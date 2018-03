Intrum Justitia France acquiert Intractiv, plateforme technologique et de services dédiée à la relation financière clients.

Avec l'acquisition d'Intractiv, Intrum Justitia marque sa volonté de proposer un accompagnement toujours plus pointu, personnalisé et adapté à chaque secteur d'activité, tout en couvrant l'intégralité du poste client, de la gestion en interne à l'externalisation en marque blanche et au recouvrement amiable et judiciaire.



En s'inscrivant dans une logique de véritable CRM, cette nouvelle solution digitale contribuera à enrichir la relation commerciale de ses clients tout en améliorant durablement la performance opérationnelle et financière.



La plateforme collaborative industrialise les processus, optimise l'organisation autour des acteurs clefs de l'entreprise, collaborateurs, clients, fournisseurs et prestataires de services en offrant une expérience utilisateur unique et simplifiée. En vingt ans et grâce à un investissement continu en R&D, Intractiv a su séduire de nombreux clients qui utilisent sa technologie en France et en Europe.



« Les solutions d'Intractiv, reconnues pour leur efficacité et leur fiabilité, constituent un atout de premier plan pour accélérer la digitalisation de nos offres et proposer toujours plus de valeur ajoutée à nos clients dans le développement commercial et le pilotage financier de leurs activités » déclare Anne Williart, Directrice Générale d'Intrum Justitia.



« Intractiv a été construite pour durer en créant, chaque jour, un peu plus l'avenir. En 20 ans, notre équipe de collaborateurs passionnés a su développer une solution qui a convaincu et fidélisé nos clients que nous remercions pour leur confiance. En choisissant de nous rapprocher d'Intrum Justitia, nous franchissons aujourd'hui une étape majeure qui va renforcer notre capacité d'investissement et nous permettre de capter un nombre plus important d'utilisateurs et de clients avec l'objectif de positionner à terme Intractiv comme un acteur incontournable de notre marché. » déclare Rémi Donneger, Président d'Intractiv.



A propos d'Intrum Justitia

Le groupe Intrum Justitia est l'un des leaders européens des solutions de gestion de créances, offrant des services complets, de la relation financière au recouvrement et jusqu'à l'acquisition de créances, destinés à améliorer les flux de trésorerie et la rentabilité à long terme de ses clients. Fondée en 1923, le groupe Intrum Justitia est présent dans 20 pays et emploie 4 000 salariés. Intrum Justitia AB est cotée au Nasdaq Stockholm depuis 2002. En France, Intrum Justitia emploie 724 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 78 M€ en 2016.

intrum.com/fr



A propos d'Intractiv

Intractiv est une société crée en 1997, basée en métropole Lilloise et emploie 40 salariés.

La société a developpé une plateforme technologique qui réunit en un point, l'ensemble des outils logiciels, la connaissance et les services liés à la relation clients fournisseurs.

intractiv.com