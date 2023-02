L'investissement dans l'IA : La bataille du moteur de recherche

L’intelligence artificielle est au cœur de notre quotidien et la source de plusieurs débats avec OpenIA et le lancement de ChatGPT, considérés comme un tsunami technologique, l’investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft et la procédure antitrust lancée par les Etats-Unis à l’encontre de Google.



Le lancement de ChatGPT a fasciné de nombreuses personnes avec l'idée même qu'il pourrait devenir le nouvel Internet ou même mettre fin au moteur de recherche de Google. Dans ce contexte, l’IA attire de nombreux investisseurs et représente une opportunité de croissance majeur. Peter Garny, Responsable de la stratégie en actions chez Saxo Bank examine ChatGPT de plus près, ainsi que les tendances du marché.



L’investissement dans les entreprises d’IA et les nouvelles tendances



L'Intelligence Artificielle en tant que technologie comporte de nombreuses branches différentes. La branche de l'IA liée à la conduite autonome, comme ce fut le cas pour Tesla, a connu des investissements beaucoup plus faibles au cours de l'année dernière, dû au ralentissement de la technologie, restant loin de la conduite en autonomie de niveau 5. D'autres branches de l'IA, comme les nouveaux modèles de langage tels que ChatGPT, font l'objet d'investissements massifs, comme le montre les 10 milliards de dollars investis par Microsoft.



Les débats autour de ChatGPT et sa menace potentielle pour les activités de Google dans le domaine des moteurs de recherche sont réelles et ont augmenté le risque d'investissement pour Alphabet (Google). Néanmoins, DeepMind, l'unité d'IA d'Alphabet, a déjà annoncé qu'elle lancerait cette année son produit concurrent de ChatGPT. La technologie est en soi révolutionnaire, mais elle est protégée par un brevet et les grands modèles de langage (LLM) peuvent être copiés, ce qui est ce que DeepMind cherche à faire. Le véritable défi réside dans la partie technique, afin d’adapter les requêtes et des réponses rapides, en plus des coûts de formation des modèles de langage. Il faudra attendre un petit moment avant de savoir si Microsoft a payé trop cher pour cette technologie.



Quel avenir pour Google à sa deuxième plainte antitrust du DoJ ?



Le ministère américain de la Justice a déposé mardi sa deuxième plainte antitrust contre Google en un peu plus de deux ans faisant baisser ses actions de 1,3% le mardi 24 janvier. Cependant, Alphabet reste une entreprise solide qui a doublé ses revenus et ses bénéfices depuis 2018. Ce qui est important de noter c’est que, aux Etats-Unis, les procès antitrust font généralement partie de l’environnement opérationnel des grandes entreprises technologiques américaines et, en tant que tel, ce n’est pas un élément qui inquiète les investisseurs.



Ce qui inquiète en revanche les investisseurs au sujet d’Alphabet, c’est le ralentissement général de l'économie qui va impacter le secteur de la publicité en ligne avec des prix plus bas. Ensuite, ChatGPT d'OpenAI qui a le potentiel de déraciner l'activité de moteur de recherche de Google.



Le récent investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI et sa technologie ChatGPT est considéré comme une offensive contre Alphabet et son activité Google. Cependant, DeepMind, l'unité d'IA d'Alphabet, a déjà annoncé qu'elle lancerait un concurrent de ChatGPT. L'impact de ChatGPT sur les activités d'Alphabet pourrait donc être limité, mais les risques ont définitivement augmenté pour les investisseurs d'Alphabet.



