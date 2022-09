Klima Energy Transition Fund atteint son hard cap de 210 M€

Le Fonds européen d’investissement, filiale de la Banque européenne d’investissement, s’est engagé à hauteur de 30 M€. Les autres souscriptions proviennent d’investisseurs institutionnels, d’entreprises liées au secteur de l'énergie, d’institutions publiques et européennes, et de family offices. Alantra et ses actionnaires, Enagas, ainsi que l'équipe d'investissement ont souscrit à hauteur d’environ 50 millions d'euros dans le fonds, d’où une forte convergence d'intérêts avec les autres souscripteurs.



Klima prend des participations minoritaires dans des entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de la transition énergétique tels que les solutions à faible émission de carbone, les réseaux électriques intelligents, le stockage de l'énergie, les énergies renouvelables et les technologies habilitantes, la numérisation de l'ensemble de l'équation énergétique, l'efficacité énergétique dans les secteurs les plus complexes et le transport durable.



« Nous avons constaté une forte demande pour Klima. Les investisseurs recherchent des partenaires expérimentés qui peuvent guider leur contribution à la transformation de notre modèle énergétique à travers l’accès à des sources d'énergie nouvelles et propres », déclare Jacobo Llanza, PDG d'Alantra Asset Management. « Nous sommes ravis d'avoir construit, avec Enagas, un véhicule d'investissement qui n'est pas seulement un fournisseur de capital mais aussi un partenaire opérationnel pour des entreprises à croissance rapide visant à décarboniser l'économie. »

Selon Arturo Gonzalo, PDG d'Enagas et Jesús Saldaña, directeur général du développement commercial d'Enagás, « le fonds Klima anticipe les défis de la décarbonisation découlant du nouveau paradigme énergétique mondial et s'aligne également sur la stratégie européenne REPowerEU visant à atteindre un marché autonome et décarboné. A travers à ce fonds, Enagás contribue à la réalisation de ces objectifs. »



« Le secteur de l’énergie, qui représente environ les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre, a un besoin de smart money pour intensifier les innovations à impact », déclare Alain Godard, directeur général du Fonds européen d'investissement. « Nous sommes fiers de soutenir Klima, une équipe expérimentée et compétente située en Espagne et en Allemagne, qui ciblera des entreprises prometteuses dans ce domaine à travers l'Europe. »



« Au cours des deux dernières années, nous avons analysé plus de 300 entreprises qui sont parfaitement dans la cible de la stratégie d'investissement de Klima. L'opportunité de marché est énorme et en forte croissance étant donné le besoin urgent de solutions pour aider à décarboner l'économie », a déclaré Bastien Gambini, Managing Partner chez Klima.

L'équipe d'investissement est composée de six professionnels basés en France, en Allemagne et en Espagne, combinant environ 40 ans d'expérience dans l’investissement dans le secteur de l'énergie en Europe et en Amérique du Nord.



Le fonds a déjà réalisé trois investissements diversifiés en termes de pays et de secteurs : Mainspring, un producteur d'électricité américain, Meteomatics, une société suisse de prévisions météorologiques, et SunRoof, une société suédoise d'énergie solaire intégrée décentralisée.