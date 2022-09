L’association de l’économie numérique (ACSEL) fait sa rentrée avec la nomination de Valentin HUEBER au poste de Délégué Général

Un passionné du numérique au service du développement économique



Âgé de 44 ans, Valentin Hueber est diplômé de SKEMA Business School et titulaire d’un MBA Spécialisé en Management Stratégique et Intelligence Economique de l’École de guerre économique. Ayant débuté sa carrière dans la formation pour cadres dirigeants des collectivités territoriales, il a ensuite rejoint Syntec-Ingénierie en 2006 où il prit en charge les secteurs de l’Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT), de l’industrie et de l’énergie. Après une expérience entrepreneuriale dans le domaine de l’intelligence économique, il rejoint en 2017 Syntec Numérique – devenu Numeum – où il pilote le collège des Entreprises de Services du Numérique (ESN) et des ICT.



Sur cette nomination Laurent Nizri, Président de l’ACSEL indique : « Depuis de nombreuses années maintenant, le numérique irrigue tous les domaines de l'action publique et du développement économique des entreprises ; il sera plus que jamais au cœur de nombreux enjeux dans les mois et années à venir. Alors que de nombreux défis attendent les décideurs publics et privés, l’ACSEL souhaite plus que jamais valoriser sa Think Factory et ses expertises reconnues en matière de paiement, services financiers, confiance et identité numérique, digitalisation des TPE/PME et santé connectée. Dans la continuité du travail réalisé par Jérôme Jouanno ces 3 dernières années, Valentin Hueber apportera à l’ACSEL et à ses membres son expérience, sa maîtrise des écosystèmes du numérique et son dynamisme ».



A propos de l’association de l’économie numérique (ACSEL) :

Plus de 40 ans d’engagement, 130+ entreprises membres, 6 clubs, 30 événements et 2 baromètres annuels



Présidée depuis 2019 par Laurent Nizri entrepreneur du numérique et Fondateur/CEO du Paris Fintech Forum, l’ACSEL compte parmi les principales associations du numérique en France et se donne pour mission depuis plus de 40 ans d’accompagner la transformation numérique de ses membres. Avec plus de 130 entreprises adhérentes, elle réunit les principaux acteurs du secteur, des entreprises et des organismes publics de toutes tailles (grands groupes, PME, TPE, ETI, startups) qu’elle œuvre à faire travailler ensemble.



Elle est en particulier reconnue pour son expertise en matière de paiement, services financiers, confiance et identité numérique, digitalisation des TPE/PME, santé connectée.



Coeur de son activité, la Think Factory analyse l’impact du numérique sur les différents secteurs de l’économie, anticipe les défis à venir et partage les bonnes pratiques à travers ses 6 Clubs* permanents organisés autour d’une trentaine d'événements par an, de baromètres récurrents (Confiance des Français dans le numérique / Croissance & Digital) et de contenus experts.

*Club Assurance&Digital, Commerce Tech Club, Club Confiance&data, Club Juridique, Payment&Fintech Club, Club Santé Connectée



Bureau de l’ACSEL

- Président : Laurent Nizri, fondateur du Paris Fintech Forum et CEO d’Altéir

- Deux Vice-Présidents : Muriel Barnéoud, Directrice de l’engagement sociétal du Groupe La Poste et Vincent Montet, CDO groupe EDH/EFAP et fondateur du MBADMB

- Trésorier : Lionel Baraban, CEO Famoco

- Secrétaire : Nathalie Doré, Chief Impact and Innovation Officer, BNP Paribas Cardif