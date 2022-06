Interview | Sidetrade, le seul Leader européen sur l’Invoice-to-Cash par Gartner Entretien avec Olivier Novasque, PDG de Sidetrade.

Vous venez d’être positionné comme Leader du fameux Magic Quadrant de Gartner sur les applications Invoice-to-cash, que signifie cette distinction pour Sidetrade ?



C’est une grande fierté pour l’ensemble des collaborateurs de Sidetrade qui depuis plus de 22 ans n’ont cessé d’innover pour atteindre désormais un haut niveau technologique et faire du sujet de l’Order-to-Cash une des toutes premières préoccupations des directions financières. En effet, au début des années 2000 nous avons été un des pionniers du « Software as a Service » en France comme en Europe en proposant au marché la première plateforme Order-to-Cash 100% dans le Cloud. Dès le milieu des années 2010, nous avons initié une démarche « Big Data » en agrégeant de manière anonymisée l’ensemble des factures et règlements de tous nos clients vers leurs clients finaux, créant ainsi le premier « Data Lake » de transactions financières en BtoB avec de plus de 650 millions d’expériences de paiement sur 21 millions d’entreprises, représentant en valeur 4.600 milliards de dollars. Les fondations étant ainsi posées, nous avons pu démarrer le développement de notre Intelligence Artificielle en concevant des algorithmes toujours plus performants à même de considérablement « augmenter » les capacités classiques de notre plateforme sur des sujets concrets tels que la gestion de la relance clients et des litiges ou encore de l’appréciation prédictive du risque de crédit. Enfin, en 2017, nous avons été les premiers à lancer « Aimie », l’assistante préférée de tous nos utilisateurs, qui les aide au quotidien par ses recommandations opérationnelles, à être beaucoup plus performants dans la réduction du DSO et l’accélération de leur génération de cash-flow.



Aujourd'hui, cette reconnaissance de Gartner qui positionne Sidetrade parmi les trois Leaders mondiaux des applications Invoice-to-Cash, est une formidable récompense pour tous nos collaborateurs. Nous remercions bien évidemment nos clients qui nous ont soutenus tout au long de notre parcours pour faire évoluer ensemble le sujet de l’Order-to-Cash à un niveau d’excellence. C’est aussi une belle reconnaissance pour une entreprise technologique française d’être la seule entreprise européenne représentée dans la catégorie des Leaders mondiaux de ce Magic Quadrant !



En quoi Aimie, votre assistante virtuelle, est-elle au cœur des préoccupations des directions financières ?



Le fameux « Cash is King » n’a jamais été aussi crucial pour l’ensemble des Directions Financières. Le contexte d’incertitude actuel où les hausses de taux à répétition renchérissent tous les jours le coût du cash couplé à une hausse prévisible des salaires génèrent beaucoup d’anxiété pour les acteurs économiques. Alors même que le sujet de la gestion financière des comptes clients reste souvent un domaine réservé aux opérationnels, le Directeur Financier a bien conscience aujourd’hui que le recours aux meilleures technologies d’IA pour optimiser l’utilisation de ses ressources, réduire son DSO et générer des millions de cash additionnels est devenu pour lui un sujet crucial, voire même stratégique au cœur de ses préoccupations.



Vous évoluez dans un marché très fortement concurrentiel, et faites face à des géants aux Etats-Unis, quelles sont les clés de votre succès ?



En premier lieu, je voudrai souligner que nous n’évoluons pas face à des géants car le marché de l’Order-to-Cash n’en est qu’à ses débuts. A ce titre, nos deux compétiteurs directs américains, leaders à nos côtés dans le Gartner 2022 Magic Quadrant, sont certes un peu plus gros que nous mais restent à une taille très modeste (moins de 150m$ de revenus sur l’Order-to-Cash) comparé aux milliards de dollars de revenus générés par des géants du software tels Salesforce ou SAP dans d’autres domaines plus matures.

Clairement, notre réussite repose sur la qualité de notre produit et sur la capacité de nos équipes à délivrer des projets de génération de cash réussis dans des délais et des budgets maîtrisés. Notre avance sur le plan technologique est indéniable. Nous sommes les seuls à disposer d’un Data Lake géant qui nous permet de faire fonctionner nos algorithmes auto-apprenants sur des volumes de données significatives.



En résumé, Aimie est notre atout n°1 face à nos compétiteurs directs et un vrai « Game Changer » sur le marché !



Pendant longtemps nos deux concurrents directs bénéficiaient comme avantage majeur d’être présents depuis longtemps sur le territoire des Etats-Unis et d’avoir de solides références américaines à nous opposer. En seulement douze mois, et après l’acquisition d’Amalto en avril 2021, nous avons constitué sur le continent Nord-américain une équipe composée d’une trentaine de collaborateurs expérimentés dans l’Order-to-Cash et ce, dans tous les domaines : marketing, commercial, projets, etc… Dès le premier trimestre 2022, nous avons remporté sur place le plus important contrat de notre histoire en gagnant la confiance d’un géant américain du conseil en technologie (17 Mds$ de revenus) face à nos deux concurrents américains directs !



Nos premiers succès commerciaux aux Etats-Unis confirment pleinement l’avance technologique de notre offre ; charge à nous à présent d’accélérer notre présence sur le marché avec un objectif de doubler nos équipes commerciales dans les douze prochains mois.



Quelle est votre vision pour les années à venir dans un contexte politico-économique aussi incertain ?



Les entreprises font face à un double défi 1/ conforter leurs réserves de cash dans un contexte inflationniste et 2/ générer des gains de productivité afin de faire face à la hausse des salaires et aux difficultés de recrutement. Cette tendance devrait malheureusement perdurer sur les 12 à 24 prochains mois avec en point d’orgue, un risque accru de récession à venir lié notamment à ces hausses de taux à répétition. Dans ce contexte, la maîtrise de son BFR d’exploitation, et notamment de ses créances clients, revêt un enjeu majeur pour le directeur financier.



Nous abordons l’avenir avec confiance car nous sommes convaincus que Sidetrade dispose de tous les atouts pour bénéficier d’un marché de l’Order-to-Cash en pleine ébullition.











Articles similaires < > Paiement fractionné : l’essor de ces mini-crédits Banques : la gestion de l’identité numérique, un atout de taille face à la concurrence Interview | L’impact économique : 1€ d’argent investi = 8€ de création de valeur économique, sociale et environnementale