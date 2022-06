Interview | iPaidThat : “La DeFi est la prochaine étape de la digitalisation de la comptabilité !” Entretien avec Anne-Sophie Laignel, Directrice Générale iPaidThat.

iPaidThat est une fintech parisienne fondée en 2018. Cette plateforme en ligne de gestion comptable et financière vient de lancer un plan d’épargne en bitcoin pour ses utilisateurs. Anne-Sophie LAIGNEL, Directrice Générale et Co-fondatrice d’iPaidThat nous parle des prochains projets de la plateforme.



Est-ce que vous pouvez nous présenter iPaidThat ?



iPaidThat est un facilitateur et un économiseur de temps qui permet aux entreprises de simplifier leur gestion comptable et financière en automatisant un certain nombre de tâches :

Pré-comptabilité, gestion de la trésorerie, note de frais, facturation, paiement… Plus de 10 000 entreprises de toute taille et secteur d’activité utilisent notre plateforme au quotidien. Parmi elles, des fleurons de la FinTech... On a de nombreux projets de développements et on est en forte croissance !



En parlant de développement, vous venez d’annoncer le lancement d’un plan d’épargne en Bitcoin avec StackinSat. Était-ce une demande de vos utilisateurs ?



Dans iPaidThat, il y a un espace qui permet de gérer sa trésorerie. Même s’il y a eu une correction des valeurs ces derniers temps, on voit bien l’engouement pour les crypto. Certains de nos clients, qui sont investisseurs à titre privé, nous demandaient si on allait intégrer des produits dans les crypto pour booster la trésorerie. Nous avons choisi de proposer ce plan d’épargne avec StackinSat qui est un acteur sérieux de la crypto. Sa spécialité dans le stacking du Bitcoin nous a convaincu.



J’imagine que vous suivez avec intérêt ce qui se passe dans la DeFi. Avez-vous des projets en la matière pour faire évoluer votre plateforme ?



Bien entendu, la finance décentralisée retient grandement notre attention. La DeFi est la prochaine étape de la digitalisation de la comptabilité ! Nous regardons beaucoup du côté des US. Même si ce n’est pas notre cœur de métier, on suit avec attention ce que font des acteurs comme AAVE ou COMPOUND qui disruptent l’activité de prêts et des emprunts. La DeFi dépoussière vraiment le système de prêt bancaire classique tel qu’on le connaît avec des prêts décentralisés, complètement automatisés, grâce aux smart contracts. Avoir la possibilité de prêter sur des durées très courtes, voire de quelques minutes est assez fou. La question est de savoir si ce modèle sera transposable en France, notamment compte tenu de la législation.



Quelles sont les prochaines étapes du développement d’iPaidThat ?



Tout d’abord, nous souhaitons renforcer l’attractivité de notre plateforme. Pour ce faire, nous avons un rendez-vous important : en 2023, nous deviendrons une des plateformes partenaires officielles de l'administration pour le passage à la facture électronique obligatoire de toutes les entreprises établies en France. En parallèle, nous planchons sur le lancement d’une carte de paiement iPaidThat, la diversification des solutions de placement pour nos clients ainsi que l’augmentation du nombre de collecteurs pour répondre au besoin d’automatisation de la comptabilité des entreprises. Ensuite, nous souhaitons améliorer les fonctionnalités (gestion étendue, rapport détaillé des finances…) de notre plateforme afin de transformer nos clients en “entrepreneurs augmentés”. Enfin, nous voulons décliner notre modèle à l’international (Espagne, Benelux, Maroc…) et attirer toujours plus de nouveaux talents. Des chantiers passionnants et exigeants !











