Interview | Moody Ape Club Un Moody embarquera à bord d’un Falcon 9 de SpaceX en octobre 2022.

Pour commencer pouvez-vous rapidement vous présenter ?



Avec grand plaisir, je suis Julien.C Co-fondateur du projet Moody Ape Club, nous sommes un groupe de quatre entrepreneurs, nous avons tous un parcours business school.



Après plusieurs expériences dans des grands groupes (Finance, marketing, consulting et assurance) nous avons tous eu l’envie d’entreprendre, chacun a créé son propre business principalement dans le marketing digital, le conseil et le e-commerce.



Le Moody Ape Club nous a finalement tous réuni et nous formons une équipe très complémentaire avec une soif de développement.



Pouvez-vous expliquer rapidement ce qu’est un NFT ?



Bien évidemment, un NFT, Non Fungible Token ou encore Jeton non fongible, c’est tout simplement un jeton qui est inscrit sur une blockchain donnée, la plus répandue est Ethereum.



Ce qui est important de comprendre c’est que chaque token est unique et non falsifiable, autrement dit vous êtes l’unique authentique propriétaire du token, qui peut être sous forme d’image, de vidéo, de texte, ou encore d’œuvre d’art… et bien évidemment inscrit sur une blockchain, c’est entre autres votre certificat d’authentification.



On retrouve plusieurs catégories de NFT.

- Les NFTs artistiques : Permettent aux artistes de digitaliser leurs œuvres.

- Les collectibles : Ils ont pour but d’être collectionné

- Les NFTs pour le metaverse : Ce sont des avatars ou des accessoires qui permettent au joueur d’avoir des choses uniques et une expérience de jeu innovante et monétisable.

- Les NFTs utilitaires : Je pense par exemple à Ternoa (CAPS) un projet français qui propose des capsules inscrites sur la blockchain qui seront transférées automatiquement à une tierce personne par exemple en cas de décès de la personne émettrice.



Les possibilités sont infinies, les grands groupes ont bien compris ce potentiel et ce n’est pas par hasard qu’il y ait un tel engouement.



D’où est venue cette idée de lancer ce projet NFT Moody Ape Club ?



Nous sommes tous les quatre passionnés de crypto-monnaies et de nouvelles technologies.

Pour la petite anecdote j’ai acheté mon premier NFT en 2017, c’était une des premières collections à voir le jour, à cette époque seulement une poignée de personnes s’intéressaient aux NFTs.



En voyant l’engouement croissant de 2021 pour les NFTs, il était naturel pour nous de lancer notre propre projet tout en choisissant un axe diffèrent tout en proposant des choses inédites.



Pouvez-vous nous expliquer votre roadmap qui semble très élaborée ?



Effectivement, nous voulions absolument apporter une réelle plus-value dans ce fantastique écosystème. Nous avons donc choisi un positionnement diffèrent de tout ce que nous pouvions voir sur la toile.



En effet le coeur du projet repose sur la création d’un manga et d’une mini-série. La minisérie, qui est d’ailleurs en cours de développement avec un studio reconnu, raconte de façon ludique la création du métaverse, le but étant d’héberger cette mini-série sur une célèbre plateforme afin de faire découvrir au grand public l’univers du métaverse et des NFTs.



Ce qui est intéressant et innovant c’est que les propriétaires de certains Moody pourront voir leur NFT prendre vie dans la mini-série. Imaginez-vous être le propriétaire d’un acteur fictif dans un film…



Afin de marquer définitivement le coup nous lançons le premier NFT dans l’ISS en collaboration avec Toucan Space. Une plaque gravée d’un Moody embarquera à bord d’un Falcon 9 de SpaceX en octobre 2022. Le NFT partira pour un voyage de 100 millions de kilomètres, soit l’équivalent d’un aller-retour de la planète Terre à Vénus !



Toujours dans un souci d’innovation et de développement, nous avons récemment mis à jour la collection, tous les propriétaires de Moody peuvent désormais contempler leur NFT en full 3D, ce qui est encore très rare dans cet écosystème.



D’où est venue cette idée d’envoyer un NFT Moody Ape Club dans l’espace à bord de l’ISS ?



Nous souhaitions un événement unique qui était en adéquation avec nos ambitions et notre vision tout en ayant une réelle signification pour le projet.



Lors de la phase de lancement du projet nous avions déjà une idée assez précise de l’histoire de la mini-série, nous sommes arrivés à un point de réflexion qui est le suivant : Comment le Moody Ape Club va-t-il rejoindre le métaverse ? L’idée de la fusée a ainsi pris tout son sens. Après de nombreuses recherches nous avons pris contact avec Louis de Gouyon Matignon, le PDG de Toucan Space qui propose des expériences spatiales. Nous souhaitions une expérience unique et réalisable car l’espace est très règlementée.



Après de nombreux échanges nous avons donc conclu qu’une plaque métallique gravée d’un Moody Ape Club sera dans le vide spatiale arrimé à l’ISS et fera un voyage inédit. Une fois la plaque de retour sur terre, nous réaliserons un concours, un des holders du Moody Ape Club gagnera la plaque gravée qui aura parcourus 100 millions de kilomètres dans le vide spatiale, un objet unique !



Comment envisagez-vous l’avenir de votre projet ?



Comme depuis le début nous continuons d’innover et de produire afin de faire vivre le projet. Nous sommes vraiment impatient de voir le Faclon 9 décollé et rendre ce moment unique dans le monde des NFTs.



Nous sommes actuellement en cours de développement de la mini-séries qui comporte 3 saisons. Nos efforts se concentrent sur la collaboration avec la future plateforme qui hébergera la mini-série. Nous nous fixons aucunes limites dans ce monde où l’impossible est réalisable.









