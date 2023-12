Accueil Envoyer Imprimer Partager L'ESCP Business School inaugure la chaire "Women in Finance" En partenariat avec Amala Partners, Ardian, Eight Advisory, Lombard Odier, Ondra, Vauban Infrastructure Partners, l'ESCP Business School lance sa première chaire entièrement dédiée aux femmes dans le secteur de la finance. Son nom ? "Women in Finance". La chaire sera présidée par Almudena Canibano, professeure en Ressources Humaines.

La chaire Women in Finance sera codirigée par Almudena Canibano, professeure en Ressources Humaines et Marion Festing, professeure en Ressources Humaines et Leadership Interculturel.

Partant du constat avéré que les femmes demeurent sous-représentées dans les postes clés du secteur financier, la chaire Women in Finance se donne pour mission, en collaboration avec six entreprises partenaires, d'analyser les causes de ce déficit.

L'originalité marquante de cette chaire, établie pour une durée de cinq ans, réside dans son approche axée sur les ressources humaines. Son objectif est d'explorer ce phénomène et de formuler des recommandations concrètes visant à attirer, recruter et fidéliser les futures actrices du secteur financier.



Les directeurs scientifiques soulignent :



« La chaire Women in Finance est bien plus qu'une exploration académique. Elle représente un catalyseur pour une

transformation nécessaire dans le monde financier. En comprenant les obstacles et en mettant en avant les atouts de

la diversité, nous aspirons à instaurer des changements tangibles. Cette chaire devient ainsi une force motrice pour l'égalité des chances, l'innovation et la prospérité durables dans le secteur financier, démontrant que la diversité des perspectives est un impératif pour le succès et la pérennité de notre industrie. » Almudena Canibano, Co-directrice de la chaire Women in Finance.



« La chaire Women in Finance incarne notre engagement profond envers l'équité et l'inclusion dans le secteur

financier. En étudiant les raisons sous-jacentes du manque de représentation des femmes, nous cherchons à ouvrir des portes, à inspirer et à catalyser des changements concrets. Cette initiative n'est pas simplement une étude, mais un appel à l'action pour transformer la dynamique et créer un avenir financier égalitaire et diversifié. » Marion Festing, Co-directrice de la chaire Women in Finance.



La chaire s'engage à mettre en lumière les « avantages de genre », en examinant les fondements éthiques, les performances, l'innovation et les talents liés. Elle explorera les obstacles et les atouts inhérents à l'exercice d'un métier dans la finance. Il s’agira de mettre en valeur les bénéfices de la diversité, de promouvoir le leadership au féminin et d’informer sur les atouts du secteur financier. Loin de se limiter aux savoirs mathématiques et analytiques, ce dernier exige une compréhension des grands enjeux de société et de grandes qualités de management.



La cérémonie d'ouverture de la chaire a eu lieu, vendredi 15 décembre, sous la Présidence du Doyen de la Faculté, le professeur Pramuan Bunkanwanicha et Véronique de la Bachelerie, membre du conseil d’administration de la Fondation ESCP. Pour célébrer l’événement, une matinée de discussions et de réflexions a été organisée, comprenant des tables rondes suivies d’ateliers d’échanges entre académiques, professionnels et étudiants sur les sujets suivants :

- Pourquoi la représentation des femmes dans la finance est-elle si importante ? Avec un keynote speech d’Alberta Di Giuli, professeur de finance et directrice du campus ESCP à Turin.

- Opportunités et obstacles pour les carrières dans la finance : quel défi pour le genre ? Avec un débat porté par les représentants des entreprises partenaires de la chaire.



Quatre workshops au choix ont été proposés à la centaine de participants.

- Chercher un emploi dans la finance

- Inciter les hommes à rejoindre les programmes de diversité et de genres

- Poursuivre une carrière dans la finance : l’importance de l’ESG dans les choix de carrière

- Conserver un équilibre entre vie professionnelle / vie privée et trouver le bien être dans le secteur de la finance











Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette approche européenne du management. Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive.

Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.

ESCP accueille chaque année 10000+ étudiants et 6000 cadres-dirigeants de 135 nationalités différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une expérience multi-campus.

ESCP



AMALA PARTNERS

Amala Partners est une banque d’affaires indépendante dédiée aux entrepreneurs et investisseurs du Private Equity. Une seule mission pour son équipe : permettre à ses clients d’atteindre leurs objectifs stratégiques de croissance, de financement et de liquidité. Créée en octobre 2020, Amala Partners est une entreprise en forte croissance, dotée d’un esprit d’indépendance et d’audace en cohérence avec les projets des entrepreneurs et des investisseurs qu’elle accompagne. Elle compte désormais une cinquantaine de professionnels. En 2023, Amala Partners est intervenue sur 30 opérations sur tous les segments du marché (« smid », « upper-mid » et « large-cap ») et dans tous les secteurs (éducation, tech, impact, santé, services, industries, consumer). Au total, les Partners ont conseillé plus de 500 transactions de M&A, opérations de Financement et solutions pour les sociétés de gestion.

AMALA PARTNERS



ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 160 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 470 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous sommes convaincus que les entreprises diversifiées et inclusives sont plus créatives, innovantes et performantes que leurs homologues. Favoriser la diversité de genre est l’un de nos piliers clés d’action pour promouvoir l’I&D au sein de notre entreprise. Le Ardian Women’s Club a notamment été fondé en mai 2018 par et pour les femmes d’Ardian afin de les aider à faire évoluer leur carrière au sein de notre entreprise et de développer leur réseau professionnel. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

ARDIAN



EIGHTADVISORY

Eight Advisory est le leader Européen des cabinets de conseil indépendants. Regroupant près de 850 collaborateurs dont une centaine d’Associés, dans 14 bureaux en propre répartis en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas en Allemagne, en Suisse et aux Etats-Unis. Eight Advisory intervient sur les situations de Transaction, de Restructuration et de Transformation d’entreprises, au travers de conseil financier, fiscal, opérationnel et stratégique. En outre, Eight Advisory fait partie des membres fondateurs de l’alliance Eight International qui regroupe près de 4000 professionnels présents dans une trentaine de pays dans le monde.

EIGHTADVISORY



LOMBARD ODIER

Maison familiale fondée en 1796, Lombard Odier possède ses racines en Suisse mais dispose d’une vision résolument internationale avec plus de 25 bureaux à travers le monde. Depuis plus de 225 ans, le Groupe a su conjuguer expertise d’investissement et innovation, afin de rester aligné sur les intérêts à long terme de ses clients privés et institutionnels, ce qui lui a permis de traverser plus de 40 crises financières. Exclusivement détenu par ses Associés-gérants, le Groupe dispose d’un bilan solide, liquide et investi de manière prudente. Lombard Odier est le premier gestionnaire de fortune et

d’actifs mondial à être certifié B Corp™. Convaincu que l’investissement durable est la plus grande opportunité d’investissement de son époque, Lombard Odier a bâti des partenariats stratégiques avec l’Université d’Oxford et Systemiq, et créé la plateforme d’investissement durable holistiQ.

LOMBARD ODIER



ONDRA PARTNERS

Fondée en 2008 à Paris et à Londres, Ondra est une banque d’affaires indépendante spécialisée dans le conseil financier portant sur des transactions complexes (rapprochements transfrontaliers, M&A transformant, restructurations, etc.). S’appuyant sur des valeurs fortes combinant discrétion, alignement d’intérêt fort avec ses clients et technicité des interventions, Ondra apporte à ses clients un service sur-mesure dans le cadre de relations privilégiant la vision stratégique de long-terme.

ONDRA PARTNERS





VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS

Vauban Infrastructure Partners est une société de gestion, spécialisée dans les investissements en actifs d’infrastructure Core. Basée à Paris et dotée d’une filiale au Luxembourg, son équipe est composée de plus de 75 professionnels travaillant ensemble depuis plus d’une décennie. Vauban IP est une société affiliée à Natixis Investment Managers, dédiée aux investissements durables en fonds propres. Vauban Infrastructure Partners poursuit une stratégie axée sur des investissements dans des actifs européens brownfield, apportant une rentabilité à long terme qui correspond à leur nature sous-jacente, et sur la création de valeur durable dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. A ce jour, Vauban Infrastructure Partners gère plus de 8.4 milliards d’euros principalement dans 7 fonds d’infrastructure Core pour le compte de plus de 100 investisseurs dans 17 pays différents et a investi

dans plus de 70 actifs dans les secteurs de la mobilité, des services énergétiques, dans les infrastructures sociales et numériques dans 14 Pays différents.

VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS ESCPFondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette approche européenne du management. Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive.Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.ESCP accueille chaque année 10000+ étudiants et 6000 cadres-dirigeants de 135 nationalités différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une expérience multi-campus.AMALA PARTNERSAmala Partners est une banque d’affaires indépendante dédiée aux entrepreneurs et investisseurs du Private Equity. Une seule mission pour son équipe : permettre à ses clients d’atteindre leurs objectifs stratégiques de croissance, de financement et de liquidité. Créée en octobre 2020, Amala Partners est une entreprise en forte croissance, dotée d’un esprit d’indépendance et d’audace en cohérence avec les projets des entrepreneurs et des investisseurs qu’elle accompagne. Elle compte désormais une cinquantaine de professionnels. En 2023, Amala Partners est intervenue sur 30 opérations sur tous les segments du marché (« smid », « upper-mid » et « large-cap ») et dans tous les secteurs (éducation, tech, impact, santé, services, industries, consumer). Au total, les Partners ont conseillé plus de 500 transactions de M&A, opérations de Financement et solutions pour les sociétés de gestion.ARDIANArdian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 160 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 470 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous sommes convaincus que les entreprises diversifiées et inclusives sont plus créatives, innovantes et performantes que leurs homologues. Favoriser la diversité de genre est l’un de nos piliers clés d’action pour promouvoir l’I&D au sein de notre entreprise. Le Ardian Women’s Club a notamment été fondé en mai 2018 par et pour les femmes d’Ardian afin de les aider à faire évoluer leur carrière au sein de notre entreprise et de développer leur réseau professionnel. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.EIGHTADVISORYEight Advisory est le leader Européen des cabinets de conseil indépendants. Regroupant près de 850 collaborateurs dont une centaine d’Associés, dans 14 bureaux en propre répartis en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas en Allemagne, en Suisse et aux Etats-Unis. Eight Advisory intervient sur les situations de Transaction, de Restructuration et de Transformation d’entreprises, au travers de conseil financier, fiscal, opérationnel et stratégique. En outre, Eight Advisory fait partie des membres fondateurs de l’alliance Eight International qui regroupe près de 4000 professionnels présents dans une trentaine de pays dans le monde.LOMBARD ODIERMaison familiale fondée en 1796, Lombard Odier possède ses racines en Suisse mais dispose d’une vision résolument internationale avec plus de 25 bureaux à travers le monde. Depuis plus de 225 ans, le Groupe a su conjuguer expertise d’investissement et innovation, afin de rester aligné sur les intérêts à long terme de ses clients privés et institutionnels, ce qui lui a permis de traverser plus de 40 crises financières. Exclusivement détenu par ses Associés-gérants, le Groupe dispose d’un bilan solide, liquide et investi de manière prudente. Lombard Odier est le premier gestionnaire de fortune etd’actifs mondial à être certifié B Corp™. Convaincu que l’investissement durable est la plus grande opportunité d’investissement de son époque, Lombard Odier a bâti des partenariats stratégiques avec l’Université d’Oxford et Systemiq, et créé la plateforme d’investissement durable holistiQ.ONDRA PARTNERSFondée en 2008 à Paris et à Londres, Ondra est une banque d’affaires indépendante spécialisée dans le conseil financier portant sur des transactions complexes (rapprochements transfrontaliers, M&A transformant, restructurations, etc.). S’appuyant sur des valeurs fortes combinant discrétion, alignement d’intérêt fort avec ses clients et technicité des interventions, Ondra apporte à ses clients un service sur-mesure dans le cadre de relations privilégiant la vision stratégique de long-terme.VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERSVauban Infrastructure Partners est une société de gestion, spécialisée dans les investissements en actifs d’infrastructure Core. Basée à Paris et dotée d’une filiale au Luxembourg, son équipe est composée de plus de 75 professionnels travaillant ensemble depuis plus d’une décennie. Vauban IP est une société affiliée à Natixis Investment Managers, dédiée aux investissements durables en fonds propres. Vauban Infrastructure Partners poursuit une stratégie axée sur des investissements dans des actifs européens brownfield, apportant une rentabilité à long terme qui correspond à leur nature sous-jacente, et sur la création de valeur durable dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. A ce jour, Vauban Infrastructure Partners gère plus de 8.4 milliards d’euros principalement dans 7 fonds d’infrastructure Core pour le compte de plus de 100 investisseurs dans 17 pays différents et a investidans plus de 70 actifs dans les secteurs de la mobilité, des services énergétiques, dans les infrastructures sociales et numériques dans 14 Pays différents.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is an advertising that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est une publicité qui n'a pas été rédigée par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Les réseaux CapMan récoltent 215 000 euros pour lutter contre la marginalisation des jeunes Etude | Les investisseurs de Moonfare se tournent vers la dette privée, les infrastructures ou le secondaire Revaia, un closing à 150 M€ pour son second fonds growth