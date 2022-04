Kyriba : 24 nouveaux API d’ERP afin d’optimiser la gestion des liquidités des entreprises Les API relient les systèmes ERP de SAP, Oracle et Microsoft à plus de 1 000 banques pour assurer les paiements en temps réel, la détection des fraudes, ainsi que la gestion des risques de trésorerie et de liquidités.

Kyriba, un des leaders mondiaux des solutions de finance et de trésorerie dans le Cloud, annonce aujourd'hui l’intégration de 24 nouvelles API d’ERP à ses solutions et leur mise en ligne sur la plateforme Cloud de Kyriba. Les connecteurs API d’ERP de Kyriba sont les plus avancées du marché ; elles offrent une connectivité en temps réel et de multiples flux de travail bidirectionnels pour rationaliser l'intégration d’ERP nouvellement acquis ou déjà existants, migrer vers le cloud et unifier les données provenant des ERP de l'entreprise ou d'autres solutions.



"Aujourd'hui, les DAF et les DSI exigent une connectivité en temps réel, permettant d’intégrer rapidement les données financières afin d'améliorer les performances de l'entreprise, souligne Felix Grévy, VP Produit, Open API & Connectivité chez Kyriba. Les API de Kyriba sont les connecteurs ERP les plus avancés du marché. Chaque API est entièrement certifiée pour aider les DAF et les DSI à éliminer la fraude, à atténuer les risques et à optimiser les liquidités de l'entreprise."



Les connecteurs API de Kyriba sont complètement embarqués dans les solutions ERP et certifiées, notamment par Oracle EBS, Oracle Fusion, Oracle NetSuite, SAP ECC 6.0, SAP S4/Hana et Microsoft Dynamics 365. Les connecteurs API d’ERP de Kyriba offrent des avantages considérables et immédiats :

• Gestion des liquidités : intégrations immédiates avec les flux de travail de Kyriba, notamment les prévisions de trésorerie, les paiements, la détection des fraudes, le rapprochement comptable, la comptabilité de couverture, la gestion du risque de change et le financement du fonds de roulement ;

• Résilience, continuité des activités : amélioration du délai de rentabilisation, en réduisant considérablement les délais de connexion entre ERP, banque et trésorerie, avec une sécurité, une agilité et une fiabilité d'intégration accrues ;

• Portail des développements et App Marketplace : la connectivité et le déploiement en libre-service sont également disponibles pour les clients ERP et les partenaires via le portail des développeurs Kyriba, y compris les composants d'intégration ERP et la documentation ;



" Nos clients investissent continuellement dans leur transformation numérique et utilisent les fonctionnalités innovantes de l'App Marketplace de Kyriba pour se mettre plus efficacement en conformité avec les régulations, vérifier les comptes bancaires, augmenter le rendement des soldes de trésorerie inutilisés... Les DAF et les DSI reconnaissent que les API sont un vecteur d’innovation, de croissance et d’optimisation des liquidités. Par exemple, ils peuvent aussi négocier des crypto-monnaies et des NFT ", déclare Felix Grévy.



Début 2022, Kyriba a annoncé qu'elle ouvrait sa plateforme aux développeurs et offrait accès à son réseau de paiements de 15 000 milliards de dollars. Il a remporté le prix de la meilleure solution de trésorerie Open-Banking décerné par le magazine Global Finance. Depuis, Kyriba a étendu son Portail de Développement avec de nouvelles applications et une App Marketplace.



À propos de Kyriba

Kyriba permet aux Directeurs Financiers et à leurs équipes de transformer leur façon d’activer la liquidité en tant que véhicule dynamique en temps réel, pour faire croître et créer de la valeur pour l’entreprise, tout en la protégeant contre les risques financiers. Avec 2500 clients dans le monde, dont 20% parmi les sociétés du Fortune 500 et 25 millions de paiements traités quotidiennement, la plateforme de Kyriba relie les applications internes de trésorerie, de risque, de paiement et de fonds de roulement à des sources externes vitales telles que les banques, les ERP, les plateformes de trading et les fournisseurs de données de marché. Basée sur une plateforme SaaS sécurisée et évolutive qui utilise l'intelligence artificielle, Kyriba permet à des milliers d'entreprises dans le monde de maximiser les opportunités de croissance, de se protéger contre les pertes dues à la fraude et aux risques financiers, et de réduire les coûts grâce à une automatisation avancée. Le siège de Kyriba est à San Diego. La société est présente sur trois continents avec une forte présence aux Etats-Unis et en Europe.

En France, Kyriba emploie plus de 200 personnes sur son site historique de Saint-Cloud, dont une grande partie au sein de ses équipes innovation et développement produit.

www.kyriba.fr



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Qweeby embarque les services de Horizon Recouvrement sur les e-factures pour sécuriser leur règlement à échéance Mollie s'associe à Recharge pour offrir la meilleure solution de gestion des paiements par abonnement Comment investir dans un Airbnb ?