KIMPA, spécialiste des solutions d'investissement à impact, lève 1.450 million € pour accélérer sa croissance KIMPA, le spécialiste des solutions d'investissements à impact, a levé 1.450 millions € à l'occasion d'un tour de pré-série A, le 20 mars 2023.





Deux autres investisseurs privés, Claine Pinel (Investisseur engagée notamment sur les enjeux de gender diversity) et Nicolas de La Giroday, s’ajoutent à ces partenaires. Les fonds levés serviront à financer l’ambitieuse stratégie de croissance de KIMPA, passant par un renforcement de sa solution “tech” propriétaire, le Portefeuille Augmenté™, qui permet aux clients investisseurs de visualiser et de piloter l'ensemble de leurs actifs avec une double consolidation de la performance : financière et d'impact. Des investissements seront également effectués pour muscler les capacités commerciales et marketing de la société, recruter de nouveaux talents dont des profils seniors, et assurer l’exportation de l’offre à l’international.



“L’apport de Kimpa a été essentiel pour embarquer mes enfants dans la compréhension de l’impact par l’entrepreneuriat, ceci s’est concrétisé par une thèse d’investissement familiale, qui est le socle de nos futurs développements.” explique Olivier Clanchin, président du groupe Olga.



"KIMPA offre les solutions d'un quasi single Family Office renforcé par des équipes multidisciplinaires ayant un accès reconnu à l’éco-système de l’investissement à impact mondial qui nous permet d’aligner nos investissements avec les valeurs de notre famille", ajoute Olivier Crambade, fondateur de DH2 (spécialisé dans la production d’hydrogène vert),



KIMPA avait déjà levé 300 000€ à l’occasion d’un tour de seed en 2021, auprès de la BPI et BNP Paribas. Elle souhaite désormais monter en puissance pour servir au mieux ses différentes typologies de clients : des investisseurs privés désireux d’avoir un impact via son offre de services (B2C) de Family Office; une clientèle de Single et de Multi Family Office en déployant des solutions d’investissements à impact pour le compte leurs propres clients privés (B2B2C) et enfin, pour des fonds de capital-risque dans l’identification d’acteurs à impact ou l’accompagnement d’ETI en recherche de prise de participations minoritaires sur des cibles

spécifiques.



“KIMPA m’a accompagné dans la croissance externe de ma société via des stratégies de buildup spécifiques” , explique Jean-Marie RAYMOND, fondateur et CEO de Pharmactive Biotech. “Aujourd’hui, trouver sous un même toit toutes les expertises de l’investissement et notamment à impact est rare, et d’autant plus précieux pour moi”, ajoute t-il.



A ce jour, la société enregistre l’un des meilleurs deal flows à impact en Europe avec plus d’un millier de cibles d’investissements identifiés dans tous les secteurs et toutes les géographies depuis sa création en 2020. Cela lui a ainsi permis de réaliser déjà plus de 30 transactions de private equity au cours des 3 dernières années. KIMPA ambitionne de déployer 1 milliard € vers des projets à impact d’ici 2030, avec un premier cap de 300 millions € dès 2027.

Un modèle résolument engagé

Entreprise à mission depuis sa création en 2020 et labellisée B Corp l’année suivante, la raison d’être de KIMPA est toujours restée la même : investir pour relever les grands défis de la planète. Sa solution “tech”, le Portefeuille Augmenté™ a été salué par le Prix de la Finance Positive en 2023 pour sa capacité à agréger des données d’impact sur les investissements de ses clients à travers quatre classes d’actifs, une première sur le marché. Entreprise “libérée”,

cet engagement se retrouve dans l'entrée au capital de l'ensemble des collaborateurs de KIMPA, par le biais d’une distribution d’actions gratuites (AGA).



A propos de KIMPA

Co-fondé par Vincent Piche, Olivier Rieu et Julien Lescs en 2020, Kimpa conseille les investisseurs privés, corporates et institutionnels qui souhaitent investir dans des projets à impact social et environnemental. Kimpa est également lauréat du meilleur Family Office de moins de 5 ans en 2022 au sommet du patrimoine et de la performance.

