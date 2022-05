Keewe lève 1.25M€ pour mettre la finance au service de la transition écologique des PME

Cette levée réalisée auprès de Business Angels va lui permettre de renforcer ses équipes commerciales et son offre en faveur de la transition écologique.



Une forte appétence des PME pour une plateforme bancaire qui place la transition écologique au cœur de son activité.



Alors que la pression augmente en faveur de la transition écologique des PME, celles-ci ne savent pas comment s’y engager. Une part importante de leur empreinte carbone provient des opérations liées au commerce international (production à l’étranger + transport).



Ces opérations internationales donnent souvent lieu à des opérations en devises étrangères et ces activités de forex (foreign exchange) sont souvent mal appréhendées par ces PME qui souffrent d’un manque de transparence et d’une tarification excessivement élevée de la part de leurs partenaires bancaires.



Fondée par 4 associés (Jean-Yves Rettel, Adrien Farras, Alexandre Torbay et Vincent Voisin), anciens de BNP Paribas, Western Union et CapGemini, Keewe répond à cette double problématique.



Double proposition de valeur

Grâce à Keewe, les clients bénéficient d’une double proposition de valeur :

1. Ils simplifient et diminuent les commissions payées sur la gestion de leurs paiements en devises (ouverture de comptes gratuite dans 24 devises, opération de change et transferts dans l’immense majorité des devises et pays)

2. Bénéficient d’un cashback en crédits carbone à chaque opération d’échange de devises, qui représente jusque 25% de la marge réalisée par Keewe.



1,25 million d’euros pour accélérer son déploiement commercial et compléter son offre en faveur de la transition écologique



Keewe vient de boucler un seed de 1.25 million d’euros auprès de Business Angels parmi lesquels Guillaume Amblard, investisseur historique et ancien responsable du trading et de la recherche quantitative chez BNP Paribas, Jérôme Camblain, Partner chez Smart Lenders Asset Management, Yann Samuelides, ex Partner chez Goldman Sachs, Alexandre Ichaï (Ava Capital) et les Business Angels des Arts et Métiers (AMBA).



Grâce à cette levée, Keewe pourra renforcer ses équipes commerciales et développer d’autres offres à destination de PME afin de simplifier et automatiser leurs actions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.



À propos

Créé en 2020 par 4 associés issus des salles de marché, Keewe est la fintech qui permet aux PME de s'engager dans la transition écologique en quelques clics et sans surcoût supplémentaire.

Pour en savoir plus

Le service de dividende écologique : https://www.keewe.eu/services-climat/dividende-planete

https://www.keewe.eu