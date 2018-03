Intrum Justitia, leader de la gestion de créances, poursuit sa réorganisation

À compter du 1er août 2011, Jean-Luc Ferraton, prendra la Direction des Ressources Humaines du groupe Intrum Justitia, leader européen de la gestion du poste client dont le siège est à Stockholm. Thierry Buffet lui succède à la Direction des Ressources Humaines France.



Jean-Luc Ferraton, ancien directeur en charge des Ressources Humaines d'Intrum Justitia Europe de l'Ouest, prendra ses fonctions de Directeur des Ressources Humaines du groupe à partir du 1er août. « Cette nomination marque la reconnaissance des actions que nous avons menées en France et dans les pays du sud de l'Europe, avec Pascal Labrue, promu en octobre 2010 dernier à la direction générale de la région Europe de l'Ouest. Il est important d'accompagner la croissance au niveau du groupe, notamment en dupliquant les bonnes pratiques que nous avons initiées et qui ont contribué au résultat de la région ».



Basé à Stockholm, Jean-Luc Ferraton dépendra du CFO du groupe, Monsieur Lejdström Bengt. Son premier objectif est de fédérer la fonction Ressources Humaines, au sein du Groupe Intrum Justitia. « Il s'agit pour moi de construire une politique Ressources Humaines groupe qui permette d'attirer les meilleures compétences et de faire en sorte que les hommes et les femmes qui y travaillent, y restent et y grandissent ». Intrum Justitia souhaite aujourd'hui régénérer sa politique RH et la mission de Jean-Luc Ferraton constituera à bâtir un socle commun qui servira de base aux 22 pays du groupe qui l'adopteront. Pour soutenir Intrum Justitia dans son objectif de devenir le leader incontournable de la gestion du poste client, tant sur le marché des particuliers que des entreprises de toutes tailles, le nouveau DRH Groupe souhaite capitaliser sur les ressources internes et donner à chacun les moyens d'évoluer. Pour cela, il va s'appuyer sur les managers, qu'il épaulera dans leur rôle d'animation et d'encadrement des équipes, en mettant à leur disposition une « boîte à outils » pour décliner la politique RH du groupe. Afin de soutenir cette démarche, il entend également vivifier les flux de communication interne afin de « bâtir un projet de groupe partagé par tous pour construire une vraie culture Intrum Justitia ». Une culture basée sur des valeurs de respect et de performance partagée.



Thierry Buffet, ancien Directeur des Ressources Humaines d'April Entreprises Paris, a été nommé Directeur des Ressources Humaines France d'Intrum Justitia pour succéder à Jean-Luc Ferraton. Il fera désormais partie du comité de direction d'Intrum Justitia France et dépendra d'Anne Williart, actuellement Directrice Générale d'Intrum Justitia France.



« Beaucoup d'actions ont été mises en place sur la zone Europe de l'Ouest par Jean-Luc Ferraton. Avec une DRH dédiée exclusivement à la France, Intrum Justitia entre en phase de consolidation de ce qui a été initié. Je souhaite aujourd'hui apporter mon appui aux managers afin qu'ils soient assez « armés » pour agir de façon autonome, explique Thierry Buffet. Je conçois la DRH France comme un centre de services, à leur disposition. »



Nouvel interlocuteur pour les partenaires sociaux, Thierry Buffet s'appuiera sur sa bonne connaissance de la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise pour intervenir auprès de collaborateurs toujours en prise directe avec l'« humain », toujours dans l'action.



Pour décliner la politique Ressources Humaines du groupe en France, Thierry Buffet mise sur le partage des bonnes pratiques entre les différentes filiales du groupe.



Jean-Luc Ferraton

Né le 26 juillet 1973

Diplômé de l'École Supérieure pour le Développement Économique et Social, E.S.D.E.S., option GRH, à Lyon.

2001 à 2006: Responsable Ressources Humaines chez JTEKT Groupe TOYOTA Jpn, il prend la responsabilité du département Développement et Relations Sociales, avant de prendre la direction des Ressources Humaines du site d'Irigny.

2000 : Adjoint D.R.H. Ile de France - Nord - Ouest chez AVENANCE ENSEIGNEMENT Groupe ELIOR Restauration Collective.

1997 : Responsable d'exploitation chez GROUPE KLINOS -Groupe ADECCO.



Thierry Buffet

Diplômé de l'école de commerce et de gestion d'Orléans et titulaire d'un DESS en Management et Développement des RH à l'IGS (Institut de Gestion Sociale).

2005-2011: Il débute au sein d'APRIL GROUP holding comme responsable de développement RH avant de devenir en 2008 directeur des Ressources Humaines chez April Entreprise Paris.

2004 : Chargé de mission pour le GROUPE SEB.



Intrum Justitia