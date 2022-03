Judicaël Lefebvre devient Chief Impact Officer de BDO France

Son rôle : piloter la mise en oeuvre du statut d'entreprise à mission chez BDO et fédérer les collaborateurs et clients autour de cette démarche.



Judicaël Lefebvre, 45 ans, diplômé de l’ESCP et de l’IAE de Toulouse, a débuté sa carrière comme directeur de missions, notamment autour du développement durable, au sein de l’AACC (Association des Agences Conseils en Communication).



Précédemment responsable RSE au sein du groupe PMU pendant 8 ans, il a rejoint fin janvier 2022 la direction « transformation » de BDO France. A ce titre, il aura principalement pour mission de :

• Coordonner et structurer la démarche RSE de l’entreprise ;

• Piloter la mise en oeuvre du statut d'entreprise à mission ;

• Fédérer et mobiliser l’interne pour que BDO atteigne les objectifs sociaux,

sociétaux et environnementaux désormais intégrés dans ses statuts.



« Judicaël est rompu aux problématiques liées aux impacts sociétaux et environnementaux des sociétés. Son expertise va nous être précieuse pour structurer notre démarche RSE. Nous annoncerons très prochainement la constitution de notre comité de mission, qu’il animera également. Tout reste à faire mais les briques se mettent en place. Nous sommes au début de cette aventure, que nous abordons avec

humilité et détermination », déclare Arnaud Naudan, président du directoire de BDO France.



A propos de BDO

BDO est le 5ème réseau mondial d’audit et de conseil : 97 000 collaborateurs présents dans 167 pays mettent en oeuvre des compétences pluridisciplinaires (finance, comptabilité, fiscalité, gestion des risques, systèmes d’information, développement durable, etc.) avec comme priorité de délivrer une qualité de service exceptionnelle à leurs clients. En 2021, le chiffre d’affaires de BDO s’élève à 11,8 milliards de dollars. En France, BDO compte aujourd’hui 1600 associés et collaborateurs.

Signe de son engagement pour une entreprise responsable, BDO France est devenue entreprise à mission

fin 2021 et devient ainsi le premier cabinet d’audit et de conseil à adopter ce statut.

http://www.bdo.fr