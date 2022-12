Interview | yuzu 🍋 devient PSAN et lance le premier livret d'épargne en cryptomonnaies éco-responsables Entretien avec yuzu 🍋.

Stanislas De Quenetain bonjour, présentez nous en quelques lignes votre entreprise, yuzu🍋



J'ai cofondé yuzu avec Clément Coeurdeuil afin de proposer les services financiers de demain, en prenant en compte les enjeux écologiques d’aujourd’hui.



Nous offrons divers placement liés aux cryptos, dont le Livret yuzu, offrant des rendements de 6% actuellement en euros dès le 1er jour de placement, dès le 1er euro, et disponibles immédiatement. En plus des rendements sur des cryptos, nous allons également proposer l’achat-vente de certaines, et la possibilités pour les investisseurs de décarboner leurs rendements. Notre objectif est en effet de faire profiter les clients des performances des cryptomonnaies et de la DeFi en terme d'épargne et de l'orienter en partie vers la lutte active contre le réchauffement climatique.



Chez yuzu🍋 vous privilégiez plutôt la DeFi ou la CeFi ?



Nous pensons que la CeFi et la DeFi sont complémentaires. En tant que responsable des investissements, je suis au coeur de la DeFi chaque jour, mais le rôle de yuzu c'est d'apporter le rendement que l'on peut y obtenir aux clients, simplement.



La CeFi ouvre la porte des cryptos aux novices : c’est bien eux qu’il faut aller chercher et rassurer. La démocratisation des cryptos ne passera pas par des wallets complexes et des frais de slippage de plus de 150 BP.



De notre côté, on s’affirme CeFi, tout en gardant ce qui a pu être positif dans le passé de la finance. Par exemple, nous sécurisons les actifs des clients à hauteur de nos fonds propres, en s'imposant le ratio de solvabilité de 8% que le Comité de Bâle III a imposé aux banques.



Étant donné la crise actuelle, les sous-jacents stablecoins sont ils réellement et durablement un gage de stabilité ?



Une crypto dont le cours est stable rassure beaucoup d'acteurs à commencer par les investisseurs institutionnels qui ont en majorité peur du risque de volatilité (surtout les fortes baisses), en particulier ceux se qui situent dans des pays qui craignent l'inflation. Le passé nous a démontré que stablecoin n'était pas un gage absolu de sécurité, mais avec une stratégie de diversification, des procédures de sortie et une bonne gestion de risque, il est possible de limiter les pertes en cas de crise.



Chez yuzu🍋, nous avons eu des pertes limitées (quelques milliers d'euros) lors de la chute de Luna ou la crise de FTX grâce à ces différentes couches de sécurité. Et conformément à nos CGU, c'est l'entreprise qui a subi ces pertes, pas les clients.



Si yuzu🍋 fait faillite, est ce que tous les utilisateurs perdent leur argent ?



Les fonds des clients sont comptablement séparés des fonds de l'entreprise. C'est essentiel. L'erreur majeur de FTX a été d'utiliser les actifs des clients. C'est de la fraude caractérisée !



Nous espérons ne jamais avoir à gérer ce cas, mais si nous ne pouvions plus subvenir aux besoins de l'entreprise, nous demanderions aux clients de récupérer leurs fonds. En tout cas, à aucun moment, ces fonds ne serviront à couvrir les besoins de yuzu🍋 : outre le fait que c'est interdit, c'est une spirale très très dangereuse.



Comment s’orchestre la décarbonation des BTC chez yuzu🍋 exactement ? Les utilisateurs peuvent-ils suivre le processus ?



Nous souhaitons permettre au plus grand nombre d'agir sur son empreinte carbone. La première chose, c'est que yuzu🍋 mesure ses émissions, et nous nous sommes fixés des objectifs de réduction. D'ailleurs, nous avons récemment signé le Pacte Mondial de l'ONU pour rendre public nos objectifs et leur suivi. Et parce qu'il n'est pas possible d'avoir une activité qui n'émet aucun carbone, nous compensons toutes nos émissions. Cette année nous avons déjà compensé 100t.



Prochainement, nous proposerons à nos clients d'avoir la même démarche, en commençant par la possibilité d'utiliser tout ou partie de leur rendement en décarbonation. En attendant, chaque détenteur de Bitcoin peut les placer sur yuzu🍋 afin de compenser ses émissions. Selon nos calculs, un. BTC émet entre 1 et 3t de CO2 / an, tandis que nous en compensons environ 8,5t au cours actuel de BTC.



Et parce que la lutte contre le réchauffement climatique ne peut pas se faire "au hasard", nous n'investissons que dans des projets de séquestration et réduction de carbone en France et labellisés bas-carbone par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. Le suivi sera bientôt disponible sur notre site yuzu.green.



Quels sont les projets de yuzu🍋 à courts et moyens termes ?



D'ici quelques jours chaque yuzer pourra parrainer qui il veut et gagner à chaque fois entre 1 DOT et 1 ETH. D'ici la fin de l'année, il sera également possible d'acheter / vendre des cryptomonnaies directement sur la plateforme. Ensuite nous proposerons à nos clients la possibilité de choisir le niveau d'investissement de leurs rendements dans la décarbonation.











