L'industrie blockchain-crypto en plein essor !

Ces dernières semaines Chaineum Capital Partners était présent sur des événements internationaux et nous pouvons dire que de plus en plus de personnes s'intéressent à ces sujets blockchain et token offerings. Nous nous sommes rendus sur le "Malta Blockchain Summit" à Malte, le "Blockchain Life" à Saint-Pétersbourg, le "World Blockchain Summit" à Dubaï et sur de nombreux événements en France.La majorité de ces conférences a rassemblé au moins 12.000 personnes de tous horizons, ce qui démontre que l'industrie a réellement une grande portée et que l'intérêt de la part des investisseurs est grandissant.C'est le signe que quelque chose de grand se prépare, quelque chose au-delà de ce que nous pouvons encore imaginer, une recherche massive d'innovation, de transparence et d'amélioration de la société tout entière.Il ne s'agit pas seulement du côté spéculatif de la crypto, mais également des applications réelles possibles. Les gens sont éduqués, les projets deviennent plus professionnels, les régulateurs se dirigent vers des directives et des lois claires; ces signes ne mentent pas.Du côté plus pratique du secteur des ICO, dans lequel nous sommes impliqués, il y a certes quelques difficultés pendant les collectes, mais il est toujours possible de faire une levée et de remplir ses objectifs tant que le projet est bien structuré (équipe, techno, business plan, financial plan, etc...) et l'opération ICO bien menée.Au cours de nos entretiens nous avons rencontré de nombreux entrepreneurs qui effectuent leurs ICO et voyagent en permanence pour rencontrer de nouveaux investisseurs.Bien sûr, ce sont plus des investisseurs professionnels que des investisseurs privés, mais cela montre aussi que les jetons utilitaires représentent toujours un produit viable et un grand intérêt pour les professionnels de l'investissement.Concernant la montée en puissance des STO : il s'agit d'une vraie tendance avec des projets concrets mais l'infrastructure technique et les champs de régulation ne sont pas encore au rendez-vous et le 1er trimestre 2019 sera, nous le pensons, riche d'enseignements. Quant à supplanter les ICO, ceci restera à démontrer car un token utilitaire demeure une valeur sûre et statégique dans de très nombreux projets.Pour conclure, même si la capitalisation boursière des ICO est en baisse, l'ensemble du secteur progresse très fortement et l'intérêt des investisseurs sur des projets structurés reste très marqué.