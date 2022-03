Investir dans une suite analytique : un atout considérable pour les banques Recueillir des données utilisateurs dans un contexte marketing a toujours été un défi pour le secteur financier, l'un des plus réglementés qui existe aujourd'hui.





Choisir un outil à la hauteur des contraintes



La plupart des outils d’analyse fonctionnent dans un environnement cloud, ce qui signifie en général un stockage de données sur des serveurs tiers, aux localisations plus ou moins floues, ainsi que le partage des données avec le fournisseur de services d'analyse web. Pour certains, les données peuvent même être utilisées directement par le fournisseur pour améliorer ses produits et services. Pour des acteurs comme les banques, ces particularités deviennent des risques importants. C'est pourquoi il est important d'assurer un niveau maximal de contrôle sur les données suivies, en les conservant par exemple au sein de leur propre infrastructure, sans les partager avec quiconque. Par ailleurs, les banques peuvent aussi mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires telles que l'authentification unique ou encore le cryptage des données.



À ce stade, de nombreuses entreprises qui ont compris leur besoin d'analyses sécurisées se posent la question de créer leur propre logiciel d'analyse sur site ou de chercher un fournisseur fiable. La première option présente de nombreux avantages et permet d’avoir un logiciel adapté à ses besoins et exigences spécifiques, mais nécessite également d’importantes ressources. Opter pour un outil conçu en interne augmente le risque d’avoir des capacités de reporting très limitées et sans intégration avec les autres modules marketing (plateforme de données clients, système d'email marketing etc). C'est pourquoi, dans certains cas, il est utile d'envisager une solution d'analyse web prête à l’emploi et conçue par un fournisseur spécialisé, hébergée sur site, qui répond aux exigences de sécurité et propose une variété de types d’intégration.



C'est le cas d'une plateforme comme



Une vue globale sur le parcours client



Une plateforme d’analyse complète permet aux entreprises de cartographier le parcours client sur différents canaux et de suivre le flux des utilisateurs, en intégrant les données provenant d'une variété de systèmes différents - CRM, plateformes publicitaires, systèmes transactionnels bancaires, ou encore systèmes via API ou importations CSV. L’entreprise obtient alors une vue d'ensemble du comportement des utilisateurs à partir de toutes ces sources pertinentes, sans se limiter aux seuls sites Web ou applications. Grâce à cette grande quantité de données clients à leur disposition, les banques peuvent mieux identifier les clients existants et, par extension, cibler leurs audiences.





La suite analytique met à disposition cinq produits supplémentaires, composant un écosystème sécurisé d'outils de marketing efficace :



- Rapports personnalisés

- Système de gestion des tags

- Retargeting sur site

- Plateforme de données clients

- Gestionnaire de consentement RGPD



Un meilleur suivi du budget publicitaire



Un autre critère important tient à la visibilité sur les dépenses publicitaires de l’entreprise : les informations, collectées à partir de nombreux points de contact, y compris les plateformes publicitaires, et les sites Web de marketing, renseignent sur le comportement des utilisateurs et facilitent le calcul du coût approprié d'acquisition de clients par canal.



En définissant et en mesurant des objectifs similaires sur chaque site web de l’entreprise, en les cartographiant et en attribuant une valeur monétaire à chaque conversion d'objectif, il est possible de contrôler les performances des campagnes publicitaires et d’ajuster son budget.



Par ailleurs, en utilisant une seule plateforme d'analyse, les banques n’ont pas besoin de consacrer tout leur budget à plusieurs outils et licences pour effectuer leur suivi. Avec la suite analytique Piwik PRO, elles disposent d'une plateforme tout-en-un pour collecter des données provenant de sources multiples et les utiliser à bon escient, afin d'économiser à la fois du temps et de l'argent.



Il n’y a pas de raison pour que le secteur bancaire soit mis à l’écart des initiatives marketing portant sur les données clients. Utiliser des données first-party collectées par une suite analytique permettra aux institutions de construire des audiences précises, mais aussi d’obtenir une image complète du comportement des utilisateurs à chaque étape du parcours client et de mieux mesurer les coûts d'acquisition des clients. Comprendre l'ensemble du parcours utilisateur est la clé pour créer de meilleures campagnes marketing et établir des relations durables avec les clients. Toutefois, cela ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité des données des clients ; pour cela, il faut impérativement trouver des partenaires commerciaux qui garantissent un niveau approprié de confidentialité et de sécurité des données. Avec le bon logiciel, il est facile d’assurer ce suivi tout en assurant une sécurité totale aux données de chaque client.

Le problème est encore plus complexe pour les institutions ayant une présence mondiale : en raison des différentes réglementations en vigueur, plus ou moins strictes, elles préfèrent opérer avec le moins d'informations possible sur leurs clients et soutenir leurs campagnes publicitaires à l’aide de données tierces. Néanmoins, la disparition annoncée des cookies tiers remet totalement en question cette stratégie. C’est pourquoi, malgré le scepticisme et les inquiétudes initiales au sujet de la confidentialité et de la sécurité des données, les banques et les institutions financières ont suivi la tendance et intégré l'analyse web dans leur stratégie. En allant plus loin, et en faisant appel à des suites analytiques, les établissements bancaires peuvent recueillir directement les données de leurs clients, et ce tout au long du parcours utilisateur. Pour cela, il faut investir dans un outil de confiance. Petit tour d’horizon des critères importants afin de choisir une suite analytique efficace et répondant aux exigences de sécurité.La plupart des outils d’analyse fonctionnent dans un environnement cloud, ce qui signifie en général un stockage de données sur des serveurs tiers, aux localisations plus ou moins floues, ainsi que le partage des données avec le fournisseur de services d'analyse web. Pour certains, les données peuvent même être utilisées directement par le fournisseur pour améliorer ses produits et services. Pour des acteurs comme les banques, ces particularités deviennent des risques importants. C'est pourquoi il est important d'assurer un niveau maximal de contrôle sur les données suivies, en les conservant par exemple au sein de leur propre infrastructure, sans les partager avec quiconque. Par ailleurs, les banques peuvent aussi mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires telles que l'authentification unique ou encore le cryptage des données.À ce stade, de nombreuses entreprises qui ont compris leur besoin d'analyses sécurisées se posent la question de créer leur propre logiciel d'analyse sur site ou de chercher un fournisseur fiable. La première option présente de nombreux avantages et permet d’avoir un logiciel adapté à ses besoins et exigences spécifiques, mais nécessite également d’importantes ressources. Opter pour un outil conçu en interne augmente le risque d’avoir des capacités de reporting très limitées et sans intégration avec les autres modules marketing (plateforme de données clients, système d'email marketing etc). C'est pourquoi, dans certains cas, il est utile d'envisager une solution d'analyse web prête à l’emploi et conçue par un fournisseur spécialisé, hébergée sur site, qui répond aux exigences de sécurité et propose une variété de types d’intégration.C'est le cas d'une plateforme comme Piwik PRO Analytics Suite , qui permet aux banques de déployer une suite analytique aussi bien on premise (sur site) que dans le cloud privé pour chaque pays avec des lois strictes sur la résidence des données. Par ailleurs, la suite analytique de Piwik PRO est exemptée de consentement par la CNIL, qui l’a reconnue comme étant respectueux de la vie privée et conforme aux règlementations en vigueur.Une plateforme d’analyse complète permet aux entreprises de cartographier le parcours client sur différents canaux et de suivre le flux des utilisateurs, en intégrant les données provenant d'une variété de systèmes différents - CRM, plateformes publicitaires, systèmes transactionnels bancaires, ou encore systèmes via API ou importations CSV. L’entreprise obtient alors une vue d'ensemble du comportement des utilisateurs à partir de toutes ces sources pertinentes, sans se limiter aux seuls sites Web ou applications. Grâce à cette grande quantité de données clients à leur disposition, les banques peuvent mieux identifier les clients existants et, par extension, cibler leurs audiences. Piwik PRO Analytics Suite permet ainsi aux institutions bancaires de suivre le comportement de leurs clients à chaque étape de leur parcours. Grâce à des outils de reporting avancés, ces données sont ensuite faciles à visualiser via n’importe quel outil de BI.La suite analytique met à disposition cinq produits supplémentaires, composant un écosystème sécurisé d'outils de marketing efficace :- Rapports personnalisés- Système de gestion des tags- Retargeting sur site- Plateforme de données clients- Gestionnaire de consentement RGPDUn autre critère important tient à la visibilité sur les dépenses publicitaires de l’entreprise : les informations, collectées à partir de nombreux points de contact, y compris les plateformes publicitaires, et les sites Web de marketing, renseignent sur le comportement des utilisateurs et facilitent le calcul du coût approprié d'acquisition de clients par canal.En définissant et en mesurant des objectifs similaires sur chaque site web de l’entreprise, en les cartographiant et en attribuant une valeur monétaire à chaque conversion d'objectif, il est possible de contrôler les performances des campagnes publicitaires et d’ajuster son budget.Par ailleurs, en utilisant une seule plateforme d'analyse, les banques n’ont pas besoin de consacrer tout leur budget à plusieurs outils et licences pour effectuer leur suivi. Avec la suite analytique Piwik PRO, elles disposent d'une plateforme tout-en-un pour collecter des données provenant de sources multiples et les utiliser à bon escient, afin d'économiser à la fois du temps et de l'argent.Il n’y a pas de raison pour que le secteur bancaire soit mis à l’écart des initiatives marketing portant sur les données clients. Utiliser des données first-party collectées par une suite analytique permettra aux institutions de construire des audiences précises, mais aussi d’obtenir une image complète du comportement des utilisateurs à chaque étape du parcours client et de mieux mesurer les coûts d'acquisition des clients. Comprendre l'ensemble du parcours utilisateur est la clé pour créer de meilleures campagnes marketing et établir des relations durables avec les clients. Toutefois, cela ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité des données des clients ; pour cela, il faut impérativement trouver des partenaires commerciaux qui garantissent un niveau approprié de confidentialité et de sécurité des données. Avec le bon logiciel, il est facile d’assurer ce suivi tout en assurant une sécurité totale aux données de chaque client.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Comment les fintechs peuvent contribuer à des modes de paiement plus verts nCino ouvre de nouvelles entités en Espagne et en France La Monnaie royale s’associe à Quintet Private Bank pour introduire l’utilisation d’or recyclé dans un produit négocié en bourse