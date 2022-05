Kyriba lance Liquidity4Good, le premier hackathon dédié au Liquidity Management pour améliorer la pérennité des entreprises Appel à candidature VivaTech 2022.



la valeur et libèrent la croissance.



Appel à candidature VivaTech 2022.

Les participants sont appelés à soumettre les solutions les plus innovantes autour de la thématique « Liquidity4Good » dans le but d’optimiser la liquidité des entreprises jusqu’au 5 juin 2022, date de la clôture du Hackathon virtuel. Ils pourront soumettre leurs idées sur une plateforme VivaTech.



Save the date : 17 juin 2022, VivaTech (Paris Porte de Versailles)

Un jury composé de membres de l'écosystème Kyriba examinera les idées soumises et sélectionnera les trois finalistes. Le gagnant sera désigné par le jury à la suite d'un pitch qui se déroulera en présentiel le 17 juin 2022, à l’occasion de VivaTech. Un pass sera mis à la disposition des finalistes.



Dans le cadre de ce projet d’open-innovation, le lauréat bénéficiera d’une assistance afin d’incuber sa solution et sera visible par les 2 500 clients de la plateforme Kyriba. Le vainqueur se verra également remettre la somme de 4000 euros.



Comment participer ?

• L’inscription, s’effectue sur le site de VivaTech

• La présentation de Kyriba peut d’ores et déjà être consultée



Qui peut postuler ?

Toutes les personnes intéressées par la thématique de la gestion des liquidités et la gestion de trésorerie peuvent déposer leur candidature.

« Le cash est l’oxygène des entreprises. Les récentes crises nous ont montré à quelle vitesse la circulation des liquidités peut être compromise dans les écosystèmes et mettre en péril la pérennité des entreprises, quelle que soit la nature de la crise. Avec ce hackathon, nous souhaitons dynamiser la réflexion collective autour des meilleures solutions d’analyse prédictive, d'API et d’Intelligence Artificielle pour leur apporter plus de résilience et de nouvelles solutions de financement pour leur croissance », a déclaré Alexandra Syrovatski, Managing Director de Kyriba France & Benelux. « C’est pourquoi nous encourageons toute

personne intéressée à relever ce défi et à participer à cet hackathon inédit tant du point de vue du développement durable que de la fintech ».



À propos de Kyriba :

Kyriba permet aux Directeurs Financiers et à leurs équipes de transformer leur façon d’activer la liquidité

en tant que véhicule dynamique en temps réel, pour faire croître et créer de la valeur pour l’entreprise,

tout en la protégeant contre les risques financiers. Avec 2500 clients dans le monde, dont 20% parmi

les sociétés du Fortune 500 et 25 millions de paiements traités quotidiennement, la plateforme de Kyriba relie les applications internes de trésorerie, de risque, de paiement et de fonds de roulement à des sources externes vitales telles que les banques, les ERP, les plateformes de trading et les fournisseurs de données de marché. Basée sur une plateforme SaaS sécurisée et évolutive qui utilise l'intelligence artificielle, Kyriba permet à des milliers d'entreprises dans le monde de maximiser les opportunités de croissance, de se protéger contre les pertes dues à la fraude et aux risques financiers, et de réduire les coûts grâce à une automatisation avancée. Le siège de Kyriba est à San Diego. La société est présente sur trois continents avec une forte présence aux Etats-Unis et en Europe. En France, Kyriba emploie plus de 200 personnes sur son site historique de Saint-Cloud, dont une grande partie au sein de ses équipes innovation et développement produit.

www.kyriba.fr

