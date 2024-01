L'Actu vue par ...Benoît de Jessey : "ETF Bitcoin acceptés, la bonne nouvelle des hypocrites ?"

Pour rappel, un ETF (Exchange Trade Fund) est un type de fonds d'investissement qui se négocie sur les marchés boursiers et qui suit un indice, un secteur, une matière première ou d'autres actifs (ici le Bitcoin). Cela permettra notamment aux investisseurs de s’exposer à cette classe d’actifs directement sur un compte titre et sans jamais avoir à interagir avec la blockchain.



Concrètement, c'est une méthode d'investissement souvent considérée comme plus transparente, plus sécurisée et plus simple. Les conséquences seront nombreuses, à commencer par un afflux massif de capitaux, les géants de la gestion d'actifs ayant la nécessité de détenir du bitcoin en propre afin de commercialiser leur ETF au comptant.



En plus d'une fraîche liquidité, c'est une véritable reconnaissance envers bitcoin. Ce n'est plus une "monnaie virtuelle qui ne repose sur rien" mais un actif financier à part entière, digne des Blackrock, Vaneck et autres Fidelity.



Par l'institutionnalisation de la demande, nous avons une institutionnalisation de l'offre, et donc un accès facilité à la crypto, voie royale vers une démocratisation de masse. Le fossé entre la finance traditionnelle et la crypto est désormais comblé, les deux co-existent et l'un propose désormais l'autre à sa clientèle.



Et tout le problème est justement là ! Si nous pourrions louer cette histoire d'un point de vue financier et/ou spéculatif, il en est tout autre chose d'un point de vue philosophique. En effet, alors que les prévisions désormais établies pour le BTC sont unanimes et toutes optimistes, allant de 100.000$ à 1M$, nous sommes en droit de poser la question suivante :