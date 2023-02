Jeantet conseil de SABENA TECHNICS dans l'acquisition d'une partie des activités d'AKKODIS

Le groupe Sabena technics, repris en 2019 par les fonds Sagard et Towerbrook aux côtés de Bpifrance, poursuit son développement à Toulouse en intégrant dans son groupe, au travers d’une nouvelle filiale (i.e. Sabena technics BGC), les activités Fleet Management & CAMO, Powerplant & APU Borescope, Aircraft Modifications, et Flight Ops & OCC précédemment exploitées par Akkodis (ex – AKKA Technologies).



Le rachat de ces activités permet à Sabena technics de conforter son développement dans le secteur des services puisque Sabena technics BGC est destinée à réaliser entre 400 et 500 projets par an pour le compte d’une centaine de clients sur trois segments de marché : le suivi de navigabilité, la modification des avions et les opérations de vol.



Sabena Technics BGC, est le vingtième site du groupe qui emploie 3500 personnes dans le monde, dont 2500 en France, 1000 en Occitanie, pour un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros.

Jeantet (conseil juridique de Sabena technics) : Philippe Matignon (Associé), Pascal Georges (Associé), Marie Noppe (Collaboratrice) en Private Equity - M&A.



Fieldfisher (conseil juridique d’Akkodis) : Philippe Netto (Associé), Marion Cressely-Deneuville (Counsel) et Madeleine Lazaro (Collaboratrice).



