Interview | Raphaël Fettaya, CEO et co-fondateur de Nilos Un entretien Finyear.

Pouvez-vous nous raconter pourquoi vous avez créé Nilos et le besoin auquel vous répondez ?



Nous avons commencé à nous intéresser au marché des NFT début 2021, en imaginant que ces derniers deviendraient un outil puissant de fidélisation entre les marques et leurs consommateurs. Très vite nous avons découvert que la gestion des revenus générés par la vente d’actifs numériques en crypto monnaies était le frein pour la majorité des entreprises. En effet, il faut réinventer la conformité, la détection de fraude, les paiements, le stockage des actifs, ou la comptabilité, etc.



Les entreprises du web3 elles-mêmes sont demandeuses de solutions, ayant la majorité et leur paiements et trésorerie en monnaie fiduciaire, tandis que leurs revenus se font en crypto-monnaies.



Nous simplifions la gestion de cette double trésorerie en faisant disparaître leurs différences entre les comptes en monnaies fiduciaires et les wallets crypto !



Quels services proposez-vous concrètement ?



Nilos permet aux entreprises de :

● Connecter tous leurs comptes (FIAT et crypto) à une interface unique

● Tracker et réconcilier les paiements en cryptomonnaie dans une seule plateforme

● Planifier, des paiements en cryptomonnaie en fiat ou même de crypto à fiat (off-ramp)

● Extraire des rapports comptables détaillés

● Assurer la sécurité des actifs numériques (custody)



Nilos prend également en charge la conformité et les processus anti-blanchiment d’argent :

● Les obligations KYC/KYB pour les clients et leurs partenaires, fournisseurs ou employés

● La surveillance des paiements en cryptomonnaie potentiellement suspicieux

● La création de comptes de cryptomonnaies pour des tiers-parties.



Face à la concurrence, quels sont vos atouts ? Et quelles sont vos ambitions ?



À l’heure actuelle, Nilos est la première plateforme proposant ces services de manière intégrée. Il n’existe pas d’autre outil qui permette aux équipes financières de custodier, tracker puis payer via une même interface. La plateforme est disponible dans sa première version et est déjà utilisée par une dizaine de clients, tels que AnotherBlock, Metafight ou encore RareCubes.



Bien sûr, celle-ci va s’étoffer avec le temps, mais nous sommes en bonne position pour devenir l’acteur référent en Europe. Nous sommes déjà présents sur plusieurs marchés, avec des clients européens, asiatiques et bientôt américains. Nous avons des entités en France et en Israël.



Vous avez levé 5,2 millions d’euros récemment, pouvez-vous nous dire à quoi est destinée cette levée de fonds ?



En effet, nous venons de lever des fonds auprès d’investisseurs de renom tels que Fabric.vc (Sorare, Immutable), Viola Ventures (Payoneer, Similar Web), Mensch Capital Partners, et plus de 20 business angels dont par exemple Sébastien Borget, le co-fondateur de The Sandbox. Nous voyons en ces soutiens la preuve que Nilos a tout pour devenir le leader du secteur.



Cette levée viendra avant toute chose aider au développement de notre plateforme en Europe pour pouvoir convaincre de plus en plus de clients. Elle nous permettra également de compléter notre équipe qui compte déjà une dizaine de collaborateurs.



Comment est-ce que Nilos se rémunère ?



Nous avons un business model SaaS (Software-As-A-Service), ce qui signifie que nos offres sont basées sur un abonnement avec différents niveaux de personnalisation et de services en fonction des catégories, de la taille et des besoins des clients.



Quels agréments possédez-vous/souhaitez-vous obtenir ?



Nous avons obtenu la licence de fournisseurs d’actifs numériques qui nous permet d’opérer dans la plupart des juridictions dans le monde. En France, nous attendons la validation de l’AMF pour être enregistrée comme prestataire de services sur actifs numériques (Psan), qui devrait arriver sous peu.













