LERINS & BCW conseille EARLYMETRICS dans le cadre de sa levée de fonds d’un montant de 5 millions d’euros

Ces nouveaux moyens et les soutiens qui y sont associés permettront à Early Metrics d’ancrer sa position de leader sur un marché en pleine croissance et d’étendre sa couverture internationale en Europe et au-delà. Enfin, cette augmentation de capital permettra d'adresser de nouveaux segments de marché.

Earlymetrics est la première agence de notation de startups innovantes. Elle mesure le potentiel de croissance et la robustesse de jeunes entreprises innovantes dans un contexte de forte densification de cet écosystème. La notation repose sur des critères extra-financiers et vient en support des prises de décision de grands groupes et d’investisseurs.



Depuis sa création en 2014, l’agence a connu une croissance annuelle à trois chiffres, financée principalement sur fonds propres. En quatre ans, ce sont plus de 2 400 startups et scale-ups qui ont été notés pour le compte de 280 clients tels que le Crédit Agricole, Barclays ou L’Oréal. Par ailleurs, Early Metrics a fait preuve d’une forte capacité à se déployer à l’étranger comme l’atteste sa présence en au Royaume Uni, en Israël et en Allemagne.



CONSEILS :



Pour EarlyMetrics :

Corporate : LERINS & BCW : Cédric Vincent (associé) et Marc Gervais.

Conseil M&A : Cambon Partners (Maxime Wuthrich, Guillaume Eymar),



Pour Pléiade Investissement :

Conseil juridique : Solférino (Bernard-Olivier Becker, Marie-Estelle Colin)

Audit financier : Taloni & Associés (Fabrice Taloni)



À propos de LERINS & BCW

Le cabinet rassemble 65 personnes dont 50 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi lesquels 13 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, Sciences-Po, comptabilité, ingénieur) : Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, Mathilde Croze, Laurent Garrabos, Laurent Julienne, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Laurent Ségal, Christine Vialars, Cédric Vincent, Bertrand Vorms.

Par ailleurs, le cabinet LERINS & BCW a développé une expertise dans les opérations de croissance externe et d’acquisition de technologies (Tech deals or Technology M&A) en mettant en place des équipes pluridisciplinaires. LERINS & BCW est en mesure de traiter ces opérations à forte valeur ajoutée technologique à 360° avec une approche « haut de bilan » combinée à une compréhension forte des enjeux métier de technologies et innovations complexes. Cette expertise permet ainsi de s’assurer de l’existence des actifs, de la titularité des droits ainsi que de la poursuite des développements et plus globalement la réussite du projet, le tout dans un contexte souvent international.

Les équipes proposent à une clientèle composée d’entreprises françaises et étrangères, une offre juridique globale en droit des affaires : corporate/fusions-acquisitions, private equity, contentieux, droit pénal des affaires, droit social, propriété intellectuelle, droit des transports et négoce.

Le Cabinet dispose également d’expertises reconnues en matière de santé, management package, gouvernance, prévention et gestion des conflits entre associés et accompagnement des start-up.