Interview | Laurent Delaporte, groupe Orians

Interview de Laurent Delaporte pour Finyear





Bonjour Laurent Delaporte, pouvez-vous nous présenter le Groupe Orians dont vous êtes le Président ?

J’ai fondé le groupe Orians en 2013, avec mon associé Armand de Geoffre de Chabrignac.

Orians est un groupe spécialisé dans le numérique qui intervient dans le domaine des services (cybersécurité, traitement des études statistiques et transformation numérique) ainsi que dans le développement de solutions (développement des compétences, Middleware pour IBMi et de Gestion Électronique de Documents,).



Les sociétés qui composent le groupe sont toutes issues de différents rachats successifs. Toutes ces entreprises ont connu dans les années qui ont suivi leur intégration au groupe, une relance significative de leurs activités avec une croissance importante de leur chiffre d’affaires. Pour exemple avec la dernière en date, Syfadis, rachetée par le groupe Orians en 2019 a vu son chiffre d’affaires croître de plus de 25% sur ces 3 dernières années.



Fort d’une expertise reconnue auprès de grandes entreprises françaises et internationales, le groupe compte aujourd’hui 170 collaborateurs, répartis dans des bureaux à Paris, Rennes, Toulouse et Dijon, et réalise un chiffre d’affaires global de 19 millions d’euros en 2022.



Quelles sont les forces des entreprises du Groupe Orians ?



Tout d’abord : les femmes et les hommes qui composent le groupe. Chacun expert dans son métier.

Nos collaborateurs sont des personnes qui partagent les valeurs qui nous tiennent à cœur : exigence, performance et confiance.



Positionnées sur des marchés en pleine croissance, les entreprises du groupe Orians ne cessent de s’agrandir mais nous veillons à garder notre ADN et à rester proche de nos collaborateurs qui ont un attachement particulier à ce groupe qu’ils ont vu évolué au fil des années.



Une autre force est l’importante cohérence entre les différentes activités.

Orians se caractérise par la complémentarité de ses métiers et une forte collaboration entre les différentes équipes du groupe. Pour vous donner un exemple très concret, les experts en cybersécurité d’Akerva mènent régulièrement des audits de sécurité sur l’ensemble des solutions de Syfadis et Socio Data Management. Ou encore, les experts Data de Socio Data Management interviennent sur plusieurs projets clients pour Syfadis, afin d’optimiser le pilotage de la formation grâce à la mise en place d’un outil puissant qui s’appuie sur les Data de leurs apprenants.



Enfin, la troisième force du groupe Orians est notre indépendance et notre capacité financière.

Le groupe Orians est détenu à 100% par des capitaux privés français, dont les actionnaires sont également les dirigeants, Armand de Geoffre de Chabrignac et moi-même, ce qui nous permet une flexibilité significative sur la gestion et les investissements au sein du groupe.



Quelles sont les synergies que vous voyez entre les différentes sociétés qui constituent le groupe ?



La synergie commerciale entre les différentes sociétés du groupe est très importante.

Le groupe Orians c’est un panel de plus de 2 000 clients de toutes tailles, de l’entreprise du CAC 40 à la PME, tous secteurs confondus, en France et dans le monde.



De nombreuses entreprises, principalement des grands comptes (CAC 40 et SBF 120) sont clientes de plusieurs sociétés du groupe Orians, notamment des grandes banques et assurances mais également des industriels et des entreprises du secteur public, de l’énergie ou encore du BTP.



La mutualisation des outils internes permet une cohérence importante des différents processus métiers (administratifs, comptabilité, IT, processus RH…). De nombreux groupes de travail sont organisés tout au long de l’année pour pérenniser ces fonctionnements communs sur le long terme.



Quels sont les objectifs du groupe pour l’année 2023 ?



Nos objectifs chiffrés sur 2023, c’est d’atteindre 24 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 240 collaborateurs.



Le groupe compte désormais 170 collaborateurs, quelles sont les entreprises qui recrutent ? Quels types de profils ?



Toutes les entreprises du groupe Orians recrutent ! Certaines entreprises ont besoin de nouveaux talents tout au long de l’année, c’est le cas d’Akerva qui sur 2023 recherche près de 40 Consultants en Cybersécurité en CDI à Paris et de Confluences IT qui compte recruter une vingtaine de Consultants IT en CDI à Toulouse, d’ici fin 2023.



Nous cherchons également à recruter 1 Manager, 1 Ingénieur d’Affaires et 2 chargés de Traitement à Paris chez Socio Data Management ainsi qu’une dizaine de profils techniques (Développeurs, Consultants Intégrateurs, Techniciens Support…) pour rejoindre l’équipe de Syfadis.