant notamment sur des expertises complémentaires à la sienne. La solution de GED de DocuWare, facilement intégrée aux outils Locarchives & aux SI des clients (ERP, SIRH, CRM...), permet de répondre à ces enjeux.



Elle constitue donc un maillon de la plateforme globale de capture, traitement, automatisation, échanges et archivage, qui intègre également des prestations de traitement documentaire et de numérisation. Locarchives est ainsi en mesure d'apporter des réponses personnalisées à l'ensemble des métiers et flux de l'entreprise : RH, comptabilité, commercial, juridique...



Olivier Rajzman, Directeur commercial France DocuWare, précise « Il s'agit d'une signature dont nous sommes très fiers et qui vient confirmer la pertinence de notre offre sur le marché français. Notre solution répond aux contraintes parmi les plus exigeantes en la matière, nous avons d'ailleurs réalisé un très beau travail de transfert de compétence et d'accompagnement (technique, avant-vente, marketing, etc.) qui vient consolider notre partenariat. En associant nos 2 expertises nous proposons désormais l'une des offres les plus larges et complètes du marché. ».



Un partenariat agile et une synergie gagnante



L'expertise de DocuWare en matière de GED est parfaitement en phase avec la volonté de Locarchives de proposer une solution clé en main à la fois sécurisée, pérenne, et adaptée aux problématiques évolutives des entreprises et des métiers.



En effet, pour une meilleure efficacité, DocuWare propose des fonctionnalités complètes (capture, automatisation, contrôle), s'intégrant de manière transparente à la plateforme Locarchives ainsi qu'aux autres outils de ses clients.

Par ailleurs, la dimension internationale de DocuWare (disponible en 16 langues et dans 70 pays) constitue aussi un atout de taille pour accompagner la croissance des entreprises clientes de Locarchives.



Emmanuel Faure, Directeur Stratégie et Marketing chez Locarchives :

« Nous sommes ravis de collaborer avec DocuWare, société qui partage nos valeurs et dont l'expertise en matière de GED est largement reconnue dans le monde entier.

Intégrée à nos solutions de numérisation et notre SAE, la GED DocuWare, dans toute sa richesse fonctionnelle, est au cœur de notre plateforme unique de services documentaires. Notre capacité à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de tous les documents, depuis leur création jusqu'à leur archivage, est un facteur clé dans la stratégie d'optimisation et de maîtrise des risques des entreprises. »



À propos de LOCARCHIVES

LOCARCHIVES, prestataire de services de confiance depuis 40 ans, organise, gère et conserve les documents et archives sur supports numériques et physiques pour le compte de ses 6 000 clients.

LOCARCHIVES accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et leur propose une chaîne totalement intégrée de prestations et de solutions logicielles couvrant l'ensemble du traitement de la chaîne documentaire : services documentaires, tiers archivage et conseil.



À propos de DocuWare

DocuWare accompagne les entreprises dans leur transition numérique en s'appuyant sur des outils innovants de gestion documentaire et de workflow, son objectif est de rendre les sociétés plus productive et plus performante. DocuWare propose également une plateforme Cloud (Cloud DocuWare) permettant de dématérialiser les processus de gestion avec un maximum d'efficacité. DocuWare est présent dans 70 pays, et dispose d'un siège social en Allemagne et aux États-Unis ainsi que des filiales au Royaume-Uni, en Espagne et en France.

docuware.com