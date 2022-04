Jenji & manager.one renforcent leur partenariat avec Jenji Pay

Jenji Pay est une solution de paiement qui s'adapte à chaque profil d’entreprise et à chacun de leurs besoins.

Expérimentée depuis juin dernier, elle répond aux attentes des utilisateurs à la recherche d’une solution de carte virtuelle. Jenji Pay leur apporte ainsi un service supplémentaire et est automatiquement intégrée à leur plateforme. La carte peut être virtuelle ou physique, utilisable une ou plusieurs fois. Elle n’engendre aucun surcoût pour le client quel que soit le type de dépenses à régler, un atout majeur pour une des offres les plus complètes du marché.



Du paiement à la note de frais, Jenji propose ainsi à toutes les entreprises, en France comme à l’étranger, une vision complète et immédiate de la gestion des frais professionnels.



Afin de déployer sa solution de paiement, Jenji a choisi de renforcer son partenariat déjà existant avec manager.one, plateforme bancaire en ligne dédiée aux professionnels et chefs d’entreprise.



« Notre mission chez Jenji a toujours été de proposer une solution innovante de gestion des dépenses professionnelles d’entreprise. Il était crucial pour nous de collaborer avec un partenaire qui partage ce même ADN et cette vision de l'expérience utilisateur, fluide et simplificatrice. Nous avons beaucoup apprécié tout d’abord l’expertise pointue en paiements corporate de manager.one, ainsi que de pouvoir s’appuyer sur l'architecture technique la plus aboutie et performante du marché. Le choix était pour nous très simple. » explique Pierre Queinnec, CEO de Jenji.



« Nous accélérons sur notre stratégie de partenariats, après Pledg, c’est désormais Jenji qui s’appuie sur nos solutions. Nous sommes fiers d’accompagner des acteurs aussi prestigieux. » déclare Adrien Touati, Co-fondateur de manager.one.



Jenji Pay peut être utilisée auprès de tous marchands qui s’appuient sur le réseau d’acceptation VISA.

La carte est disponible sur Google Pay et Apple Pay. Fondée en 2016, Jenji traite actuellement plus de 35 millions d’euros de notes de frais chaque semaine, avec des dépenses ajoutées depuis 170 pays. Jenji Pay est mobile, pratique et accessible en un seul clic.



À propos de Jenji

Jenji est l'un des leaders des solutions de gestion et de dématérialisation des dépenses professionnelles pour les entreprises. Fondé en 2016 et première capitalisation européenne indépendante du secteur, soutenu par Eurazeo, Jenji offre des solutions de gestion de notes de frais, indemnités forfaitaires et dépenses professionnelles conçues pour les moyennes et grandes entreprises.

Jenji a réinventé cette solution en s’appuyant sur les technologies Cloud et IA avec le souci d’une interface utilisateur simple, moderne et accessible en toute mobilité partout dans le monde. Ainsi, les départements Finance disposent d’une disponibilité de données en temps réel, de la cohérence, de la visibilité grâce aux analyses financières automatisées et donc, du contrôle nécessaire au pilotage stratégique et opérationnel. Jenji s'adresse aussi bien aux ETI qu'aux grands comptes, et ce dans tous secteurs d'activité. Des entreprises telles que MAN Truck & Bus, Matmut, l'Assemblée Nationale ou GRTgaz utilisent au quotidien la plateforme Jenji.

https//www.jenji.io/fr/



À propos de manager.one

manager.one est la première banque en ligne s’adressant à tous les types d’entrepreneurs et de sociétés (startups, professions libérales, artisans, PME & ETI). L’offre repose sur une tarification transparente (29,99€ par mois tout compris) et des fonctionnalités en phase avec les besoins des professionnels quelle que soit la taille de leur entreprise. La solution manager.one a été conçue par la Banque Wormser Frères et la Fintech SaGa Corp.