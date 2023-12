Accueil Envoyer Imprimer Partager L’insurtech suédoise Insurely lève 8 millions d’euros pour accélérer son déploiement dans plusieurs pays d’Europe dont la France Dans le cadre d‘un tour de table mené conjointement par le nouvel investisseur CNI et l'investisseur historique Opera Tech Ventures, filiale capital-risque de BNP Paribas, Insurely annonce une levée de fonds de 8 millions d’euros pour accélérer le développement de ses produits et son déploiement en Europe. Cette injection de capitaux vise à renforcer la position d'Insurely en tant que principal fournisseur de solutions et services d’open finance pour le secteur des assurances et des retraites en Europe. CNI se positionne en tant qu'investisseur externe principal (sous la forme d’obligation convertible), aux côtés d’Opera Tech Ventures qui augmente son investissement dans l'entreprise, ainsi qu'Insight Partners et SEB.





L’open finance est rapidement devenue un moteur du marché financier européen en raison principalement de l’évolution du cadre réglementaire qui se joue actuellement. La publication, en juin 2023, de la proposition de réglementation sur l'accès aux données financières (FIDA) par la Commission européenne a apporté une clarification du cadre juridique pour l'accès aux données financières dans l'UE. "La mise en place d'une réglementation sur l’open finance au niveau de l'UE est une démarche que nous soutenons activement depuis des années, et nous sommes très heureux d’achever cette année avec davantage de clarté sur cette réglementation future. La proposition de FIDA présentée il y a quelques mois a, par ailleurs, suscité un regain d’intérêt commercial pour les produits d'Insurely sur plusieurs marchés en Europe. Ce nouvel apport financier nous permettra de servir de nombreux clients supplémentaires sur ces marchés, en commençant par la France où nous sommes sur le point de lancer dans les mois à venir nos activités avec quelques-unes des principales banques et compagnies d'assurance ” déclare Martin Einemo, PDG et co-fondateur d'Insurely.



" Nous sommes impressionnés par l'équipe d'Insurely et l’élan qu'ils ont créé au cours des dernières années. Insurely allie à la fois un leadership fort, une proposition de valeur solide et une adéquation avec un marché en passe de subir une profonde transformation digitale. Tout cela s’aligne parfaitement avec la philosophie d’investissement de CNI. Nous croyons qu'Insurely va jouer une rôle clé dans l’accès aux données pour les compagnies d'assurance et de retraite à travers l'Europe. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe d'Insurely et sommes impatients de participer à sa croissance ", ajoute Erik Ejerhed, associé chez CNI.



” Nous sommes ravis d'accueillir CNI parmi nos investisseurs chez Insurely. L'approche pratique de CNI et l'expérience pertinente de leurs investissements précédents dans des domaines connexes nous aideront à franchir un cap supplémentaire dans notre croissance actuelle. Nous sommes également heureux que les investisseurs Opera Tech Ventures, Insight Partners et SEB continuent de croire en Insurely, comme en témoigne leur engagement fidèle ", conclu Martin Einemo, PDG et co-fondateur d'Insurely.



À propos d'Insurely :

Insurely, dont le siège est à Stockholm, a été fondée en 2018 avec pour mission de transformer l'industrie de l'assurance en s'engageant à créer un marché plus ouvert et transparent via des API innovantes et des solutions facile d’utilisation pour l’open finance, et orienté sur les marchés de l'assurance et des retraites.

En 2022, Insurely a levé environ 20 millions d'euros lors d'une levée de fonds de série A dirigée par Insight Partners avec la participation d'Ampli Ventures, de SEB et d'Opera Tech Ventures. Les investisseurs précédents, Luminar Ventures, Philian et Neptunia Invest, ont continué d'investir dans la levée de fonds de série A.

