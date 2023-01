KPMG consolide sa position de leader en France et confirme sa stratégie d’investissement

La croissance est portée par son modèle multidisciplinaire et une dynamique commerciale ajustée à chacun de ses trois segments de marchés : Grands Comptes, TPE-ME et ETI :

• Le marché des Grands Comptes affiche une croissance de 8%, celle des marchés ETI et TPE ME à +5% chacun ;

• Sur chacun de ses marchés, les transformations numériques et l’accélération des projets ESG des entreprises ont contribué à ces développements ;

• L’approche multidisciplinaire par marché de KPMG et ses investissements en termes de technologies et de compétences nouvelles étendent les capacités d’accompagnement des entreprises, tout en apportant à ses équipes des expériences et des parcours de carrières diversifiés.



Tous les métiers sont en croissance et notamment les activités de Conseil et de Droit & Fiscalité.

• La croissance est tirée par les développements de tous ses métiers, plus particulièrement par ses activités de Conseil (+10,9%) et Droit & Fiscalité (+17,2%), KPMG Avocats poursuivant un développement soutenu ;

• De nombreux gains de mandats de commissariat aux comptes et le développement des missions autour de la communication extra-financière viennent consolider les activités d’Audit ;

• Le développement des services numériques et de conseil aux entrepreneurs permettent aux activités d’Expertise Service et Conseil de croître de 4,6%.



Premier cabinet des « BIG 4 » en France à faire le choix du statut d’entreprise à mission, KPMG se positionne aux cotés de l’ensemble de ses parties prenantes pour réinventer un modèle de performance plus durable et responsable.

• Auprès de ses clients, avec ses équipes et l’ensemble de ses parties prenantes, KPMG s’engage et contribue à construire avec elles un modèle de performance réinventé, conjuguant performances financière, sociétale et environnementale pour une nouvelle prospérité et un impact positif ;

• C’est aussi une démarche de formation ESG destinée aux 11 000 collaborateurs en France qui a été lancée dès 2022 de même que des initiatives nouvelles favorisant un environnement de développement professionnel et personnel au sein du cabinet, telles que la semaine de 4 jours parentale ou les 6 jours / an de mécénat dont disposent tous collaborateurs.



Réaffirmant son ambition d’allier performance et responsabilité en mettant au cœur de sa stratégie la tech et l’ESG, KPMG poursuit sa stratégie d’investissements en France.

• KPMG poursuit ses investissements technologiques à travers ses plateformes digitales dans les métiers de l’audit et de l’ESC mais aussi grâce à l’acquisition en France en 2022 de SilverProd, société spécialisée dans les solutions Microsoft, pour renforcer sa position d’acteur du conseil en transformation digitale.

• Sur le plan mondial, KPMG dédie une enveloppe de 1,5 milliard de dollars à un programme d’accélération ESG en 3 ans, intégrant la création de centres d’expertise ESG. Le Centre d’excellence français a ainsi doublé de taille en six mois et affiche une ambition d’accélération dans tous ses métiers pour accompagner les entreprises dans leurs besoins de performance et de reporting extra financiers, de transformation responsable et de stratégie ESG.

• KPMG poursuit également ses investissements dans les talents et leur développement, avec pour objectif de 2 700 recrutements annuels en France et 100% de ses collaborateurs formés à l’ESG dès 2023.



Marie Guillemot, Présidente de KPMG en France, souligne la confiance réitérée par ses clients au Cabinet dans une période de changements et d’incertitudes :

« Avec ses résultats 2022 et grâce à l’engagement sans faille de nos équipes multidisciplinaires, KPMG conforte sa position de leader en France. Nous avons maintenu le rythme de croissance qui nous permet d’accélérer nos investissements dans les talents, la tech et l’ESG, en ligne avec notre statut d’entreprise à mission et notre raison d’être. En 2023, nous avons pour ambition d’accompagner tout notre écosystème dans la réinvention de notre modèle de croissance et la transformation de notre culture de la performance vers une nouvelle prospérité plus durable, plus responsable et positive ».



A propos de KPMG en France

Leader de l’Audit et du Conseil, KPMG réunit en France 11 000 professionnels engagés à agir pour une nouvelle prospérité, au service des entreprises de toute taille. 100 ans après sa création, KPMG devient en France entreprise à mission avec pour raison d’être d’œuvrer et d’innover avec passion pour bâtir la confiance, allier performance et responsabilité, faire grandir les talents au cœur de l’économie, des territoires et de la société. Fort de son modèlemultidisciplinaire, KPMG combine les expertises sectorielles, ESG et numériques en s’appuyant sur son Centre d’Excellence d’ESG et ses 900 experts du digital en France pour accompagner les projets de croissance et de transformations de ses 100 000 clients dans tout le territoire.

KPMG apporte à ses clients la puissance d’un réseau mondial pluridisciplinaire dans 143 pays et se singularise par son maillage territorial grâce à ses 200 bureaux en France.

AUDIT – CONSEIL – DROIT ET FISCALITE – EXPERTISE COMPTABLE

