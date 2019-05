L’avenir des fintechs en pleine guerre commerciale sino-américaine

On estime la levée de fonds prélevée l’an dernier par les fintechs et les banques en ligne a près de 40 milliards de dollars, soit une augmentation de 120 % par rapport à 2017. Une bagatelle, si l’on en croit le potentiel et les prévisions des experts en ce qui concerne le futur du trading dans le secteur des technologies financières, mais ce marché prometteur pourrait bien pâtir des discussions toujours sans issue entre Washington et Pékin, toujours dans l’impasse.Décevant les optimistes qui avaient cru voir un signe de progrès dans les dernières discussions, le président des États-Unis accusait récemment la Chine de revenir sur sa parole, et augmentait les droits de douane à 25 % sur près de 200 milliards de dollars de produits chinois, ce à quoi la Chine répliquait immédiatement en faisant de même. Sans aucune perspective de nouvelles discussions à l’horizon, les grands groupes commerciaux qui comptent sur les transactions entre les deux pays ont du souci à se faire et le Forex est maussade.Huawei - La récente décision du président Trump de restreindre l’accès du géant technologique chinois Huawei à son infrastructure téléphonique n’est qu’une raison de plus qui affecte les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Déjà interdit en Australie, le fournisseur de matériel télécom n’a plus qu’à se rabattre sur les marchés européens, encore tentés malgré l’apparente menace par les tarifs ultra compétitifs du géant du tech.Ant Financial - C’est à la branche financière du groupe chinois Alibaba, Ant Financial , que l’on attribue actuellement le capital boursier le plus large, avec une valeur estimée à 150 milliards de dollars. Le groupe est notamment à l’origine d’Alipay, la technologie financière la plus utilisée dans le monde. Développée pour son marché local, la technologie a profité des légions de touristes chinois déjà familiarisés avec son système et qui consomment dans le monde entier pour afficher une croissance exponentielle ces dernières années. Moins impactée qu’Huawei, Ant subit elle aussi les conséquences de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, et s’est notamment vu interdire l’acquisition de MoneyGram, la société américaine de transfert de paiement, pour des raisons de sécurité nationale. Il en faudra plus pour rebuter le groupe chinois, qui s’est rabattu sur les marchés européens en signant des contrats historiques avec Barlays Cart et WorldFirst.On a souvent jugé les marchés européens comme étant incapables de faire concurrence aux colosses que sont les USA et l’Asie de l’Est. Parmi les facteurs qui expliqueraient le phénomène, on mentionne le Règlement Général sur la Protection des Données, les nombreux obstacles administratifs et les systèmes d’imposition particulièrement lourds. Pourtant, alors que Washington peine à recruter ces jeunes talents qui forment la fondation de l’entreprise de demain, l’Europe par sa diversité, accès à un bassin d’emploi riche, varié et motivé, et à de nombreux programmes lancés par l’UE afin d’encourager la création d’entreprises et de supprimer certaines de ces barrières.Fortes de ce vent en poupe, certaines levées de fond réalisées par des FinTech européennes figurent parmi les plus spectaculaires de ces derniers mois, comme les 250 millions obtenus par la société britannique de services financiers Revolut ou encore les 160 millions d’euros tirés par la néo-banque allemande N26.