Accueil Envoyer Imprimer Partager KEA annonce une prise de participation dans Neovian Partners afin de constituer un des leaders européens du conseil en stratégie. Kéa et Neovian Partners, deux cabinets de conseil en stratégie, annoncent leur rapprochement avec une prise de participation de Kéa dans Neovian Partners. Cette opération s’inscrit dans le projet de constituer un leader européen du conseil en stratégie pour les Directions Générales et un acteur de référence dans le Private Equity.



Kéa affirme sa position de leader français du conseil en stratégie et transformation sur tous les enjeux des Directions Générales

Neovian Partners, acteur historique sur le marché français du Private Equity, consolide son offre à destination de ses clients, notamment sur les segments de l’Upper Mid Cap, du Large Cap, de l’Infra et du GP-Stake et peut préparer son déploiement à l’international



Cette alliance réunit et déploie les actifs des deux sociétés auprès des acteurs du Private Equity, soit dans le cadre de due diligences stratégiques, RH, Tech ou RSE, soit par la valorisation stratégique et la transformation opérationnelle de leurs participations.



Avec une trentaine de consultants salariés et un réseau de plus de 100 experts qualifiés, Neovian Partners et ses trois associés historiques, Patrick Richer, Annick Kervella et Kevin Bailey, enrichit l’assise stratégique et sectorielle de Kéa. Neovian Partners a développé une combinaison unique d’expertises autour de la Stratégie et du Screening Stratégique, de la Business Due Diligence (Stratégie, RH et Tech) et du Leadership, qui résonne avec les capacités de Kéa à conseiller les sociétés au portefeuille des acteurs du Private Equity dans leurs projets de transformation et de croissance durable.



Ce projet d’accélération de Neovian Partners va prioritairement concerner les segments de l’Upper Mid, du Large Cap, de l’Infra et du GP-Stake, que Neovian Partners pourra désormais développer en s’appuyant sur l’expertise des 900 consultants de Kéa (dont 220 en France), dans les grands secteurs du groupe (Distribution, Grande Consommation, Luxe, Agroalimentaire, Industrie, Services financiers & professionnels, Construction & BTP & Immobilier, Environnement & Energies & Utilities, Mobilité & Logistique), secteurs complémentaires à ceux sur lesquels Neovian Partners est reconnu et historiquement positionné : Tech (Logiciel, Télécom, Data etc.), Services B2B, Education, Industries de niche, Santé, Transport & Logistique et Durabilité & Circularité.



« Nous sommes convaincus que le Private Equity sera clé dans le futur de l’économie française. Avec le rapprochement avec Neovian Partners, nous anticipons l’évolution de la demande des entreprises du secteur en matière de transformation des participations de leur portefeuille. La dimension internationale de cette alliance annonce d’autres opérations en Europe et en Amérique du Nord » explique Hervé Baculard, Senior Partner et Co-fondateur Kéa.



« Le rapprochement avec Kéa est très pertinent en ce sens qu’il nous permet d’aller vers nos clients de l’Upper Mid Cap, du Large Cap, de l’Infra et du GP-Stake avec une proposition de valeur reposant sur un large vivier de consultants sectorisés et présents à l’international et un panel d’offres de Transformation (Digitale, Impact, RSE, RH etc.) qui répond parfaitement à leurs besoins de création de valeur. L’ambition partagée de déployer Neovian Partners à l’international est également un point clé de ce rapprochement, dans un contexte où la consolidation du secteur s’internationalise de plus en plus » affirme Patrick Richer, Fondateur & Président de Neovian Partners.



« Je me réjouis de cette alliance avec le cabinet Neovian Partners, réputé pour sa pratique de la stratégie et du Private Equity. Ce rapprochement est une nouvelle étape de notre plan de croissance DareWin et positionne Kéa sur une expertise à forts enjeux pour les dirigeants. Ensemble, nous couvrons tous les secteurs de l’économie française, avec une proposition de valeur unique et sur mesure pour guider nos clients dans leurs projets de croissance en France, en Europe et au-delà » confirme Arnaud Gangloff, Senior Partner et Président de Kéa.



En 2020, Kéa a initié le Projet DareWin pour affirmer sa position de leader d’origine française dans le conseil en stratégie et transformation pour les Directions Générales. Avant 2025, le cabinet prévoit de doubler son chiffre d’affaires (100 millions d’euros) et ses effectifs en France, par des opérations de croissance organique, le rapprochement d’entreprises portées par les mêmes valeurs, et une levée de fonds de 23 millions d’euros, réalisée avec le soutien du Crédit Mutuel Equity en 2020.



À propos de Neovian Partners

Neovian Partners est un cabinet de conseil français en stratégie et leadership, positionné sur le segment du Private Equity et des PME et ETI depuis plus de 15 ans. Leader sur les segments du Small Cap et du Lower Mid Cap et jouissant d’une très forte reconnaissance sur les sujets complexes, qu’ils soient Tech, liés à des industries de niche ou reposant sur de nouveaux modèles de consommation ou de business, Neovian Partners a réalisé plus de 400 Due Diligence Stratégiques, RH ou IT depuis sa création, dont plus de 160 sur des deals publiés.

NEOVIAN PARTNERS



À propos de KÉA

KÉA est un cabinet de conseil français et européen en stratégie et transformation. Cabinet à rayonnement international et multi-spécialiste, ses expertises couvrent l’ensemble des enjeux de direction générale. KÉA allie savoir-faire distinctifs de stratégie et de transformation pour apporter aux dirigeants des modèles créateurs de valeur et construire avec eux l’économie de demain.

Depuis sa création, KÉA a noué des relations de confiance avec ses clients, autour de 10 secteurs clés : Distribution, Grande Consommation, Luxe, Agroalimentaire, Industrie Services financiers & professionnels, Construction BTP & Immobilier, Capital-investissement & Principal Investors, Environnement Energies & Utilities et la Mobilité & Logistique.

Fort de son réseau international, le cabinet s’s’inscrit dans un groupe de 900 personnes dont 220 consultants en France, avec 16 bureaux dans 13 pays (Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Brésil, Chine, France, Italie, Maroc, Sénégal, Suède, Suisse et USA).

En mars 2020, KÉA est devenu "Société à Mission" : "Entreprendre les transformations pour une économie souhaitable" telle est sa raison d’être. Un an plus tard, le cabinet obtient la certification B Corp.

KEA PARTNERS

Par cette alliance, Kéa et Neovian Partners ambitionnent d’être un acteur de référence en Europe sur le marché du Private EquityKéa affirme sa position de leader français du conseil en stratégie et transformation sur tous les enjeux des Directions GénéralesNeovian Partners, acteur historique sur le marché français du Private Equity, consolide son offre à destination de ses clients, notamment sur les segments de l’Upper Mid Cap, du Large Cap, de l’Infra et du GP-Stake et peut préparer son déploiement à l’internationalCette alliance réunit et déploie les actifs des deux sociétés auprès des acteurs du Private Equity, soit dans le cadre de due diligences stratégiques, RH, Tech ou RSE, soit par la valorisation stratégique et la transformation opérationnelle de leurs participations.Avec une trentaine de consultants salariés et un réseau de plus de 100 experts qualifiés, Neovian Partners et ses trois associés historiques, Patrick Richer, Annick Kervella et Kevin Bailey, enrichit l’assise stratégique et sectorielle de Kéa. Neovian Partners a développé une combinaison unique d’expertises autour de la Stratégie et du Screening Stratégique, de la Business Due Diligence (Stratégie, RH et Tech) et du Leadership, qui résonne avec les capacités de Kéa à conseiller les sociétés au portefeuille des acteurs du Private Equity dans leurs projets de transformation et de croissance durable.Ce projet d’accélération de Neovian Partners va prioritairement concerner les segments de l’Upper Mid, du Large Cap, de l’Infra et du GP-Stake, que Neovian Partners pourra désormais développer en s’appuyant sur l’expertise des 900 consultants de Kéa (dont 220 en France), dans les grands secteurs du groupe (Distribution, Grande Consommation, Luxe, Agroalimentaire, Industrie, Services financiers & professionnels, Construction & BTP & Immobilier, Environnement & Energies & Utilities, Mobilité & Logistique), secteurs complémentaires à ceux sur lesquels Neovian Partners est reconnu et historiquement positionné : Tech (Logiciel, Télécom, Data etc.), Services B2B, Education, Industries de niche, Santé, Transport & Logistique et Durabilité & Circularité.» explique Hervé Baculard, Senior Partner et Co-fondateur Kéa.» affirme Patrick Richer, Fondateur & Président de Neovian Partners.» confirme Arnaud Gangloff, Senior Partner et Président de Kéa.En 2020, Kéa a initié le Projet DareWin pour affirmer sa position de leader d’origine française dans le conseil en stratégie et transformation pour les Directions Générales. Avant 2025, le cabinet prévoit de doubler son chiffre d’affaires (100 millions d’euros) et ses effectifs en France, par des opérations de croissance organique, le rapprochement d’entreprises portées par les mêmes valeurs, et une levée de fonds de 23 millions d’euros, réalisée avec le soutien du Crédit Mutuel Equity en 2020.est un cabinet de conseil français en stratégie et leadership, positionné sur le segment du Private Equity et des PME et ETI depuis plus de 15 ans. Leader sur les segments du Small Cap et du Lower Mid Cap et jouissant d’une très forte reconnaissance sur les sujets complexes, qu’ils soient Tech, liés à des industries de niche ou reposant sur de nouveaux modèles de consommation ou de business, Neovian Partners a réalisé plus de 400 Due Diligence Stratégiques, RH ou IT depuis sa création, dont plus de 160 sur des deals publiés.est un cabinet de conseil français et européen en stratégie et transformation. Cabinet à rayonnement international et multi-spécialiste, ses expertises couvrent l’ensemble des enjeux de direction générale. KÉA allie savoir-faire distinctifs de stratégie et de transformation pour apporter aux dirigeants des modèles créateurs de valeur et construire avec eux l’économie de demain.Depuis sa création, KÉA a noué des relations de confiance avec ses clients, autour de 10 secteurs clés : Distribution, Grande Consommation, Luxe, Agroalimentaire, Industrie Services financiers & professionnels, Construction BTP & Immobilier, Capital-investissement & Principal Investors, Environnement Energies & Utilities et la Mobilité & Logistique.Fort de son réseau international, le cabinet s’s’inscrit dans un groupe de 900 personnes dont 220 consultants en France, avec 16 bureaux dans 13 pays (Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Brésil, Chine, France, Italie, Maroc, Sénégal, Suède, Suisse et USA).En mars 2020, KÉA est devenu "Société à Mission" : "Entreprendre les transformations pour une économie souhaitable" telle est sa raison d’être. Un an plus tard, le cabinet obtient la certification B Corp.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > Etude | 2 Md€ investis par les acteurs du capital investissement dans le marché de la transition écologique et énergétique au premier semestre. 73 Strings annonce une levée de fonds en série A menée par Blackstone et Fidelity International Strategic Ventures Etude | Coup de frein sur les méga-levées au premier semestre 2023 malgré une accélération sur la CleanTech et l'amorçage.