Keyrus investit dans la start-up askR.ai, 1er « Business Intelligence chatbot » permettant d’interroger les données de l’entreprise en langage naturel

Interface conversationnelle pour les bases de données, askR.ai permet aux utilisateurs de poser directement leurs questions aux données, à l’oral comme à l’écrit, aussi bien en français qu’en anglais. Les résultats des recherches peuvent aussi bien prendre la forme de données chiffrées que de tableaux ou graphiques. Si l’utilisateur souhaite obtenir plus de précisions, la discussion peut se poursuivre pour approfondir sa recherche de la même façon. C’est un complément idéal aux outils de Business Intelligence traditionnels et cela permet aux entreprises de redonner un vrai « coup de booster » à l’utilisation de leurs patrimoines applicatifs en matière de Business Intelligence pour lesquels elles ont considérablement investi depuis de nombreuses années.



Le business model de la start-up repose sur une souscription mensuelle de moins de 2 000 € par mois pour un dataset, sans limitation du nombre d'utilisateurs. Son chatbot s’intègre sur n’importe quelle interface web (outil de BI, de reporting, intranet, extranet…) et s’ouvre à de plus en plus d’outils de messageries d’entreprises.



En facilitant l’exploitation et l’accessibilité aux données, les bénéfices de l’utilisation du langage naturel (NLP) pour interroger ses données sont nombreux : une augmentation du taux d’adoption par rapport aux outils BI traditionnels nécessitant une formation plus poussée, un meilleur ROI en amortissant les investissements réalisés sur un plus grand nombre d’utilisateurs, ainsi qu’un gain de temps pour les équipes métiers, maîtrisant désormais leurs recherches, et pour les équipes d’experts, pouvant se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.



askR.ai s’est rapprochée de Keyrus en intégrant le programme de son accélérateur de start-ups, Keyrus Innovation Factory. Keyrus a ainsi participé à sa 1ère levée de fonds et permis à la jeune pousse d’accéder à son vaste réseau de clients en France et à l’international afin d’accélérer son développement tout en s’appuyant sur son savoir-faire dans la Data et le Digital.



« Fort de notre avancée technologique, nous avons pour ambition de nous positionner comme référent sur la mutation des usages en matière de Business Intelligence. Ce partenariat avec Keyrus nous a déjà permis d’accélérer notre développement, aussi bien produit que commercial, et les perspectives de collaboration et d’enrichissement mutuels sont très prometteuses », précise Matthieu Chabeaud, Fondateur & Dirigeant d’askR.ai.



« L’utilisation du langage naturel est une révolution. Elle permet de démocratiser l’usage de la Business Intelligence et du Big Data au sein des grandes entreprises. C’est une réalité déjà partagée par un grand nombre de nos clients. Ce rapprochement permet donc à Keyrus d’ajouter une nouvelle brique innovante à son offre en enrichissant sa promesse, celle d’accompagner les entreprises dans leur transformation digitale » conclut Eric Cohen, Fondateur & PDG du Groupe Keyrus.



À PROPOS DE KEYRUS

Keyrus, créateur de valeur à l’ère de la Data et du Digital

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d’aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, et de compétitivité.

Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d’une offre novatrice qui s’appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

· Data Intelligence

Data Science – Intelligence Artificielle – Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM

· Digital Experience

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital - DMP & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale – User Experience

· Conseil en Management & Transformation

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets

Présent dans une quinzaine de pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 3 000 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : KEY:FP)

keyrus.fr