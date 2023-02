Interview | Le rôle stratégique du directeur financier en 2023

Comment considérez-vous l’évolution du rôle du DAF ces dernières années ?



Les départements financiers traditionnels ont longtemps été considérés comme des "comptables", essentiellement préoccupés par les feuilles de calcul et les chiffres. Mais les responsables financiers sont désormais des partenaires essentiels pour les PDG, car ils fournissent des données et des informations qui constituent la base de la future stratégie commerciale. Ils ont la possibilité de faire évoluer leur rôle et d’être au centre de leur organisation, en aidant à identifier les axes d’innovation, de performance mais également la stratégie future.



Des études récentes suggèrent qu'il y a effectivement un changement dans la façon de travailler des DAF. Une enquête McKinsey rapporte qu’aujourd’hui les dirigeants financiers sont fréquemment impliqués dans les décisions stratégiques sur le long terme, et que deux tiers d'entre eux sont impliqués dans la transformation numérique. Dans notre nouveau Rapport 2023 sur les Dépenses: La nouvelle norme en matière de finance d’entreprise paru fin janvier, 98 % des décideurs français déclarent un changement par rapport à l'influence des DAF dans l'entreprise, en particulier dans les équipes d'exploitation, de marketing et juridiques.



Les responsabilités sont multiples : gestion de crise, de la technologie et de la stratégie. Les entreprises réalisent que les DAF doivent adopter la technologie numérique pour favoriser l'efficacité et réduire les coûts mais aussi identifier de nouvelles opportunités d'innovation.



De quelle façon la technologie soutient-elle le DAF dans son rôle stratégique ?



Nous avons constaté ces dernières années une énorme croissance dans le secteur de la technologie. Les directeurs financiers devaient se concentrer pour stimuler la croissance, être extrêmement ambitieux et prendre beaucoup de risques. Avec la récente pandémie, les défis de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation et une incertitude économique, les choses ont changé. Désormais, le rôle du DAF est de fournir de la visibilité, prendre en compte les indices de performances et les objectifs, identifier les domaines où l’entreprise est performante ou non, utiliser les données pour donner une vision future de l’organisation ainsi que les leviers à actionner pour l’orienter.



Concrètement, aider l'entreprise à obtenir de meilleures performances implique de meilleures prévisions. De plus, la prise de décisions plus éclairées et rapides nécessite des données de qualité. Des technologies puissantes telles que le cloud computing, l'Intelligence Artificielle et le machine learning (ou apprentissage automatique) permettent aux dirigeants financiers d’analyser, quasiment en temps réel, des milliers de points de données à travers plusieurs systèmes quasiment en temps réel, identifiant les tendances et les anomalies plus rapidement et avec plus de précision.



En ayant une visibilité sur les données d'entreprise les plus pertinentes, les DAF peuvent être la voix du changement au sein de leur organisation. L'essentiel est de savoir quel sera l'impact de ces informations sur l'efficacité et les performances.



Nous conseillons aux DAF de rechercher les meilleures solutions cloud qui utilisent des API pouvant fonctionner ensemble dans un seul écosystème. Pleo, par exemple, peut recueillir des données pour la gestion des dépenses, les factures et les remboursements. En plus des comptes clients et de la gestion des flux de trésorerie, notre outil fournit un aperçu puissant du fonds de roulement et de la manière d'améliorer l'efficacité du cash flow.



Par exemple, l’agence de publicité française SocialClub qui utilise Pleo depuis l’année dernière a économisé 150 heures dans sa gestion des dépenses du quotidien et celles liées à leurs projets clients. L’entreprise a également drastiquement réduit son taux de pertes de reçus à moins de 1%.



Bien sûr, ces outils permettent d'automatiser les processus financiers clés, mais le gain de temps n'est que la partie immergée de l’iceberg. Comme mentionné, le véritable atout réside dans la capacité à récupérer de meilleures informations et prévisions afin que l'entreprise puisse prendre de meilleures décisions plus tôt.



Quels sont vos conseils aux responsables financiers qui souhaitent avoir un rôle plus stratégique ?



Pour certains d’entre eux, il leur faudra endosser ce rôle stratégique proactivement. En effet, dans certaines organisations, l'entreprise considère toujours le responsable financier comme quelqu'un qui se concentre uniquement sur la comptabilité, la tenue des comptes et l'optimisation des coûts. Pour les DAF dans ce cas-là, je leur conseille de développer d'abord leurs compétences, puis de constituer leur équipe.



Pour être un partenaire stratégique, il ne faut pas uniquement se concentrer sur la réduction des coûts, il faut chercher des opportunités pour stimuler la croissance et l'innovation. Cela sera plus facile en structurant l'équipe financière de sorte que certaines personnes siègent au sein d'unités commerciales plus proches de l'activité. Ces personnes seront davantage en mesure d'identifier comment utiliser des outils et des données pour relever les défis et booster la croissance.



Ensuite, les directeurs financiers doivent non seulement se familiariser avec les outils, les modèles et la gouvernance des données, mais aussi les repenser. Dans la plupart des entreprises, les gens détestent les “process”. Nous encourageons les DAF à examiner le nombre d'heures qu'ils consacrent aux tâches manuelles quotidiennes et à rechercher les outils disponibles sur le marché pour automatiser ces tâches et pouvoir se consacrer sur des missions plus essentielles.. C’est ainsi que le DAF jouera un rôle pleinement stratégique.